Новые ноутбуки YOGA от Lenovo

21 августа 2020, 11:45

Компания Lenovo представила пять новых ноутбуков серии YOGA, сочетающих стиль, мощность и портативность.

Среди новинок ультратонкий 13-дюймовый Lenovo YOGA Slim 7і5, 14-дюймовый Lenovo YOGA Slim 7i Pro5 и портативный ноутбук 2-в-1 Lenovo YOGA 7i5, который доступен с 14-дюймовой или 15,6-дюймовой диагональю дисплея. Все устройства работают на базе процессоров Intel Core нового поколения (доступны вскоре), а элегантный Lenovo YOGA Slim 7 Pro и 13-дюймовый ноутбук-трансформер Lenovo YOGA 6 также доступны на базе мобильных процессоров AMD Ryzen4000. Новинки разработаны для тех, кто ценит высокую производительность, увлекается визуальными эффектами, нуждается в автономности и хочет всегда оставаться на связи. Для наиболее впечатляющего мультимедийного опыта устройства оборудованы мощными процессорами, операционной системой Windows 10 и рядом «умных» функций, среди которых голосовой помощник Alexa, оптимизированное время работы аккумулятора2, поддержка технологии Rapid Charge3 и сверхбыстрого Wi-Fi 64.

Бренд Lenovo YOGA был разработан для обеспечения премиального опыта пользования благодаря смелым инновационным решениям. Устройства YOGA сделали «умные» технологии частью повседневности для самых требовательных пользователей.



Ноутбук YOGA Slim 7i Pro воплотил последние достижения в области технологий искусственного интеллекта (ИИ), оптимизации работы аккумулятора и интеллектуального охлаждения.6 Обновленные решения позволяют пользователю наслаждаться производительностью устройства, не думая об особенностях его работы. Ноутбук самостоятельно контролирует уровень используемой энергии в соответствии с запущенными программами и постоянно совершенствуется в этом.

Новинки YOGA Slim 7і, YOGA 7i, YOGA Slim 7 Pro и YOGA 6 оборудованы «умной» системой охлаждения Intelligent Cooling. Она благодаря технологиям ИИ оптимизирует работу устройств, улучшая автономность и повышая производительность. Все модели, работающие на базе процессоров Intel Core нового поколения, были спроектированы так, чтобы оптимизировать время автономной работы аккумулятора на 20%.7 Благодаря функции Lenovo Q-Control, просто нажав комбинацию Fn-Q, пользователь может активировать режим высокой производительности для «тяжелых» программ или же вернуться к тихому режиму (Stealth Mode), чтобы шум вентиляторов не мешал во время просмотра фильма.

Теперь пользователям устройств Lenovo доступна новая услуга – Smart Performance Services8, которая помогает предотвратить возможные проблемы в работе ПК. Сервис доступен в программе Lenovo Vantage, он сканирует устройство и обнаруживает шпионские, вирусные и «вредные» приложения, помогает устранить сложности, которые могут возникнуть при подключении к сети, и автоматически настраивает ПК. Все это обеспечивает более быструю работу устройства в целом, включая запуск и реакцию программ. С помощью Smart Performance Services каждый пользователь Lenovo сможет провести бесплатное сканирование ПК и быстро обнаружить возможные проблемы в работе устройства. Для получения полного доступа к программе и ее автоматическим функциям пользователь может оформить подписку сроком от 1 до 4 лет, когда она будет доступна в его регионе. Также есть возможность приобрести пакет сервисных услуг Lenovo Premium Care, который доступен на 36 мировых рынках, для получения продвинутого уровня поддержки и обслуживания ПК.



Премиальные устройства Lenovo YOGA оборудованы «умными» функциями, которые помогают пользователям достигать большего. С помощью голосового помощника Alexa1 можно установить напоминание, заказать еду, включить музыку или пропустить надоевшую песню. В ближайшее время будут анонсированы новые функции Alexa, которые помогут оставаться на связи, наслаждаться музыкой и управлять «умными» домашними устройствами.

Решение Lenovo Smart Assist отвечает за дополнительную защиту данных и упрощает пользование устройством. Встроенная инфракрасная камера и технология Windows Hello, которыми оборудованы YOGA Slim 7i, YOGA Slim 7i Pro и YOGA Slim 7 Pro, обеспечивают мгновенную аутентификацию владельца. Поэтому пользователь может начать работу с ноутбуком просто подняв крышку и не беспокоиться о безопасности. Дополнительные технологии дисплея, такие как уведомления безопасности Privacy Alerts, позволяют защитить данные на экране от посторонних глаз, предупреждая о них пользователя. Для большей безопасности информация на дисплее становится размытой, когда владелец отворачивается. Эти функции доступны благодаря поддержке программного обеспечения с технологиями распознавания лица и искусственного интеллекта от Glance by Mirametrix®.

Все новые ноутбуки бренда YOGA также способны автоматически улучшать качество видеоконтента до разрешения Full HD (1920х1080 пикселей) благодаря встроенной в Windows Media Player технологии Super Resolution.



Новый YOGA Slim 7i создан для тех, кто ценит захватывающий визуальный контент и утонченный дизайн. Ноутбук оборудован 13,3-дюймовым дисплеем, занимающим 91% площади лицевой панели, имеет разрешение Quad HD (2560x1440 пикселей) и почти незаметные рамки. Окунуться еще глубже в увлекательный мир визуальных эффектов позволит поддержка технологии Dolby Vision® и 100% покрытие цветового пространства sRGB. YOGA Slim 7i оснащен специальным режимом, который заботится о безопасности глаз пользователей и получил сертификат TÜV Rheinland.10 Новейшие процессоры Intel® Core™ (доступны вскоре) и интегрированный графический адаптер нового поколения, созданные на базе архитектуры Хе, обеспечат прорывную мощность. Нужен тонкий и легкий технологический напарник для командировок и встреч? Новинка весит всего 1,23 кг, а ее толщина – меньше 14 мм. Оперативная память емкостью до 16 ГБ LPDDR4X и накопитель емкостью до 1 ТБ SSD PCIe (Gen 4) M.29 обеспечат быстрый отклик программ и сохранят все важные файлы.

Стереодинамики от Harman и аудиосистема Dolby Atmos обеспечивают насыщенный звук с эффектом присутствия. Устройство работает до 16 часов на одном заряде2 и поддерживает улучшенную технологию Rapid Charge Boost.11 Расширенные возможности подключения и доступа к сети помогут всегда быть на связи. Благодаря Bluetooth 5 и порту Intel Thunderbolt 4 Type-C данные можно передать быстро и безопасно. Стабильный доступ к интернету обеспечивает новый стандарт связи Intel Wi-Fi 64 (Gig+), который в три раза быстрее обычного Wi-Fi.12 Модель будет доступна в двух цветах – серебристом (Light Silver) и сером (Iron Grey).13

Для любителей многозадачности инженеры Lenovo разработали 14-дюймовый YOGA Slim 7i Pro. Устройство работает на базе процессоров Intel Сore нового поколения (доступны вскоре) и оборудовано оперативной памятью емкостью до 32 ГБ LPDDR4X. Чтобы производительность пользователей росла, модель работает в автономном режиме до 18 часов2 и поддерживает улучшенную технологию быстрой зарядки Rapid Charge Boost.

Новинка оборудована WVA-дисплеем с яркостью до 400 нит и частотой обновления кадров 90 Гц, что минимизирует задержки изображения во время игр и при просмотре стримов. Соотношение сторон экрана 16:10 обеспечивает комфортный интернет-серфинг и работу с документами. Приходится засиживаться перед экраном до поздней ночи? О безопасности глаз позаботится усовершенствованная технология, включающая специальную панель Eyesafe®. Она сочетает аппаратные и программные настройки RGB для минимизации вредного синего излучения. Устройство получило сертификацию TÜV Rheinland10, что подтверждает эффективную защиту органов зрения.

Поддержка технологии Dolby Vision и 100% покрытие цветового пространства sRGB делает изображение ярким и насыщенным. Воплощение любого творческого потенциала в «тяжелых» графических редакторах станет возможным с интегрированной графикой на базе архитектуры Intel Xе нового поколения или новейшими дискретными видеокартами NVIDIA GeForce MX. «Умные» функции от Alexa, мощный звук динамиков Harman и аудио от Dolby Atmos, максимальная скорость подключения к сети с Intel Wi-Fi 64 и наличие порта Thunderbolt 4 – все это превращает YOGA Slim 7i Pro в настоящий мобильный «развлекательный центр».

Ноутбук YOGA Slim 7 Pro на базе процессоров AMD Ryzen 4000, как и модели на процессорах Intel, оборудован инфракрасной камерой, которая вместе с Windows Hello мгновенно «узнает» владельца. Корпус ноутбука оснащен выступом, который позволяет легко открыть устройство одной рукой. Инженеры компании также усовершенствовали средства ввода информации. Клавиатура с подсветкой получила новые куполообразные клавиши, которые обеспечивают более комфортную печать благодаря глубокому ходу – 1,3 мм. Надоело носить всегда с собой мышь? Размер тачпада увеличили на 33% для более удобного пользования. Устройство легко поместится в сумку, ведь толщиной всего 14,6 мм и весит – 1,45 кг. Модель будет доступна в серебристом (Light Silver) и сером (Slate Grey) цветах.13

Для производительности устройства, сбалансированной мощности и работы в режиме многозадачности пользователи могут выбрать YOGA Slim 7 Pro на базе мобильных процессоров AMD Ryzen 9 4900H. Мобильные процессоры серии Ryzen 4000 обеспечивают вдвое лучшую энергоэффективность по сравнению с процессорами прошлого поколения.14 При этом новинка работает до 17 часов в автономном режиме2, а 15-минутная подзарядка благодаря технологии Rapid Charge Boost обеспечит еще до 2 часов работы.11



Просмотр фильмов, прослушивание музыки, создание креативного контента, браузинг или общение – позвольте Lenovo максимизировать опыт пользования благодаря новым форм-факторам. Они дают возможность использовать устройство в нескольких режимах (ноутбук, тент, планшет и подставка), чтобы обеспечить большую гибкость и ценность для владельца.

Новый Lenovo YOGA 7i получил закругленные углы, чтобы его было удобно держать в руках. Устройство оборудовано сенсорным WVA-дисплеем с разрешением Full HD (1920х1080 пикселей) и доступно в двух размерах: 14 и 15,6 дюймов. Оснащенные технологией Dolby Vision дисплеи позволяют пользователям наслаждаться насыщенными цветами и невероятным изображением. В максимальной конфигурации 15,6-дюймовая модель получила Full HD экран, поддержку расширенного динамического диапазона VESA DisplayHDR 400, яркость 500 нит и 72% охвата цветового пространства NTSC. При весе 1,83 кг ноутбук – настоящая развлекательная и одновременно портативная «машина».

Ноутбуки оборудованы двумя портами Intel Thunderbolt 4, до 16 ГБ оперативной памяти DDR4 и накопителем до 1 ТБ PCIe M.2 SSD9. Lenovo YOGA 7 будет доступен в сером (Slate Grey) и темно-зеленом (Dark Moss)13 цветах и имеет клавиатуру с подсветкой. Пользователи, которым приходится часто работать с числами, могут выбрать 15,6-дюймовую модель с полноценным цифровым блоком.

Оборудованный новейшим процессором Intel Core и интегрированной видеокартой Lenovo YOGA 7i обеспечивает производительность и долговременную работу. Поддержка улучшенной технологии быстрой зарядки Rapid Charge Express15 позволит еще быстрее восстанавливать энергию устройства. 15,6-дюймовая модель работает до 13 часов на одном заряде и при этом весит 1,83 кг. Ноутбук с диагональю 14 дюймов еще компактнее и автономнее: новинка работает до 16 часов, весит всего 1,43 кг и имеет толщину 17,7 мм.