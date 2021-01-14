Игровые ноутбуки Legion: футуристические новинки от Lenovo

14 января 2021, 9:45

Во время выставки СES компания Lenovo представила новые стильные и высокопродуктивные геймерские ноутбуки и аксессуары линейки Legion с топовыми игровыми технологиями и обновленной системой охлаждения.

Новинки Lenovo Legion 7, Lenovo Legion Slim 7, Lenovo Legion 5 и Lenovo Legion 5 Pro готовы к виртуальным баталиям и обеспечат захватывающую игру где бы ни находился пользователь. Ноутбуки используют искусственный интеллект (ИИ) для автоматического обеспечения бесшовного игрового мира в видеоигре. Благодаря интегрированной технологии машинного обучения, пользователи могут повысить настройки геймплея.

Игровой мир — это путешествие в другую реальность, во время которого не нужно покидать комфортный домашний уют. Популярность видеоигр как источника социального взаимодействия и развлечений в условиях “новой нормы” только возросла. Даже самые требовательные пользователи оценят невероятную продуктивность и минималистичный стиль новых ноутбуков с иммерсивными экранами в двух размерах: 16 и 15 дюймов.

Благодаря инновациям в аппаратном и программном обеспечении, пользователи получат более высокую продуктивность во время игр. Новые ноутбуки оснащены “умной” системой охлаждения Lenovo Legion Coldfront 3.0. Инженеры усовершенствовали технологию, увеличив на 18% поток воздуха, что позволяет лучше контролировать температуру и шум устройства даже в ожесточенных баталиях. Lenovo Legion Coldfront 3.0 обеспечивает охлаждение ноутбука — низкая температура сохраняет оптимальную продуктивность и мобильность устройства, а также длительное время автономной работы на протяжении дня.

Центральный и графический процессоры, заднее и боковое отверстия для вентиляции, SSD-накопитель и область корпуса под руками оснащены специальными датчиками. Они за наносекунды обрабатывают и передают информацию про нагрев ноутбука, чтобы спрогнозировать температуру устройства для игр без троттлинга системы. Инженеры увеличили систему медного радиатора, что позволило получить до 82% больше площади для теплоотвода, а также добавили отверстия в нижней крышке устройства и клавиатуре, чтобы еще эффективнее рассеивать тепло.

Самые смелые мечты геймеров воплотят первые в мире 16-дюймовые игровые ноутбуки Lenovo Legion 7 и Lenovo Legion 5 Pro3 с Quad HD-экраном (2560x1440 пикселей), частотой обновления 165 Гц, плавным откликом системы и точностью цветопередачи. Игровая клавиатура Lenovo Legion TrueStrike поможет получить максимум от игры. Клавиатура со скоростью отклика быстрее миллисекунды, технологией anti-ghosting, мягкими свитчами для приятного хода клавиш по ощущениям напоминает механическую. Для гармоничного дизайна RGB-подсветку клавиатуры (дополнительная опция) можно настроить под цвет ноутбука.



Динамичные игры ААА-класса (triple-A) требуют специальных игровых возможностей и ультрасовременного программного обеспечения. Благодаря новому ПО на базе искусственного интеллекта (ИИ), которое поддерживает технологию Legion Edge в приложении Lenovo Vantage, геймеры смогут настраивать частоту изменения кадров и сократить задержку изображения, так как разгон центрального и графического процессоров регулируется одним кликом4. Настроить игровую продуктивность легко с помощью интеллектуального режима (Intelligent Mode) автоматической оптимизации — функция стала частью технологии Lenovo Q-Control, которую можно включить комбинацией Fn+Q. При включенном смарт-режиме, ИИ автоматически анализирует установленные игры и сверяет их с предварительно загруженным набором из 16-ти игр ААА-класса5. После анализа ИИ активирует настройки и обеспечивает наивысшую частоту изменения кадров (FPS) для конкретной игры, не ухудшая качество графики или работы процессора. Для игр, которые не входят в ААА-класс, режим автоматической оптимизации поможет настроить сбалансированные параметры продуктивности ПК.

Игровой опыт выйдет на новый уровень благодаря Lenovo Legion AI Engine. Это наиболее интеллектуальное соединение лучшего оборудования, программного обеспечения, прошивки и поддержки драйверов, которое позволяет максимально раскрыть потенциал ноутбука. Система равномерно распределяет расчетную тепловую мощность (Thermal Design Power, TDP)6 между центральным и графическим процессорами, что позволяет справиться даже с самыми требовательными игровыми вызовами. Например во время ролевой игры, которая зависит от продуктивности графического процессора, система поддерживает высокую кадровую частоту (FPS) и настраивает качество изображения, чтобы игрок наслаждался игрой, как фильмом. AI Engine в устройствах Lenovo Legion передает неиспользованную мощность от центрального до графического процессора и наоборот, в зависимости от того, где она нужна в конкретный момент игры. Это не магия, а просто машинное обучение.

Объединение новой технологии ИИ Lenovo с ядрами RTX Tensor Cores 3.0 нового поколения от NVIDIA создает незабываемый геймерский опыт и невероятную продуктивность. Реалистичность изображения выходит на новый уровень благодаря графическим эффектам технологии Ray Tracing 2.0 в видеокартах NVIDIA GeForce RTX (скоро в продаже). Стримеры будут в восторге от возможностей для проведения трансляций, которые превращают ноутбук Lenovo Legion в виртуальную домашнюю студию. Процессоры используют голосовые и видеоэффекты на базе ИИ, которые автоматически держат игрока в кадре в режиме реального времени. Нужно приглушить шум вокруг микрофона или создать фон вебкамеры с игровыми кадрами? Система легко справится с этими задачами и может сделать даже больше. Технология NVIDIA Deep Learning Super Sampling (DLSS) использует ИИ и воспроизводит сцены из игр в кинематографическом качестве без перегрузки системы.

Новинки Lenovo Legion 2021 года — одни из первых ПК, которые оснащены высокопродуктивными мобильными процессорами AMD Ryzen нового поколения (скоро в продаже). Динамики Harman® теперь оснащены технологией Nahimic Audio от SteelSeries. Во время игры в гарнитуре или с использованием внешних динамиков, геймеры всего мира смогут почувствовать значительную разницу между новым поколением объемного звука 7.1 и предыдущей версией 5.1.

Система Nahimic Audio была разработана для ярых геймеров и учитывает даже самые мелкие их потребности. Ночной режим (Night Mode) обеспечивает “умную” регулировку звука в разных настройках, а система отслеживания аудио Sound Tracker7 визуально показывает направление звука в игре. Технология Sound Sharing позволяет воспроизводить аудио сразу на двух игровых гарнитурах с одного ПК. Интуитивные настройки помогут геймеру полностью погрузиться в игру и почувствовать реалистичный звук.



Последняя версия приложения Lenovo Vantage позволяет быстро оптимизировать настройки под свои потребности, персонализировать опыт и вернуться к игре. Благодаря прогрессивному кешированию вебприложений, Lenovo Vantage моментально загружается где бы вы не находились8. Кроме этого, теперь на всех устройствах Lenovo Legion есть функция Vantage Smart Performance Services. Новый сервис самодиагностики поможет сократить время простоя устройства благодаря сканированию, выявлению и устранению шпионских и вредоносных программ и спама. Сервис также может устранить проблемы с сетью и доступом, автоматически настроить ноутбук для более стабильного интернет-подключения и ускорить процессы ПК9.



Геймеры проводят перед экранами все больше времени. Они повышают уровень и хотят получить премиальный игровой опыт вместе с современным дизайном. Компания Lenovo работает над инновациями и может обеспечить переход на новый уровень впечатлений. Флагманский ноутбук Lenovo Legion 7 имеет 16-дюймовый экран и 100% охват цветового пространства sRGB. Благодаря соотношению сторон 16:10, игрок не пропустит ни одного выстрела, так как рабочая поверхность экрана на 11% больше чем в предыдущих моделях.

Чтобы сохранить и улучшить компактный металлический корпус ноутбука, который полюбили пользователи предыдущих моделей, инженеры Lenovo расширили пространство под шарниром. Это позволило создать новое поколение игровых экранов, когда на почти безрамочном 16-дюймовом Quad HD-дисплее (2560x1600 пикселей), оснащенном IPS-матрицей, помещается на миллионы пикселей больше, чем в предыдущем поколении устройств.

Соотношение экрана к корпусу составляет 90%, дисплей получил сертификацию VESA DisplayHDR 400, яркость до 500 нит и частоту обновления 165 Гц. Ноутбук Lenovo Legion 7 поддерживает технологию Dolby Vision, которая обеспечивает невероятные впечатления от процесса и точность цветопередачи. Графический процессор NVIDIA G-SYNC отвечает за высокое качество изображения. К тому же экран не мерцает и излучает меньше синего света благодаря технологии Eye Care, которая снижает нагрузку на глаза даже во время длительных баталий. Lenovo Legion 7 первым получил сертификат TÜV Rheinland10 как высокопродуктивный игровой дисплей с низким уровнем излучения синего цвета.

Lenovo Legion 7 доступен в тонком корпусе серого цвета (Storm Grey) с невероятно тонкими рамками с четырех сторон. Особенное внимание привлекает вебкамера с электрической шторкой E-Shutter. Подсветку клавиатуры Corsair iCUE можно индивидуально настроить в разных зонах. Например можно подсветить круглый логотип на крышке, вентиляционные отверстия или отдельные клавиши. Тонкий стеклянный тачпад реагирует на самые легкие прикосновения. Как бонус для пользователей, которые любят заглянуть “под капот” девайса, Lenovo Legion 7 получил неожиданное внутреннее наполнение. Специальное сообщение и QR-код для быстрой реакции помогут пользователям самостоятельно проверить информацию об оборудовании и гарантийном обслуживании.

Полноразмерные ноутбуки с поддержкой технологии машинного обучения в сочетании с системами AI Engine от Lenovo Legion, самыми новыми мобильными процессорами AMD Ryzen (скоро в продаже) обеспечивают отличную продуктивность. Батарея емкостью до 80 Вт/час и функция быстрой зарядки Rapid Charge Boost11 обеспечивают длительную автономную работу устройства.

Другие характеристики:

• Максимальная частота кадров благодаря графическим процессорам NVIDIA GeForce серии RTX (скоро в продаже).

• Опциональный модуль Wi-Fi 6 Killer AX1650 для лучшего соединения во время игр12.

• Система охлаждения Coldfront 3.0 оснащена технологией Vapor Chamber, которая на 63% больше, чем у предыдущих моделей, и использует термопасту из жидкого металла13.

• Встроенная вебкамера с разрешением HD (720 пикселей) и шторкой E-Shutter.



Благодаря переосмыслению игрового процесса и наследованию лучших черт предыдущих самых легких в мире игровых устройств на базе RTX с экраном 15,6 дюймов14, Lenovo Legion Slim 7 стремится опять превзойти себя. Так в 2021 году устройство станет самым тонким и легким игровым ноутбуком в истории Lenovo Legion.

Острые ощущения от игр пользователь получит даже ночью благодаря графическому процессору GeForce RTX от NVIDIA (скоро в продаже) с поддержкой трассировки лучей, тензорными ядрами и передовыми технологиями ИИ. За круглосуточную продуктивность во время учебы, работы и творчества отвечает операционная система Windows 10 Prо. Процессоры AMD Ryzen нового поколения (скоро в продаже) обеспечат игрокам невероятные игровые визуальные эффекты на 15,6-дюймовом IPS-дисплее с разрешением 4К (3840x2160 пикселей). Экран получил частоту обновления 60 Гц и 100% охвата цветового пространства Adobe RGB. Также можно выбрать вариант с Full HD (1920x1080 пикселей) экраном и частотой обновления 165 Гц, IPS-матрицей и 100% охвата цветового пространства sRGB. Оба дисплея поддерживают технологию Dolby Vision.

Тонкий Lenovo Legion Slim 7 в металлическом корпусе из сплава магния и алюминия невероятно легкий и долговечный и создан специально для фанатов, которые любят играть везде. Ноутбук весит всего 1,9 кг, оснащен цельным стеклянным трекпадом, супертонкий с узкими рамками и новым элегантным дизайном крышки. В отдельных регионах15 доступны устройства в черном или сером цвете с выгравированным логотипом. Емкость батареи Lenovo Legion Slim 7 составляет 71 Вт/час и поддерживает функцию быстрой зарядки Rapid Charge Express16.

Другие характеристики:

• Белая подсветка клавиатуры или поддержка Corsair iCUE RGB (опционально).

• Улучшенная конфиденциальность сканера отпечатков пальцев, встроенного в кнопку питания.

• Вебкамера (720 пикселей), размещенная сверху, со шторкой Privacy Shutter.

• Опциональный модуль Wi-Fi 6 Killer AX165012..

• Система охлаждения Coldfront 3.013.



Стать легендой киберспорта? С новым Lenovo Legion 5 Pro — легко. Он разработан специально для любителей соревнований, оснащен усовершенствованной четырехъядерной системой охлаждения с увеличенными отверстиями для теплового забора и четырьмя вентиляционными отверстиями. Благодаря максимальной продуктивности устройства с новыми процессорами AMD Ryzen и графическими картами GeForce® RTX нового поколения от NVIDIA (скоро в продаже), ничто не будет отвлекать от игры. Высокую частоту обновления кадров обеспечивает технология Dual Burn, которая объединяет возможности центрального и графического процессоров.

Lenovo Legion 5 Pro оснащен экраном с частотой обновления 165 Гц, имеет скорость реакции до 3 мс17 и 100% охвата цветового пространства sRGB. 16-дюймовый дисплей Quad HD (2560x1600 пикселей), IPS-матрица и яркость до 500 нит вместе создают четкую картинку во время игры. Клавиатура TrueStrike обеспечивает быстрый и точный отклик на команды, а технология ИИ поможет занять самые высокие места в игровых рейтингах.

Изысканный Lenovo Legion 5 Pro с возможностью подсветки и обновленным корпусом доступен в двух цветах: сером (Storm Grey) и белом (Stingray White)15.

Новые дополнительные возможности:

• Увеличенное заднее вентиляционное отверстие для усиленного охлаждения нижней части ноутбука для длительной игры без перегрева.

• Более плоский и крепкий шарнир с минимальным зазором 3,2 мм.

• Более широкий диапазон движений с увеличенным тачпадом.

Другие особенности ноутбука Lenovo Legion 5 Pro:

• Узкие рамки с четырех сторон экрана, соотношение экрана к корпусу составляет 90% и соотношение сторон экрана 16:10.

• Новая камера в верхней части крышки специально для ценителей стримов.

• Поддержка Dolby Vision и NVIDIA G-SYNC.

В игровом мире каждый найдет для себя что-то интересное: от стратегий до игр в жанре Battle Royale, в которые приятно играть на высокопродуктивном игровом ноутбуке от Lenovo. Точные линии и минималистичный дизайн нового Lenovo Legion 5 на базе Windows 10 порадуют визуалов, которые могут выбрать устройство с 15- или 17- дюймовым дисплеем.

17,3-дюймовый Lenovo Legion 5 синего цвета (Phantom Blue) с белой подсветкой, дисплеем с разрешением Full HD, матрицей IPS и частотой обновления 144 Гц обеспечивает нужную скорость для самых требовательных игр. Погрузиться в приключения поможет 15,6-дюймовый дисплей Full HD (1920x1080 пикселей) с IPS-матрицей, частотой обновления 165 Гц и 100% охвата цветового пространства sRGB. 15-дюймовый ноутбук весит 2,4 кг. Устройство есть в синем цвете (Phantom Blue) с дополнительными световыми RGB-эффектами в 4 зонах, а также в белом цвете15 (Stingray White) с синей подсветкой.

Lenovo Legion 5 оснащен всеми необходимыми технологиями, чтобы пользователь мог конкурировать с профессиональными игроками. Особенного внимания заслуживает самое новое игровое оборудование и высокоэффективная система охлаждения Coldfront 3.0 с медными тепловыми трубками. Выиграть на поле боя помогут технологии Lenovo Legion TrueStrike и Lenovo Q-Control на базе искусственного интеллекта. Оба размера ноутбука (15- и 17-дюймовый) получили мобильные процессоры AMD Ryzen нового поколения и графические карты NVIDIA® GeForce® RTX (скоро в продаже).



Инженеры Lenovo всегда прислушиваются к требованиям игрового комьюнити, чтобы создавать эффективные продукты с экосистемой игровых возможностей, у которой нет аналогов. Как не забывать заряжать гарнитуру, компьютерную мышь или телефон? Новая игровая станция Lenovo Legion S600 Gaming Station — отличный пример клиентоориентированности.

Удобная и всегда включенная станция позволяет заряжать аксессуары без лишних проводов, в частности игровую гарнитуру Lenovo Legion H600 Wireless Gaming Headset. Беспроводная станция поможет зарядить смартфоны, мыши и другие совместимые устройства, сертифицированные стандартом Qi (до 10 Вт). Пользователи могут забыть про трудности зарядки устройств между играми, даже когда ноутбук выключен.

Стильная и легкая подставка станции весит всего 919 грамм, имеет два входа USB-A, размещенных в нижней части для высокоскоростного подключения и зарядки, что позволяет держать Wi-Fi-адаптер рядом с устройствами для максимальной продуктивности в игре. Во время игры, когда каждая секунда на вес золота, плохое соединение, нечеткий звук и зависания гарантируют проигрыш. Беспроводная игровая гарнитура Lenovo Legion H600 Wireless Gaming Headset обеспечивает звук профессионального уровня. Беспроводной приемник 2,4 Гц премиум-класса обеспечит подключение без потери качества на расстоянии до 12 метров.

Благодаря быстрому отклику до 35 мс, игрок может быстро реагировать, а беспроводная зарядка сохраняет стол геймера в порядке. Подзаряжать наушники можно быстро прямо во время игры с помощью беспроводной зарядной станции. Удобная форма гарнитуры позволяет настроить ее под индивидуальные потребности, чтобы не создавать лишнюю нагрузку на шею во время длительного использования. Амбушюры с возможностью регулировки угла наклона изготовлены из пены с “эффектом памяти” и имеют накладки из “дышащей” ткани для максимального комфорта. 50-миллиметровые динамики беспроводной игровой гарнитуры Lenovo Legion H600 Wireless Gaming Headset обеспечивают объемный звук с диапазоном пропускания до 3 Мб. Четкую связь обеспечивает микрофон с шумопоглощением, который можно выключить одним кликом.

Новый игровой ноутбук Lenovo ideapad Gaming 3 на базе процессора AMD Ryzen™ станет помощником для начинающих геймеров. Новая игровая гарнитура Lenovo Legion H200 Wireless Gaming Headset не только обеспечит четкий звук, но и сделает игру более комфортной. Поскольку накладки из “дышащей” ткани можно поворачивать и сильнее прижимать к ушам для более насыщенного звука, который так важен для настоящих геймеров.