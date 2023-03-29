Новинки лінійки Yoga від Lenovo розширюють можливості творців від натхнення

29 марта 2023, 12:15

Компанія Lenovo представила нове покоління ноутбуків Yoga на базі ОС Windows 11, що вражають вдосконаленою технологією Lenovo X Power2 для більшої продуктивності в тонкому корпусі, покращеним дисплеєм PureSight або Premium Suite4 та новою клавіатурою Yoga зі збільшеними клавішами для комфорту та підвищення ефективності.

Лінійка ноутбуків Yoga Pro, розроблена для забезпечення преміального користувацького досвіду, є найпотужнішою серед ноутбуків-трансформерів Yoga. Пропонуючи максимальну продуктивність зі зручною портативністю, лінійка Yoga Pro дозволяє користувачам творити де завгодно та коли завгодно. Це покоління має оновлену версію Lenovo X Power2 — набір апаратних і програмних функцій для забезпечення швидшого та плавнішого користування. Наприклад, редагування відео займає менше часу завдяки значно пришвидшеному програмному перегляду, рендерингу та експорту, що означає більше часу на творчість та менше часу на програмні процеси. Новинки вирізняються значним збільшенням теплової потужності порівняно з попереднім поколінням, зокрема на 62,5%5 у 16-дюймовому Yoga Pro 9i та більш ніж на 25%5 у 14,5-дюймовій моделі. Обидва пристрої дозволяють користувачам насолоджуватися швидшою графікою, завантаженням відео або 3D рендерингом, зберігаючи внутрішні компоненти охолодженими та забезпечуючи тиху роботу. Технологія Lenovo X Power2 у поєднанні з графічними процесорами NVIDIA® GeForce RTX™ серії 40 та ШІ-прискоренням для підвищення продуктивності та стабільності, дозволяє творцям впевнено використовувати високопродуктивне ПЗ без збоїв системи.

Крім того, нові покращені дисплеї Mini-LED PureSight Pro, встановлені на Yoga Pro 9i (14,5" і 16", 8), пропонують чіткіше та реалістичніше зображення з неймовірною точністю кольору. 100% охоплення колірного простору DCI-P3 і 100% охоплення стандарту Adobe RGB забезпечують набагато більший діапазон кольорів і яскравіше зображення. Водночас опція Mini LED дає до 1200 ніт, що дозволяє креаторам комфортно працювати в приміщенні чи на вулиці.

Також на Yoga Pro 9i (14,5" і 16", 8), Yoga Pro 7 (14,5", 8), Yoga Pro 7i (14,5", 8) і Yoga Slim 7 (14,5", 8) доступний оновлений Lenovo Premium Suite4 — набір нових і покращених апаратних функцій, призначених для ефективнішої взаємодії з Yoga. Найпомітнішим є оновлена клавіатура з 1,5-міліметровими клавішами для комфорту, швидшої реакції на натискання та антижирним покриттям для більш плавного дотику й мінімізації відбитків пальців або плям. Також ноутбуки, оснащені Lenovo Premium Suite4, отримають чотири мікрофони для розширених відео- та аудіодзвінків, чотири динаміки із шумозаглушенням, тихіші вентилятори та більший трекпад.

Як і в попередньому поколінні, усі ноутбуки Yoga мають вбудовану технологію Lenovo AI Engine+, яка забезпечує швидку та інтуїтивно зрозумілу роботу з можливістю передбачити потребу в електроенергії або заряді батареї залежно від задач, що виконує користувач на пристрої. Також частиною Lenovo AI Engine+ є Lenovo Intelligent Sense та Integrated Security, які допомагають підтримувати плавність і безперебійність роботи системи та кращий захист.

Лінійка Yoga Slim, що відрізняється своєю тонкою та елегантною портативністю, відома не лише зовнішнім виглядом, але й простотою мобільності – важливою особливістю для покоління користувачів, які хочуть мати можливість створювати, поглинати та спільно працювати над власними проєктами. Нове покоління пристроїв Yoga Slim стало ще привабливішим завдяки OLED-дисплею PureSight, що забезпечує чіткіше, плавніше та реалістичніше зображення. Також екран сертифіковано TÜV Rheinland і Eyesafe6 для впевненості у безпеці для зору.

Пристрої Yoga Slim 7 (14,5", 8") і Yoga Slim 6 (14", 8") оснащені процесорами AMD Ryzen серії 7000 останнього покоління, які забезпечують високу продуктивність. Також отримали акумулятор ємністю 60 Вт•год7 і опцію Rapid Charge8 для підвищення ефективності. Користувачі Yoga Slim можуть відчути переваги нової інтегрованої графічної технології RDNA™ 3, яка забезпечує створення реалістичного візуального контенту та широкого вибору розваг на дисплеї Yoga Slim. ШІ-механізм AMD Ryzen™ додає нові “розумні” функції до цього покоління Lenovo Yoga Slim, зокрема корекцію погляду, щоб користувач завжди дивився в камеру під час відеодзвінка, автоматичне кадрування камери, щоб голова завжди знаходилась в потрібному положенні та розмиття фону, для можливості встановлення фонових зображень на певній відстані від камери.

При цьому, працюючи звідусіль, користувачі можуть бути спокійні за безпеку вмісту, що зберігається на пристрої. Lenovo Smart Lock9 — хмарне програмне забезпечення — дозволяє віддалено знаходити, блокувати й видаляти дані та відновлювати втрачений або вкрадений пристрій.



Створений спеціально для контент-мейкерів, Yoga Pro 9i 8-го покоління працює на базі ОС Windows 11, з мобільними процесорами Intel Core до 13-го покоління, графічним процесором для ноутбуків NVIDIA RTX 4070, а також із більшою теплоємністю, щоб користувач отримав максимально потужний ноутбук. Редагування чи рендеринг відео, виконання інтенсивного 3D-моделювання чи проєктування графіки – творці можуть розраховувати на плавну роботу без стресу.

Yoga Pro 9i доступний у двох кольорах: бірюзовий (Tidal Teal) і сірий (Storm Grey)10, а також з дисплеєм PureSight Pro3 розміром 14,5- і 16 дюймів. 16-дюймова модель отримала роздільну здатність до 3,2K (3200x2000 пікселів), яскравість до 1200 ніт, частоту оновлення 165 Гц та 100% охоплення одразу за трьома колірними стандартами DCI-P3, sRGB та Adobe RGB. Завдяки чому чіткі, плавні та реалістичні візуальні ефекти допоможуть бути максимально ефективними тим, хто прагне створювати високоякісні креативні продукти.

Нові й вдосконалені функції в Premium Suite4 надають користувачам покращений досвід роботи з Yoga Pro 9i, як-от наявність чотирьох мікрофонів з шумозаглушенням, щоб користувачі могли бути онлайн в будь-якому місці, або тихіші вентилятори для роботи без додаткових подразників. Поєднати комфорт та продуктивність легко завдяки новій клавіатурі Yoga із ходом клавіш на 1,5-мм та їх заглибленням на 0,3 мм для швидшого набору, а також більшим трекпадом для топової ефективності. Пристрій також оснащено 5-мегапіксельною вебкамерою, що дозволяє покращити чіткість свого зображення на відеодзвінках.

Клавіатура Yoga Pro 9i (16", 8") і Yoga Pro 9i (14,5", 8") на 50% виготовлена з переробленого пластику, а нижня кришка на 50% з переробленого алюмінію, що відповідає вимогам золотої сертифікації екорейтингів ENERGY STAR і EPEAT. Для пакування використовується папір зі стовідсотковою сертифікацією FSC і обидва пристрої постачаються з пакувальною подушкою, що на 90% складається з переробленого пластику.



Для тих, хто цінує стильну елегантність у легкому пристрої, але потребує потужності та портативності для задоволення своїх творчих амбіцій, було створено нове восьме покоління Yoga Slim 7. Завдяки 14,5-дюймовому OLED-дисплею з технологією PureSight і роздільною здатністю до 3K (3072x1920 пікселів), що робить зображення чіткішим, плавнішим та реалістичнішим. Користувачі можуть редагувати та завантажувати фотографії на ходу, працювати над презентацією або проводити відеоконференції з кафе без затримок системи, завдяки процесорам нового покоління AMD Ryzen серії 7000. З апаратним рішенням TÜV Rheinland Low Blue Light і сертифікацією Eyesafe6 ризик втоми очей значно знижується.

Товщина нового Yoga Slim 7 всього 13,9 мм, тому його легко транспортувати й помістити в невелику сумку чи рюкзак. Користувачі також оцінять оновлену клавіатуру в поєднанні з більшим тачпадом для кращої ефективності й продуктивності. Ще однією особливістю програми підтримки Premium Suite4 є шість динаміків із двома розташованими один поряд з одним сабвуферами, що забезпечує виняткову якість аудіо як під час зустрічі, так і під час прослуховування музики.

Ще одним значним оновленням Yoga Slim 7 є акумулятор більшої ємності на 70 Вт•год7, який дозволяє креаторам працювати довше, не шукаючи розетки. Функція прискореної зарядки Rapid Charge також дозволяє швидко зарядити акумулятор за 15 хвилин для ще 2 годин роботи8. Завдяки подвійним вентиляторам і 30-ватній системі вимірювання та регулювання теплоти Thermal Design Performance це покоління пристроїв краще охолоджують систему та працюють тихіше.



Новинки Yoga Pro 7 і 7i з комфортним та витонченим дизайном отримали потужне апаратне забезпечення у поєднанні з графічними процесорами для ноутбуків NVIDIA RTX 3050 або 4050, що робить їх високопродуктивними пристроями, які ідеально підходять для багатозадачності. Завдяки більшій потужності батареї (до 73 Вт•год) нове тонше (від 15,6 мм) покоління пристроїв забезпечує тихішу роботу й охолодження незалежно від робочого навантаження. Програмне рішення Intel Unison допомагає підключати пристрої IOS і Android до Yoga Pro 7i для інтегрованого досвіду роботи з одним екраном і кількома пристроями. Yoga Pro 7 і 7i доступний з 14,5-дюймовим дисплеєм PureSight Pro3 з роздільною здатністю до 3K (3072x1920 пікселів), яскравістю 400 ніт і частотою оновлення 120 Гц, завдяки чому користувачі можуть насолоджуватися чіткою та плавною якістю зображення під час редагування відео, графічного дизайну чи створення презентації.

Окрім високоякісного дисплея, користувачі Yoga Pro 7 також отримали нові апаратні функції, які пропонуються в пакеті Premium Suite4. Зокрема якісне відтворення звуку та відео завдяки чотирьом мікрофонам з шумопоглинанням і голосовою ідентифікацією (voice ID), чотирьом динамікам. Крім того, інфрачервона (ІЧ) FHD-камера з ToF-датчиком та захисною шторкою, а також модернізована клавіатура Yoga з 1,5-міліметровим ходом клавіш із захистом від жиру. Yoga Pro 7 і Yoga Pro 7i доступні у кольорах Tidal Teal або Storm Grey10.Презентоване 8-ме покоління моделі Yoga 7 має заокруглені краї та приємний на дотик корпус для легкого використання та універсальності. Традиційний форм-фактор ноутбука-трансформера дає можливість користувачам Yoga 7 створювати та переглядати контент практично будь-де. За допомогою багаторежимних можливостей обертання екрана на 360 градусів пристрій легко перетворюється із повнорозмірного ноутбука на портативний планшет.

Завдяки новітньому процесору Intel 13-го покоління або процесорам AMD Ryzen серії 7000 креатори можуть розраховувати на потужну та плавну продуктивність, незалежно від того редагують відео, ретушують фотографії чи передають музику. Високоякісний дисплей зі співвідношенням сторін 16:10, OLED-матрицею, роздільною здатністю до 2,8K (2880x1800 пікселів) та 100% охоплення колірного стандарту DCI-P3 дає змогу користувачам створювати та ділитися своїми найкращими роботами.



Тонкий, легкий і міцний Yoga Slim 6 8-го покоління розроблений у зручному алюмінієвому корпусі для тих, хто часто буває в дорозі. Він доступний із процесорами AMD Ryzen серії 7000 останнього покоління, що забезпечує швидку та плавну роботу.