Lenovo представила нові пристрої лінійки YOGA для більш ефективної та комфортно

16 июня 2022, 12:15

У рамках нової лінійки YOGA також представлені оновлені 14- та 16-дюймові моделі YOGA Slim 7 Pro, YOGA Slim 7i Pro та YOGA 7.

Для вирішення завдань гібридного домашнього офісу компанія Lenovo оголосила про випуск оновленого YOGA AIO 7 — 27-дюймового настільного ПК з дисплеєм 4K. Пристрій оснащений ергономічним кріпленням для максимальної адаптивності, має можливість спільної роботи на кількох пристроях та передовий дизайн, що поєднується із сучасним інтер’єром.

Пристрої YOGA поєднують у собі неймовірну компактність, багатофункціональність та продуктивність. Портативні ноутбуки YOGA 2-в-1 від Lenovo стали піонерами у створенні можливостей, які дозволяють користувачу легко переходити від робочих процесів до розваг. З того часу сегмент YOGA розширився і став охоплювати ще більше пристроїв преміумкласу, які тепер представлені в різних форм-факторах, включаючи ультратонкі ноутбуки з екраном, що обертається на 360°, настільні ПК, Chromebook і планшети. У сьогоднішньому гібридному середовищі нове покоління пристроїв YOGA створено, щоб допомогти користувачам подолати нові виклики й дати можливості для взаємодії та роботи вдома, у школі, в офісі й за його межами. Нові моделі відкривають користувачам інструменти для досягнення нових цілей та свободи бути самими собою.

Лінійка YOGA Slim від Lenovo є вершиною продуктивності та практичності, відрізняється витонченою майстерністю, преміальними можливостями та сміливими інноваціями. Ці ультратонкі ноутбуки поєднують у собі зручний дизайн з м'якими контурами для зручності та мобільності. Вони також орієнтовані на отримання висококласного досвіду завдяки технології Lenovo X Power1, — новому набору характеристик, що дозволяє користувачу бути більш ефективним. Крім того, новинки оснащені дисплеями Lenovo PureSight, які задають новий рівень можливостей для чіткішого, швидшого, реалістичнішого візуального досвіду з сертифікацією від Eyesafe.

Лінійка YOGA Slim — це преміальний портативний пристрій, що забезпечує користувачам адаптацію до гібридного способу життя завдяки високій продуктивності, технологіям виявлення, безпеки та розпізнавання. Все це стало можливим завдяки процесору Lenovo A.I. Engine+. Смартмеханізм зі штучним інтелектом може спрогнозувати потреби в живленні чи можливості роботи акумулятора в залежності від типу роботи користувача. Lenovo Intelligent Sense та Integrated Security — складові Lenovo A.I. Engine+ — зроблять процес роботи та відпочинку з YOGA безперешкодним та захищеним.

Користувачі також можуть скористатися послугою розширеної підтримки Lenovo Premium Care для вищого рівня обслуговування. VIP-послуга включає пріоритетне обслуговування, персоналізовану підтримку апаратного та програмного забезпечення спеціалістами, щорічну перевірку справності ПК та багато іншого.

Нові ноутбуки 7-го покоління YOGA Slim і Convertible підтримують стандартну послугу Lenovo CO2 Offset Service в Європі, на Близькому Сході та в Африці. Служба підраховує середні викиди вуглекислого газу, пов'язані з конкретним пристроєм, від виробництва до відправлення та протягом середньостатистичного життєвого циклу пристрою (до 5 років). Також компанія підтримує екологічні проєкти щодо зміни клімату, перевірені Організацією Об'єднаних Націй, щоб гарантувати їх ефективність та цілісність.



Ноутбук Lenovo YOGA Slim 9i (14", 7) — хороше рішення для людей, котрі дбають про навколишнє середовище, адже пристрій має сертифікат, що підтверджує вуглецеву нейтральність1. Водночас користувачам не доведеться жертвувати портативністю, розважальними функціями преміумкласу чи продуктивністю на базі технологій штучного інтелекту. Тонкий та легкий ноутбук завтовшки 14,9 мм, покритий 3D-склом і має заокруглені плавні контури, тому ним зручно користуватися та тримати його в руках.

Поєднуючи мобільність та ефективність, Lenovo YOGA Slim 9i переосмислює значення портативних розваг та створення контенту. Він оснащений 14-дюймовим сенсорним OLED-дисплеєм PureSight зі співвідношенням сторін 16:10 та роздільною здатністю до 4K, доповнений акустикою від Bowers&Wilkins. Технологія PureSight від Lenovo на опціональному 4K OLED-екрані забезпечує надвисоку деталізацію та чіткість, а також насичені, фотореалістичні кольори: від глибоких відтінків чорного до по-справжньому яскравого світла. Дисплей, що відповідає стандарту Vesa HDR True Black 500, з глибиною 10 біт дозволяє відображати більше мільярда кольорів у кожному пікселі, а повна колірна гама становить 100% за стандартом DCI-P3. Чотири динаміки Bowers&Wilkins пожвавлюють звучання Lenovo YOGA Slim 9i.

Lenovo YOGA Slim 9i дозволяє користувачу перейти в режим портативної продуктивності, який підлаштовується під нього завдяки технології Intel Evo на базі процесорів Intel Core 12-го покоління. Lenovo A.I. Core 2.0 забезпечує кращий відгук системи за допомогою штучного інтелекту та підвищену безпеку, що передбачає шифрування на апаратному рівні, розроблене для захисту пристрою від root-атак та програм-вимагачів. Залежно від поставленого завдання та ступеня завантаження системи, механізм штучного інтелекту може динамічно регулювати швидкість обертання вентиляторів і потужність обладнання для оптимізації та прискорення роботи.Новинки YOGA Slim 7i Pro X (14", 7) та YOGA Slim 7 Pro X (14", 7) від Lenovo забезпечують оперативний відгук системи для реалізації амбіцій користувачів. Пристрої оснащені процесорами нового покоління, оперативною пам'яттю до 32 ГБ, графічним процесором NVIDIA GeForce® RTX 3050 із підтримкою NVIDIA Studio та технологією Lenovo X Power, яка підносить показник TDP (thermal design power) на новий рівень. Lenovo X Power пропонує спеціальні налаштування для різних сценаріїв використання ноутбука, щоб перевершити еталонні показники максимальної продуктивності ЦП та ГП. Ці тонкі та легкі (менше ніж 1,6 кг) ноутбуки створені для роботи практично будь-де, адже обладнані “залізом” необхідним для створення цифрового контенту.

Переглядати найновіші телешоу дозволяє 14,5-дюймовий дисплей Lenovo PureSight з роздільною здатністю 3K, частотою оновлення 120 Гц і опціональним сенсорним керуванням. Він вирізняється точною палітрою кольору і більш насиченими відтінками. Дисплей охоплює 100% колірного простору sRGB, а також сертифікований TÜV Hardware Blue Light3, що свідчить про знижене навантаження на очі. За допомогою технології Lenovo A.I. Engine+ у нових моделях Lenovo YOGA Slim 7i Pro та 7 Pro користувачі можуть творити так швидко, як тільки дозволяє їхня уява.





Lenovo YOGA Slim 7i Carbon (13", 7) — ноутбук для тих, хто надає перевагу гібридному способу життя і хоче мати можливість працювати будь-де: вдома чи в офісі. Пристрій забезпечує чудову мобільну продуктивність, поєднуючи в собі легкість (вага менш як 1 кг), тонкий корпус від 14,8 мм і міцність магнієвого сплаву аерокосмічного класу, підсиленого багатошаровим вуглецевим волокном. Його дизайн зі зручними кутами забезпечує комфорт під час перенесення ноутбука. Двоколірний дизайн5, з трьома варіантами на вибір, клавіатура формату "від краю до краю" та збільшений трекпад роблять Lenovo YOGA Slim 7i Carbon унікальним пристроєм, який можна взяти із собою куди завгодно.

Працювати з максимальним потенціалом дозволяє технологія Intel Evo, яка тепер доступна на процесорах Intel Core 12-го покоління. Вона самостійно регулює швидкість обертання вентиляторів та рівень продуктивності відповідно до потреб користувача в енергії та заряді батареї. Створювати та переглядати контент практично в будь-який час та в будь-якому місці можна завдяки 13,3-дюймовому сенсорному екрану Lenovo PureSight з роздільною здатністю 2,5K, що отримав плавну частоту оновлення 90 Гц та співвідношенням сторін 16:10. Його дисплей Lenovo PureSight оснащено розширеною колірною палітрою та більш точним апаратно відкаліброваним охопленням 100% колірного простору sRGB і 100% колірного об'єму з 8-бітним кольором. Пристрій також має сертифікацію TÜV Hardware Low Blue Light3 для зниження навантаження на очі.



Компанія Lenovo також оголосила про оновлення YOGA Slim 7 Pro (14”, 7) і YOGA Slim 7i Pro (14”, 7) — пристрої для досягнення істотної продуктивності. Ноутбуки отримали елегантний алюмінієвий корпус, що підкреслює їх дизайн преміумкласу. Моделі доступні в кольорах Storm Grey (темно-сірий) або Cloud Grey5 (світло-сірий). Процесори Intel® Core™ або AMD Ryzen™ 6000 останнього покоління дозволяють продуктивно креативити на ходу. Завдяки графічному процесору NVIDIA GeForce® RTX 2050 користувач має можливість насолодитись дивовижними кольорами, яскравістю та контрастністю додаткового OLED-дисплею Lenovo PureSight, доповненого Dolby Vision™ та 100% охопленням колірного простору sRGB.

YOGA Slim 7 Pro (16”, 7) і YOGA Slim 7i Pro (16”, 7) створені для швидкого графічного відображення, оснащені екраном із роздільною здатністю 2,5K і IPS-матрицею з частотою до 165 Гц для надзвичайно плавного ігрового процесу та редагування відео. Lenovo YOGA Slim 7 Pro (16", 7) оснащено графічним процесором NVIDIA GeForce® RTX 3050 Ti (в максимальній конфігурації) з підтримкою платформи NVIDIA Studio, тоді як Lenovo YOGA Slim 7i Pro (16", 7) отримав графіку Intel® Arc™ A370M. Усі новинки оснащені “розумними” функціями, наприклад Smart Performance, що дозволяє динамічно регулювати потужність та час автономної роботи, для продуктивного користування вдома чи в дорозі. YOGA Slim 7 Pro і YOGA Slim 7i Pro доступні у кольорі Storm Grey5 (темно-сірий).



Новий Lenovo YOGA 7 (14", 7) — це універсальний ноутбук-трансформер 2-в-1 створений для розваг і творчості, який зручно тримати та переносити завдяки продуманому дизайну. Модель отримала потужний процесор AMD Ryzen™ серії 6000, сенсорний OLED-дисплей зі співвідношенням сторін 16:10, роздільною здатністю до 2,8К та підтримкою Dolby Vision™ для більш реалістичних кольорів, насиченіших деталей та зниженого рівня випромінювання синього світла. Підтримка Dolby Atmos™ забезпечує просторове аудіо завдяки чотирьом динамікам.

Lenovo YOGA 7 відрізняється своєю універсальністю — працюйте протягом тривалого часу без пошуку розетки, завдяки довговічному акумулятору6 та технології Rapid Charge Express7. З додатковим пером Active Pen5 легко малювати та робити нотатки — його чотири режими використання дають змогу користувачам взаємодіяти з Lenovo YOGA 7 різними способами. Оптимізувати продуктивність і навчання легко за допомогою “розумних” функцій, таких як шумопоглинання під час відеодзвінків та фільтрам з низьким рівнем випромінювання синього світла, щоб якість відео була чіткою, а очі не втомлювались.



Новий Lenovo YOGA AIO 7 (27”, 7) адаптивний та натхненний людьми, які творять, працюють і розважаються вдома. Lenovo YOGA AIO 7 отримав 27-дюймовий дисплей з роздільною здатністю 4K, IPS-матрицею, вузькими рамками та 95% охоплення колірного простору DCI-P3. Завдяки гнучкому шарніру достатньо легкого руху руки або пальців і моноблок повертається на 90 градусів, піднімається та нахиляється для більших кутів огляду. Цей новий настільний комп’ютер YOGA все-в-одному створений для того, щоб стати центром сучасного дому. Він має відповідну для цієї задачі потужність — процесор AMD Ryzen™ серії 6000 і додаткову графіку AMD Radeon™ RX 6600M з інноваційною архітектурою AMD RDNA 2. Пристрій також служить надійною системою для домашніх розваг оскільки оснащений подвійними динаміками JBL по 5Вт, які мінімізують деформацію звуку завдяки унікальній конструкції пасивного радіатора від Lenovo. При цьому Lenovo YOGA AIO 7 забезпечує більше місця на робочому столі, оскільки має меншу площу основи, ніж попереднє покоління.

Однією з найкращих функцій Lenovo YOGA AIO 7 є можливість обміну даними та зручної співпраці. Тепер користувачі можуть бездротово поширювати зображення екрану свого смартфона8 на монітор настільного комп’ютера. Це дозволяє переглядати фотографії, відео або соціальні мережі на великому 27-дюймовому дисплеї, який повертається горизонтально або вертикально. Під час роботи або перегляду відео на ноутбуці9 можна також збільшити гучність та розмір екрана, під'єднавши його до повнофункціонального порту Type-C Lenovo YOGA AIO 7. Користувач має можливість контролювати обидва пристрої за допомогою клавіатури та миші, заряджаючи при цьому ноутбук.



Для подальшої підтримки гібридного способу життя Lenovo представляє свій найновіший програмний продукт Lenovo Smart Lock Services. Працюючи на платформі Absolute і з доступом через Lenovo Vantage і Lenovo.com, це хмарне ПЗ дозволяє користувачам бути спокійними за безпеку даних у разі крадіжки ПК, надаючи їм більше віддаленого контролю над особистою інформацією, що зберігається на пристрої.

Пакет послуг Lenovo Smart Lock містить надійні функції безпеки, що дають змогу користувачам відстежувати та знаходити останнє зафіксоване місцеперебування свого пристрою Lenovo через веббраузер або мобільний додаток. Також є можливість віддалено блокувати пристрій, щоб обмежити несанкціонований доступ, або за допомогою функції стирання даних видалити конфіденційні файли, щоб запобігти крадіжці особистих даних. Щоб допомогти користувачам повернути вкрадений комп’ютер, команда Lenovo Smart Lock має доступ до даних спеціальної групи розслідувань Absolute, яка тісно співпрацює з місцевими правоохоронними органами, щоб спробувати відстежити пристрій.