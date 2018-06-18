Lenovo представляет новые модели игровых ноутбуков: Legion Y730 и Y530

18 июня 2018, 9:15

Спустя один год с момента запуска бренда игровых компьютеров Legion компания Lenovo представляет новое поколение устройств, в которое вошли ноутбуки Legion Y730 и Y530, десктопы в форм-факторе tower T730 и T530 и «кубы» C730 и C530.

Независимо от формата, эти мощные ПК обеспечивают полное погружение в игровой процесс в самых современных играх, от насыщенных действием шутеров до эпических ролевых игр и стратегий. Все новые модели получили усовершенствованную систему охлаждения, предотвращающую перегрев процессора при длительной работе на максимальных нагрузках. Это позволяет играть на максимальных настройках и идти к победе, не отвлекаясь на параметры системы.



Ориентированные на страстных поклонников компьютерных игр, которые ценят достойные характеристики наравне со стильным внешним видом, новинки семейства Lenovo Legion получили совершенно новый дизайн корпусов, который подчёркивает высокую производительность, не отвлекая внимания лишними деталями. Новый дизайн был создан на основе пожеланий тысяч пользователей и ставит на первое место функциональность устройств. Благодаря ему новые модели с лёгкостью вписываются в окружение не только домашних развлекательных центров, но отлично смотрятся и на рабочих местах, что позволяет использовать их не только для развлечений, но и для решения других повседневных задач.



Новые ноутбуки семейства Lenovo Legion разработаны с учётом потребностей профессионалов, которые любят компьютерные игры и часто путешествуют по рабочим делам. Несмотря на мощную игровую начинку, Legion Y730 и Y530 имеют компактные тонкие корпуса и практичный дизайн без лишних деталей. Они не будут вызывать недоумённых и осуждающих взглядов даже на важных деловых совещаниях. Пользователи могут без проблем использовать один и тот же ноутбук для деловых презентаций и игр после трудного рабочего дня. Более того, корпус из анодированного алюминия Lenovo Legion Y730 и изысканная текстура в виде концентрических кругов на крышке черного Lenovo Legion Y530, как и белая подсветка клавиатуры, подчеркивают деловой стиль пользователя.



Компактный дизайн новых ноутбуков не повлиял на эффективность охлаждения процессоров. Специально для них была разработана двухконтурная система охлаждения с массивными теплотрубками, дополнительными боковыми воздухозаборами, и специальной конструкцией лопастей кулеров, количество которых было увеличено по сравнению с прошлым поколением на 40%. Она обеспечивает на 16% более мощный воздушный поток и удерживает температуру процессора в среднем на 10°С ниже, чем система предыдущего поколения. В результате эффективность отвода тепла заметно возросла, при том, что шум, издаваемый вентиляторами во время работы, снизился.



Новые игровые ноутбуки семейства Legion способны справляться с самыми ресурсоёмкими играми. Первые поставки оснащаются видеокартами NVIDIA® GeForce® GTX 1050 Ti, впоследствии ожидаются более мощные видеоадаптеры. Также устройства оснащаются процессорами до шестиядерных Intel® Core™ i7 8-го поколения и работают под управлением ОС Windows® 10. Клавиатуры ноутбуков обеспечивают время отклика менее 1 мс, позволяя выигрывать драгоценные доли секунд в динамичных соревновательных сюжетах. Опциональные FHD IPS 144 Гц дисплеи с тонкими рамками гарантируют не только высокую частоту обновления кадров для чёткого отображения движущихся объектов, но и отличаются высоким цветовым охватом и яркостью — до 300 нит, обеспечивая более насыщенную и детализированную картинку в самых разных условиях внешнего освещения. Модель Lenovo Legion Y730 стала первым игровым ноутбуком, оснащённым акустической системой Dolby Atmos®, обеспечивающей исключительное качество звучания как через специально настроенные динамики, так и через наушники. Благодаря технологиям Dolby пользователь ощущает движение источника звука, ещё глубже погружаясь в сюжет игры или кинофильма. Ноутбук Lenovo Legion Y530 по умолчанию поддерживает технологию Dolby Audio™, делающую звук более чистым и громким. Сочетание яркого и четкого изображения на экране с невероятно мощным звучанием гарантирует пользователям незабываемый игровой опыт.



Игровой ноутбук более высокого класса Y730 выпускается в вариантах с дисплеями 15 и 17 дюймов и опционально комплектуется оперативной памятью CORSAIR® DDR4 объёмом до 16 Гбайт. Это первый в мире игровой ноутбук, укомплектованный клавиатурой CORSAIR iCUE® с шестью дополнительными функциональными клавишами “Y” и поклавишной RGB подсветкой, позволяющей запрограммировать 16 миллионов вариантов цветовых комбинаций подсветки. Также из интересных особенностей ноутбука являются белая подсветка пиктограмм задних портов и настраиваемая RGB-подсветка воздуховодов системы охлаждения.



Портативные настольные ПК в компактном форм-факторе «куб» Lenovo Legion C730 и C530 ориентированы на геймеров, которым необходим легкий и компактный компьютер с производительностью десктопа. Специально разработанное портативное шасси нового «куба», выполненное в цвете Iron Gray, получилось удивительно компактным и легким, что позволяет без труда переносить этот десктоп при необходимости.



Благодаря удобной встроенной ручке «куб» очень легко переносить, например, его можно взять к друзьям, если планируется игровая вечеринка. Полностью прозрачная верхняя крышка открывает свободный обзор внутреннего пространства, которое подсвечивается завораживающей разноцветной светодиодной иллюминацией в модели C730 или равномерным красным светом в C530. Подсветкой можно управлять через приложение Lenovo Vantage.



Компактные габариты новых «кубов» Lenovo не повлияли на производительность и функциональность этих устройств. Готовый для развертывания приложений с виртуальной реальностью Legion C730 получил видеокарту NVIDIA GeForce GTX 1060 и новейшие процессоры до Intel Core i7 8-го поколения, а опционально — разгоняемую память CORSAIR Vengeance LPX объёмом до 32 Гбайт. Технология Dolby Atmos, интегрированная в Lenovo Legion C730 и C530, поддерживает эффект «перемещающегося источника звука», обеспечивающий ещё более захватывающие впечатления во время игр.



Новые ПК в форм-факторе «куб» получили двухканальную систему охлаждения, обеспечивающую оптимальный отвод тепла и стабильную температуру процессора даже в моменты экстремальных нагрузок.



Настольные ПК в форм-факторе Tower Lenovo Legion T730 и T530 — профессиональное игровое оборудование, ставшее воплощением мощи и стиля. Legion T530 в чёрном полированном корпусе формата 28L украшен таким же утончённым радиальным узором, какой можно заметить на крышке ноутбука Y530. Концентрические насечки кругами расходятся от кнопки включения питания. Десктоп Legion T530 получил красную подсветку вентиляционных отверстий, а Legion T730 — цветную RGB светодиодную подсветку всего внутреннего пространства корпуса, которое можно видеть через прозрачную боковую панель.



Новые десктопы Lenovo Legion T730 с легкостью справляются со всеми популярными высокобюджетными компьютерными играми и другими приложениями с насыщенной графикой и технологиями виртуальной реальности. Они работают под управлением ОС Windows 10 и оснащаются видеокартами NVIDIA GeForce GTX 10 серии и новейшими процессорами до Intel Core i7 8-го поколения. Сбалансированная конфигурация позволяет им максимально эффективно использовать потенциал производительности всех компонентов. Опционально Lenovo Legion T730 оснащаются разгоняемой оперативной памятью CORSAIR VENGEANCE DDR4 объёмом до 32 Гбайт, быстрыми твердотельными накопителями PCIe RAID 0 SSD объёмом до 2 x 512 Гбайт или жесткими дисками SATA ёмкостью до 2 Тбайт.



Опционально настольные ПК Lenovo Legion T730 оснащены жидкостной системой охлаждения, которая обеспечивает бесшумный и эффективный отвод тепла и высочайшую стабильность даже в самых ресурсоемких приложениях в режиме круглосуточной работы non-stop.



Корпуса новых ПК серии T значительно упрощают замену комплектующих. Чтобы добавить оперативную память или заменить видеокарту, не нужны отвёртки, фонарик или другие инструменты, достаточно просто нажать кнопку на корпусе.