“Умные” инновации и новый дизайн премиальных устройств от Lenovo

1 сентября 2020, 9:45

Компания Lenovo презентовала три новых премиальных ноутбука: Lenovo YOGA Slim 9i1 с покрытием из кожи, универсальный ноутбук-трансформер Lenovo YOGA 9i1, стильный и мощный игровой Lenovo Legion Slim 7i1.

Увлекательные развлечения, повышенная продуктивность и улучшенный пользовательский опыт станут доступны благодаря новым интуитивно понятным и стильным устройствам с продуманным дизайном.



Голова кругом от количества дел? Инновационные технологии премиальной линейки YOGA вместе с операционной системой Windows 10 помогут успевать за быстрым ритмом жизни. Внешний вид устройства удивит даже самых требовательных покупателей ー визуальная составляющая разработана для настоящих профессионалов с безупречным вкусом. Этот новый класс тонких и стильных устройств, в который вошли YOGA Slim 9i и 14-дюймовый ноутбук-трансформер YOGA 9i (доступен с покрытием из кожи), был разработан для тех, кто требует исключительной мобильности, производительности, надежности и автономности.

Оба устройства поставляются с процессорами Intel Core нового поколения (доступны вскоре) в сочетании с графикой на основе архитектуры Intel Xe. Модель YOGA 9i доступна с диагональю 15-дюймов и оснащена мобильным процессором Intel Core i9 серии HK 10-го поколения, а также мощной дискретной графикой NVIDIA GTX 1650 Ti с технологией Max-Q (в максимальной конфигурации). Этот тандем позволит максимально раскрыть творческий потенциал пользователей.

Сборка происходит вручную и требует невероятного мастерства и внимания к деталям. Специальный процесс склеивания проходит в 20 этапов. Это позволяет коже сохранять свой первоначальный особенный вид, делая каждое устройство уникальным. На крышку ноутбука сначала наносят термический штамп с логотипом YOGA и только затем ー светоотражающее блестящее покрытие. Как и любой предмет с отделкой из кожи категории люкс, мягкое и натуральное покрытие этих ноутбуков манит прикоснуться. Чтобы обеспечить высокие стандарты надежности, каждый ноутбук инженеры проверяют на устойчивость к повседневному износу в различных условиях, включая воздействие ультрафиолетового излучения. Для проверки прочности инженеры используют до 3 кг тянущей силы2. Качественные материалы для устройства предоставлены ведущим производителем кожи, которому доверяют многие современные популярные бренды.

Ноутбук-трансформер YOGA 9i будет доступен в металлическом корпусе в нескольких цветах, включая бронзовый (Warm Mica) для 14-дюймовой и серебристый (Slate Grey) для 15-дюймовой модели.

Привлекательный 14-дюймовый YOGA Slim 9i ー один из самых тонких и легких ноутбуков премиальной линейки. Его толщина составляет всего 13,9 мм, а вес ー1,26 кг. В максимальной конфигурации он оснащен сенсорным экраном с разрешением 4K (3840x2160 пикселей), IPS-дисплеем и поддержкой расширенного динамического диапазона VESA DisplayHDR 400. Он также получил яркость 500 нит, до 90% цветового охвата DCI-P3 и поддержку технологии Dolby Vision.

Чтобы обеспечить максимальное качество изображения и звука, все потребительские ноутбуки YOGA получили потрясающие визуальные эффекты и сверхъяркую картинку от Dolby Vision. На ноутбуке YOGA Slim 9i захватывающий звук обеспечивают два фронтальных динамика Dolby Atmos®, а модель YOGA 9i получила встроенный в шарнир саундбар Dolby Atmos®. Улучшенный дизайн и оптимизированное размещение динамиков в шарнире ноутбука-трансформера дали возможность получить еще более четкий и глубокий звук в любом из режимов (стенд, тент, ноутбук или планшет). Модель YOGA Slim 9i с дисплеем Ultra HD (3840×2160 пикселей) также оснащена 3D-дисплеем с изогнутыми краями.

YOGA Slim 9i и ноутбук-трансформер YOGA 9i в стандартной комплектации оснащены сенсорными экранами. Просмотр видео или фильмов станет еще интерактивнее на YOGA 9i благодаря универсальному 14-дюймовому IPS-экрану с разрешением 4K (в максимальной конфигурации) и поддержкой расширенного динамического диапазона VESA DisplayHDR 400. При этом вес устройства составляет всего 1,37 кг. Также доступна 15,6-дюймовая модель YOGA 9i с разрешением 4К (в максимальной конфигурации) и IPS-дисплеем c поддержкой расширенного динамического диапазона VESA DisplayHDR 400, яркостью 500 нит и весом 2 кг. Пользователи могут не беспокоиться о негативном влиянии длительной работы за ноутбуком на зрение. Достаточно отрегулировать яркость дисплея в режиме Eye Care Mode в фирменном ПО Lenovo Vantage.



14-дюймовая модель YOGA 9i получила улучшенную систему охлаждения. Чтобы устройство не перегревалось и оставалось прохладными на ощупь, вентиляционные отверстия также расположили и на нижней стороне клавиатуры. Это позволило снизить температуру устройства в среднем на два градуса по сравнению с предыдущим поколением.

Какую модель не выбрали бы пользователи, 14- или 15-дюймов, они получат ноутбук-трансформер с передовыми функциями. 15-дюймовый YOGA 9i с объемом памяти DDR4 до 16 ГБ и накопителем PCIe SSD до 2 ТБ6 (в максимальной конфигурации) оборудован дискретной графикой и двумя портами Thunderbolt 3 для питания, быстрой передачи данных и подключения внешнего дисплея. Обе модели ноутбука оснащены программным пакетом Windows Ink и встроенным стилусом, который удобно держать в руке и быстро заряжать, когда он не используется для рисования или заметок. Для любителей писать от руки на стилусе YOGA 9i предусмотрен наконечник из эластомера, который делает процесс письма более мягким и приятным тактильно.

Для 14-дюймовых моделей с кожаной отделкой в черном оттенке (Shadow Black) предусмотрела стеклянная подставка для рук, которая не только премиально выглядит, но и приятная на ощупь. Встроенная сенсорная панель Smart Sensor вибрирует при нажатии и помогает воссоздать знакомое ощущение реального клика. Беспокоитесь о следах на устройстве? Сенсорная панель имеет устойчивое к отпечаткам пальцев покрытие, которое позволяет ноутбуку всегда оставаться опрятным и презентабельным. Для быстрой разблокировки после дезинфекции или мытья рук, компания усовершенствовала ультразвуковой считыватель отпечатков пальцев Ultrasonic Fingerprint Reader.8 Он продолжает работать при попадании жидкостей и распознает отпечаток пальца владельца после дезинфекции рук.

Нужно быстрее переключаться между работой, новыми проектами и развлечениями? Это стало возможно благодаря новым интеллектуальным возможностям от Lenovo. Например, включить ноутбук можно просто подняв крышку. Усовершенствованные клавиатуры для ноутбуков YOGA оборудованы куполообразными клавишами c плавной посадкой. Они обеспечивают удобный и более упругий ход клавиш. YOGA Slim 9i также поставляется с клавиатурой Smart Sense, которая автоматически регулирует подсветку в зависимости от условий освещения.

Чтобы скрыться от посторонних глаз, достаточно закрыть защитную шторку TrueBlock на веб-камере YOGA 9i. В YOGA Slim 9i впервые представлено новое решение для конфиденциальности, которое позволило сделать верхнюю панель тоньше. Достаточно нажать кнопку на боковой панели и отключить встроенную инфракрасную (ИК) камеру. ИК-камера и Windows Hello работают с Lenovo Smart Assist, чтобы обеспечить более безопасный вход в систему благодаря распознаванию лица. С помощью уведомлений система конфиденциальности “предупреждает” пользователей, если кто-то смотрит на экран сзади, а благодаря функции Glance by Mirametrix экран автоматически погаснет, если владелец отойдет от ноутбука. Устройство даже “включит сигнализацию”, если посторонний человек возьмет его или переместит, например, во время работы в кофейне. Современные ноутбуки YOGA также могут автоматически повышать качество видеоконтента до 4K с помощью технологии машинного обучения в проигрывателе Windows Media и технологии Super Resolution 2.010.

Еще больше функций голосового помощника Alexa доступно даже в режиме блокировки экрана. Пользователи могут устанавливать напоминания, управлять “умным” домом и воспроизведением музыки, не отвлекаясь от работы с документами или от просматриваемого сайта.11 Лучше синхронизироваться с близкими поможет функция объявлений от Alexa®, благодаря которой можно записывать короткие голосовые сообщения и воспроизводить их на устройствах с поддержкой Alexa®. В ближайшее время пользователям будет доступно больше функций Alexa.



Новые ноутбуки стали не только тоньше, легче и быстрее, но и энергоэффективнее. YOGA Slim 9i порадует пользователей повышенной производительностью и более быстрой зарядкой благодаря улучшенному двойному разъему для зарядки. Эта новая функция вместе с увеличенной емкостью аккумулятора до 63,5 Вт/ч позволят устройству работать до 20 часов12 автономно. Благодаря технологии Rapid Charge Express всего после 15 минут зарядки пользователи смогут смотреть видео и работать с устройством еще до 4 часов13. По бокам ноутбука расположены три полнофункциональных разъема Thunderbolt™ 4 для быстрой и удобной передачи файлов.

Пользователи смогут всегда быть на связи с ноутбуком-трансформером YOGA 9i. Устройство получило 14-дюймовый дисплей, поддержку технологий Bluetooth 5.1 и Intel Wi-Fi 6 (Gig+)14, а также оборудовано двумя портами Thunderbolt 4. Батареи YOGA 9i хватит на целый день – устройство поддерживает технологию Rapid Charge Express15 и может работать до 18 часов12 на одном заряде. 15-дюймовая модель трансформера YOGA 9i станет отличным напарником во время длительных путешествий. Устройство функционирует до 13 часов автономно благодаря технологии интеллектуального охлаждения Lenovo Q-Control, а также поддерживает технологию Rapid Charge Boost16. С помощью комбинации клавиш Fn-Q легко переключаться на тихий режим Battery Saving Mode для экономии энергии или режим высокой производительности Extreme Performance Mode для работы с ресурсоемкими программами.



Lenovo предлагает пользователям устройства с дискретной графикой и предустановленной ОС Windows 10, которые станут надежными помощниками не только в играх, но и в работе и учебе. Нужна настоящая “машина” для полного погружения в игровую вселенную? Lenovo представляет самый тонкий в мире геймерский ноутбук17 с дискретными видеокартами GeForce RTX, который можно взять с собой куда угодно. Новый Lenovo Legion Slim 7i на базе мобильных процессоров Intel Core i9 10-го поколения серии HK получил 15-дюймовый экран и в максимальной конфигурации оборудован дискретной видеокартой NVIDIA GeForce RTX 2060 с поддержкой технологии Max-Q для отличного игрового опыта18. Одновременно легкое и производительное устройство выполнено из высококачественного алюминия в светло-серых тонах (Slate Grey).

Инженеры Lenovo и NVIDIA тесно взаимодействуют, чтобы разрабатывать новые технологии, которые бы повышали производительность и оптимизировали энергопотребление. Например, с технологией Advanced Optimus19 (доступна на моделях с Full HD дисплеем) можно быстро переключаться между встроенной и дискретной графикой, что позволяет увеличить время автономной работы и достичь максимальной кадровой частоты для плавного геймплея. Технология Max-Q Dynamic Boost20, которой оборудованы отдельные новинки, автоматически контролирует и перераспределяет мощность между процессором и видеокартой, в зависимости от программ, с которыми работает пользователь. Благодаря “умной” оценке энергопотребления, мощность переключается только тогда, когда это необходимо. Это приводит к более высокой кадровой частоте во время игр и увеличивает производительность устройства до 10 процентов20. Также Legion Slim 7i поддерживает технологию DLSS 2.0 (Deep Learning Super Sampling), которая работает на основе искусственного интеллекта, чтобы увеличивать кадровую частоту в два раза.



Lenovo Legion Slim 7i толщиной 17,9 мм весит всего 1,86 кг, при этом устройство может работать автономно до 8 часов и поддерживает технологию Rapid Charge Pro23. Чтобы создавать более тонкие, легкие и мощные игровые ноутбуки, компания постоянно оптимизирует систему охлаждения, внедряя интеллектуальные решения, как Lenovo Legion Coldfront 2.0. Специальные отверстия для забора воздуха, расположенные над клавиатурой, на 31% больше, чем у моделей предыдущего поколения. Это позволяет системе охлаждения работать лучше, гоняя на 115% больше воздуха между центральным и графическим процессорами. Вентиляторы получили больше лопастей, чтобы забирать и выталкивать больше воздуха, а смарт-датчики мониторят состояние системы, чтобы не позволять ей перегреваться. Вентиляторы работают практически бесшумно, поэтому ничто не сможет заглушить работу акустической системы Dolby Atmos Speaker System с поддержкой технологии Sound Radar.



Авторизоваться и начать работу с устройством пользователи смогут за считанные секунды благодаря встроенному в кнопку питания сканеру отпечатков пальцев. Не стоит бояться посторонних взглядов, ведь веб-камера ноутбука оборудована шторкой Privacy Shutter. Каждый сможет подобрать устройство под свои задачи и потребности. Ноутбуки Lenovo Legion Slim 7i оборудованы твердотельными накопителями до 2TБ M.2 NVMe PCIe, получили до 32 ГБ оперативной памяти DDR4 и множество конфигураций экранов, включая версию с 4К-дисплеем, сертифицированным VESA HDR 400, со 100% покрытием цветового пространства Adobe RGB, частотой обновления 60 Гц и яркостью 600 нит – идеально подойдет для стримеров.

Увлекаетесь киберспортом? С ноутбуками Lenovo Legion не нужно искать компромиссов – 144 кадра в секунду (FPS) при 144 Гц на IPS-дисплее c разрешением Full HD со 100% покрытием цветового пространства sRGB – идеальные характеристики для плавного геймплея. Все ноутбуки поддерживают технологию Dolby Vision, благодаря которой картинка становится насыщеннее и реалистичнее.



Lenovo Legion Slim 7i оснащен усовершенствованной клавиатурой TrueStrike с более глубоким ходом клавиш, которая обеспечивает приятные ощущения от нажатия. Полноразмерная игровая клавиатура в сверхтонком корпусе ноутбука поддерживает функцию защиты от фейковых нажатий, имеет отдельный цифровой блок, полноразмерные клавиши-стрелки и большой стеклянный трекпад. Пользователи также могут настроить подсветку клавиш RGB на свой вкус благодаря ПО Corsair® iCUE.

Устройство удобно брать с собой, поэтому оно станет отличным спутником во время поездок или передвижений по городу. Ноутбук поддерживает технологии Intel Wi-Fi 6 (Gig +)14 и Bluetooth 5, а также оборудован двумя портами Thunderbolt для удобного подключения гаджетов. Играете дома? Повысить производительность ноутбука поможет внешний графический процессор Lenovo Legion BoostStation24.

Программное обеспечение Lenovo Vantage for Gaming на Lenovo Legion Slim 7i и других устройствах серии Legion предоставит доступ к еще большему количеству игровых настроек и элементов управления, чтобы пользователи могли адаптировать устройство к своим потребностям. При выборе пакета услуг Lenovo Legion Ultimate Support (бесплатно в течение первого года25), можно получить максимум удовольствия от любимых игр благодаря техническим советам от сотрудников службы поддержки. Многие технические специалисты Lenovo –- геймеры, поэтому предоставят пользователям не только ответы на все вопросы, но и советы по настройке ПО и оптимизации оборудования, которые помогут победить соперников.