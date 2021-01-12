Ноутбук Lenovo YOGA Slim 7i Pro теперь оснащен OLED-дисплеем

12 января 2021, 10:45

В рамках выставки CES компания Lenovo анонсировала 14-дюймовый ноутбук YOGA Slim 7i Pro.

Обновленный гаджет доступен для пользователей в двух вариантах: с жидкокристаллическим дисплеем (LCD) и с ярким OLED-дисплеем. Устройство работает на базе платформы Intel Evo, оснащено новейшей версией мобильных процессоров Intel Core 11-го поколения, графикой Intel Iris Xe и дискретной графической картой NVIDIA GeForce MX450.

Компания Lenovo постоянно улучшает пользовательский опыт благодаря стремлению к смелым инновациям и развитию смарт-технологий. YOGA Slim 7i Pro мгновенно включается, когда пользователь поднимает крышку ноутбука, поддерживает вход в систему без помощи рук и режим интеллектуального охлаждения. Компания Lenovo планирует получить сертификат Intel Evo для обновленного дизайна устройства с OLED-панелью. Проверку1 проведут во втором квартале 2021 года, ожидая следующих настроек. Встроенные микрофоны YOGA Slim 7i Pro расширят возможности голосового помощника Alexa на ПК2, который можно использовать в режиме “свободные руки” (hands-free).

14-дюймовый YOGA Slim 7i Pro с OLED-панелью от Samsung Display имеет разрешение до 2,8K (2880x1800 пикселей). Частота обновления экрана 90 Гц, что уменьшит задержку изображения. Для увеличения площади экрана устройство получило соотношение сторон 16:10. Это первый ноутбук линейки Lenovo YOGA с иммерсивным OLED-дисплеем, который принципиально отличается от LCD. В частности обновленный экран получил в 1,25 раза лучшую цветность, что обеспечивает более высокую частоту цвета и насыщенность черного. Также в новом OLED-дисплее усиленный коэффициент контрастности, который в 667 раз больше, чем у LCD, и помогает достичь четкого изображения. YOGA Slim 7i Pro — разумное сочетание качества дисплея, тонкого корпуса и габаритов ноутбука, производительных мобильных процессоров и искусственного интеллекта (AI). Воплощая инновации, компания Lenovo создала ноутбук премиум-класса с высоким качеством изображения, эффективной работой и энергопотреблением.

Впечатляюще широкие 100% охват цветового стандарта DCI-P3 и 125% охват цветового пространства sRGB обеспечивают точную HDR-картинку.

Устройство идеально подходит для редактирования видео и фотографий в высоком качестве. HDR-технология усиливает контраст между яркими и темными частями изображения, поэтому пользователи могут наслаждаться реалистичной картинкой. Кроме того, технология Dolby Vision® еще больше расширяет границы качества изображения.

Благодаря многолетнему опыту создания ноутбуков-трансформеров, линейка YOGA остается трендсеттером современного стиля, функциональности и портативности. Самые требовательные потребители оценят четкость и яркость экрана даже во время работы под прямыми солнечными лучами. Каждый пиксель экрана излучает собственный свет, благодаря чему изображение яркое и насыщенное. Эта технология позволяет пользователям отдельно подсветить, затемнить или выключить пиксель для улучшения контраста. С новым OLED-дисплеем на YOGA Slim 7i Pro пользователи могут насладиться идеально насыщенным черным и более яркими цветами. По сравнению с LCD, OLED-экран излучает на 70% меньше синего света и защищает здоровье зрения пользователей даже при длительной работе.

Технические характеристики Lenovo YOGA Slim 7 Pro (OLED-версия)

Процессор: Intel Core i7 11-го поколения (в максимальной конфигурации)

Дисплей: 14", OLED, 2,8K (2880x1800 пикселей), 90 Гц

Графика: NVIDIA GeForce MX450 (в максимальной конфигурации) и Intel Iris Xe (в максимальной конфигурации)

Оперативная память: до 16 ГБ

Накопитель: SSD PCIe до 1 ТБ

Аудиосистема: Dolby Atmos Speaker System и динамики Harman

Порты: 1 х USB 3.2 Type-A Gen 1, 2 x USB Type-C (Intel Thunderbolt 4, Power Delivery 3.0, DisplayPort 1.4, USB 4.0), Combo jack 3.5mm (audio/microphone)

Сеть: Wi-Fi 6 + Bluetooth 5.0

Габариты: 312 мм x 203 мм x 17.7 мм

Вес: от 1,36 кг

Цвет: серый (Slate Grey)

