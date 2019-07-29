Lenovo представила ноутбуки Legion Y740 и Legion Y540

29 июля 2019, 12:15

Компания Lenovo представила на украинском рынке два новых ноутбука Legion Y740 и Legion Y540.

Новое поколение игровых машин стало еще мощнее, унаследовав стиль предыдущего: эти ноутбуки станут хорошим инструментом для работы, а для геймеров откроют новые возможности в кибермирах.

Обе модели представлены в тонких компактных корпусах и оборудованы мощными процессорами, новыми видеокартами и быстрыми накопителями. Благодаря этому ноутбуки соответствуют всем требованиям современных игр и могут справиться даже с наиболее ресурсоемкими задачами, такими как монтаж видео или онлайн-трансляции в реальном времени.



Legion Y740 – стильный ноутбук, который можно использовать как для работы, так и для компьютерных игр. Legion Y740 оснащен Full HD дисплеем с частотой обновления 144 Гц и поддержкой NVIDIA G-SYNC. Реалистичность изображения обеспечивает IPS-матрица, а поддержка расширенного динамического диапазона с помощью технологии Dolby Vision и яркость 500 нит (опционально) гарантируют плавность картинки, позволяя максимально погрузиться в игру даже во время динамичных сцен.

Универсальное «железо» Legion Y740 «тянет» все современные игры. Процессор Intel Core девятого поколения вместе с видеокартой GeForce RTX поддерживает все инновационные технологии, например, трассировку лучей – создание изображения трехмерных объектов благодаря лучам. Для быстрого запуска системы и игр ноутбук оборудован накопителем SSD с объемом памяти до 1 Тб (в максимальной конфигурации) или комбинацией SSD и жесткого диска HDD.

На 100% защищенная от фиктивных срабатываний клавиатура CORSAIR iCue с регулируемой RGB-подсветкой имеет влагозащищенное покрытие и время отклика 1 мс. Кроме того, подсветку клавиатуры можно настроить под себя, выбрав любой из 16 миллионов вариантов.

Даже минимальная комплектация Legion Y740 (Core i5-9300H, GeForce GTX 1660 Ti, 8 Гб оперативной памяти DDR4 2666 МГц) позволяет наслаждаться игрой. Если выбрать максимальную конфигурацию (Core i7-9750H, GeForce RTX 2080 Max-Q, 32 Гб оперативной памяти DDR4 2666 МГц), об апгрейде в ближайшее время думать не придется.

Динамики Dolby Atmos и технология Sound Radar приближают звуки игры к реальному звучанию. Поможет в этом также звуковая панель Dolby Atmos Sound Bar, благодаря которой реалистичность звуков в играх возможна как в наушниках, так и без них.

Ноутбук представлен в 15 и 17 дюймах и весит 2,2 кг и 2,8 кг соответственно. Благодаря компактным размерам Legion Y740 удобно брать с собой на работу или в деловую поездку.



Legion Y540 – мощный и портативный ноутбук для геймеров, который позволяет играть на совершенно другом уровне. Он оборудован процессором Intel Core девятого поколения с 6 ядрами, 12 потоками и максимальной тактовой частотой 4,5 ГГц в максимальной конфигурации, позволяет наслаждаться новейшими высокобюджетными ААА-играми. Ноутбуки могут быть оснащены накопителями SSD объемом до 1 Тб или жестким диском HDD до 1 Тб, или комбинацией накопителей в различных конфигурациях, поэтому пользователь будет иметь возможность выбрать оптимальный вариант для своей работы и развлечений.

Lenovo Legion Y540 представлен в конфигурациях с 15- и 17-дюймовыми дисплеями с разрешением Full HD (1920х1080) и очень тонкими рамками. Пользователям предлагаются варианты ноутбука с матовыми дисплеями с частотой обновления 144 Гц и яркостью 300 нит или 60 Гц с яркостью 300 нит с охватом цветового пространства 72% sRGB. Динамики от Harman Kardon® и поддержка Dolby Atmos создают мощное динамичное звучание, а технология Sound Radar позволяет определить, с какой стороны приближается противник. Полноразмерная клавиатура Legion Y540 со временем отклика менее 1 мс оборудована белой подсветкой. Ноутбук поддерживает драйверы Windows Precision, которые позволяют распознавать жесты.

Толщина ноутбука – всего 26 мм, вес – 2,3 кг для 15" и 2,8 кг для 17". Такие габариты обеспечивают идеальный баланс между портативностью и высокой производительностью Legion Y540.

Обе модели получили обновленные аккумуляторные батареи, которые обеспечат до 6 часов автономной работы.

Новые модели Legion – почти бесшумные. Благодаря новой системе охлаждения, звук системы – это лишь звук воздуха, который выдувается из корпуса. Она позволяет снижать температуру центрального и графического процессоров независимо друг от друга, не создавая при этом лишних шумов системы. Инновационная система охлаждения Lenovo Legion Coldfront с двумя разнонаправленными вентиляторами и четырьмя воздухозаборными отверстиями поддерживает стабильную температуру всех ключевых компонентов при любых сценариях использования.

Автоматическая настройка производительности, охлаждения и управления питанием позволит тратить меньше времени на отладку и больше времени на игру. Мониторинг производительности устройства в режиме реального времени и многое другое – все это доступно в одном приложении Lenovo Vantage.

Игровые ноутбуки для побед дополнят аксессуары от Lenovo, например, проводная геймерская мышь Lenovo Legion M200 RGB и коврик Lenovo Y Gaming Mouse Pad. Мышь подходит как для правой, так и для левой руки. Благодаря эргономичной форме мыши с точно рассчитанными углами изгиба, рука не будет перенапрягаться во время виртуальных баталий. Коврик имеет антискользящий эффект и его края обработаны плетеным швом, что позволит аксессуару не изнашиваться при интенсивных нагрузках.

Ноутбуки Lenovo Legion Y540 и Lenovo Legion Y740 доступны на украинском рынке по ценам от 29 988 грн. и 56 988 грн. соответственно.