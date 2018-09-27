Портативный игровой десктоп "куб" Lenovo Legion C730 Cube уже в Украине

27 сентября 2018, 16:05

Компания Lenovo сообщает о возможности предзаказа на украинском рынке персональных компьютеров в компактном форм-факторе «куб» Legion C730 Cube.

Новинка от Lenovo оснащена современными процессорами Intel 8-го поколения, видеокартой nVidia и двухканальной системой охлаждения — все это в футуристическом корпусе с разноцветной светодиодной иллюминацией системы и прозрачной верхней панелью. Этот инновационный ПК ориентирован на геймеров, которым необходим легкий и компактный производительный десктоп. Специально разработанное портативное шасси нового «куба», выполненное в сером цвете, получилось компактным и легким, что позволяет переносить этот ПК при необходимости.



Lenovo Legion C730 Cube создан поражать своим изысканным дизайном — от компактного корпуса до фронтальной решетки с белой подсветкой логотипа Y. Этот «куб» меньше, чем обычные ПК в форм-факторе Tower («башня»), поэтому его можно разместить в любом месте в доме. А благодаря удобной встроенной ручке «куб» очень легко переносить: например, взять его к друзьям, если планируется игровая вечеринка. Полностью прозрачная верхняя крышка открывает свободный обзор внутреннего пространства, которое подсвечивается разноцветным светом. Подсветкой можно управлять через приложение Lenovo Vantage.

Компактные габариты новых «кубов» Lenovo не повлияли на производительность и функциональность этих устройств. Так как инженеры компании разместили компоненты высокого класса новейшим образом: материнскую плату в центре ПК, а центральный и графический процессоры — по бокам.

Готовый к работе с виртуальной реальностью «куб» Legion C730 Cube получил видеокарту nVidia GeForce GTX 1060 и новейший процессор Intel Core i7 8-го поколения (в максимальной комплектации), а опционально — память CORSAIR Vengeance LPX емкостью до 32 ГБ. Эта усовершенствованная платформа обеспечивает необходимый уровень мощности для максимальных настроек, быстрого запуска и захватывающего игрового процесса.

Технология Dolby Atmos, интегрированная в Lenovo Legion C730 Cube, поддерживает эффект «перемещения источника звука», что обеспечивает еще более захватывающие впечатления во время игр.



Lenovo Legion C730 Cube получил двухканальную систему охлаждения, которая обеспечивает оптимальный отвод тепла и стабильную температуру процессора даже в моменты экстремальных нагрузок. Индивидуальное охлаждение центрального и графического процессоров через выделенные тепловые каналы позволяет уменьшить температуру системы и шум вентилятора.

Компактный Legion C730 Cube обеспечивает не только значительную производительность, но и возможность для легкого обновления при необходимости. Для этого не понадобятся дополнительные инструменты, ведь Legion C730 Cube предоставляет легкий доступ к компонентам всего одним нажатием.



В Украине персональные компьютеры Lenovo Legion C730 Cube будут доступны по цене от 34 777 гривен.

Технические характеристики Lenovo Legion C730 Cube

Процессор: Intel Core i7-8700 8-го поколения (в максимальной комплектации)

Операционная система: Windows 10 Домашняя

Графика: nVidia GeForce GTX 1060; 6 ГБ (в максимальной комплектации)

Оперативная память: до 32 ГБ DDR4

Накопители: 2 HDD (2000 ГБ) + 1 SSD (512 ГБ) (в максимальной комплектации)

Аудиосистема: Dolby Atmos Audio and Sound Radar

Порты ввода-вывода: порты спереди: 2 x USB 3.0, разъем для наушников, вход для микрофона; порты сзади: 2 x USB 3.1 Gen 2, 2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, HDMI™, DP-port, DVI, RJ45, аудиовыход; количество портов GFX может отличаться

Габариты: 231 мм x 332 мм x 242 мм

Вес: от 9 кг

Цвет: Серый (Iron Gray)