Нові потужні ігрові ноутбуки Lenovo Legion Pro 7i вже в Україні

14 апреля 2023, 12:15

Компанія Lenovo представила на українському ринку нову модель ігрового ноутбука — Lenovo Legion Pro 7i (16",8).



Це потужний та стильний пристрій, який підійде для задач, що вимагають високої продуктивності: від проходження ігрових новинок на високих налаштуваннях і навіть до їх розробки. Legion Pro 7i обладнано процесором Intel Core останнього покоління, відеокартою NVIDIA GeForce RTX 40-ї серії та технологією Lenovo AI Engine+ з унікальним чіпом LA2-Q AI, що дозволяє користувачам отримувати максимум ефективності від користування пристроєм. Ноутбук оснащено інноваційною технологією охолодження Legion Coldfront 5.0, яка підтримує мінімальну температуру пристрою під час максимальних навантажень. Фірмовий дисплей Lenovo PureSight Gaming та клавіатура Legion TrueStrike гарантують повне занурення у гру.

Ноутбук Lenovo Legion Pro 7i обладнаний процесором Intel Core i9 13-го покоління з 24 ядрами, які можуть обробляти до 32 потоків даних одночасно, завдяки чому виводить ігровий процес за межі продуктивності. За швидке реагування системи на команди та запити відповідає оперативна пам’ять об’ємом 32 ГБ, а для зберігання ігор, застосунків і файлів передбачено SSD-накопичувач до 2 ТБ.



В максимальній конфігурації ноутбука передбачена відеокарта GeForce — NVIDIA GeForce RTX 4090. Вона підтримує технологію трасування променів і забезпечує найбільш реалістичну об’ємну графіку, що допоможе користувачам відкрити для себе нові революційні способи творчості та безпрецедентне прискорення робочого процесу.

Працюючи на революційному чіпі LA2-Q AI, технологія Lenovo AI Engine+ стає “розумнішою”, використовуючи програмний алгоритм машинного навчання для оптимального налаштування системи. Зокрема, збирає дані через Lenovo Vantage, аби допомогти відстежувати FPS у режимі реального часу та динамічно його налаштовувати для досягнення найвищої дієвості.



Lenovo Legion Pro 7i має фірмовий ігровий дисплей Lenovo PureSight Gaming з діагоналлю 16 дюймів та роздільною здатністю WQXGA (2560×1600 пікселів), яскравістю до 500 ніт та високою контрастністю 1200:1 (найтемніша зона картинки на екрані в 1200 разів відрізняється за тоном від найсвітлішої). Технології NVIDIA G-Sync, Dolby Vision і DisplayHDR 400 забезпечують якісне та чітке зображення без ривків та зависань, а покращена частота оновлення — до 240 Гц — дає змогу бути на крок попереду суперників. Екран займає 93,59% площі дисплея, завдяки чому створюється враження, ніби зображення парить у просторі.

Для тих, хто багато працює за ноутбуком для досягнення бажаних результатів, екран оснащено технологією зниження випромінювання шкідливого синього світла та покриттям з антивідблиском.

Модель Legion Pro 7i оснащена інноваційною системою терморегуляції Legion Coldfront 5.0, яка підтримує стабільний температурний режим відеокарти та процесора протягом багатьох годин поспіль навіть за граничних навантажень. Покращена система вентиляторів з 3D-лопатями завтовшки 0,1 мм забезпечує безшумну та плавну роботу, а масивна система впуску та випуску повітря забезпечує циркуляцію повітря через ноутбук для високої теплової ефективності та продуктивності в енергоємних іграх і програмах.



Ігрова аудіосистема Nahimic забезпечує об’ємне звучання, завдяки якому користувачам вдасться почути всі звуки гри в тому форматі, в якому їх задумували творці, вільно спілкуватися з іншими членами команди з ефектом присутності та насолоджуватися якісним звучанням музики. Зануритися в гру ще глибше та почути кожен крок противника допоможе гарнітура Lenovo Legion H600 Wireless Gaming Headset, яку можна під’єднати через Bluetooth або combo jack.

Новинка Lenovo Legion Pro 7i доступна в Україні за ціною від 139 999 грн.Технічні характеристики Lenovo Legion Pro 7iПроцесор: Intel Core i9-13900HX (у максимальній конфігурації)Операційна система: Windows 11 Pro (у максимальній конфігурації)Дисплей: 16", WQXGA (2560x1600), IPS, 240 Гц, з покриттям проти відблиску, 500 нітГрафіка: NVIDIA GeForce RTX 4090 16 ГБ GDDR6, 16384 МБ GPU, 175 Вт.(у максимальній конфігурації)Оперативна пам'ять: до 32 ГБ DDR5 (2 x 16 ГБ 6000 МГц)Накопичувач: до 2 ТБ SSD (у максимальній конфігурації)Аудіо: Nahimic AudioПорти: 4 х USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2, USB 3.2 Type-C Gen 2, Thunderbolt 4, HDMI, Combo jackБатарея: до 99.99 Вт/год з підтримкою технології Super Rapid ChargeМережа: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2Габарити: 363.4 мм х 262.15 мм х 21.95 - 25.9 ммВага: від 2,8 кгКолір: сірий (Onyx Grey)