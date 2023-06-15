В Україні надійшли в продаж нові моделі серії Lenovo Yoga Pro

15 июня 2023, 16:45

У продажі в Україні з’явилися нові моделі потужної лінійки ноутбуків-трансформерів Lenovo Yoga: Yoga Pro 7 з процесорами AMD Ryzen або Intel Core і діагоналлю 14.5 дюймів та Yoga Pro 9i з діагоналями 14.5 або 16 дюймів.

Новинки отримали вдосконалену технологію Lenovo X Power для максимальної продуктивності, покращений дисплей PureSight з як ніколи точним відображенням кольорів, підтримку Premium Suite і ще більш комфортну клавіатуру та збільшений тачпад. Ноутбуки мають по чотири мікрофони та по чотири динаміки із шумозаглушенням для якісних відеоконференцій за будь-яких обставин. Також пристрої тепер доступні в новому кольорі — морської бірюзи (Tidal Teal).

Восьме покоління Yoga Pro отримало оновлену версію апаратних і програмних рішень Lenovo X Power. Завдяки цьому значно прискорюються програмні процеси, а разом з ними й процес редагування відео, рендерингу, експорту тощо, що лишає значно більше часу на творчість. Пристрої дозволяють користувачам насолоджуватися швидшою графікою, завантаженням відео або 3D рендерингом, забезпечуючи при цьому безшумність та прохолоду внутрішніх компонентів.

Також на ноутбуках доступний оновлений Lenovo Premium Suite — набір апаратних функцій, призначених для ефективнішої взаємодії з пристроєм. Як і в попередньому поколінні, моделі восьмої генерації оснащені технологією Lenovo AI Engine+. Вона дозволяє завчасно передбачити потребу в електроенергії або заряді батареї залежно від задач користувача і таким чином робить роботу більш комфортною та прогнозованою. Також в пристроях передбачені технології Lenovo Intelligent Sense та Integrated Security, які допомагають підтримувати плавність і безперебійність роботи системи та кращий захист і є складовими Lenovo AI Engine+.

Ноутбуки Yoga Pro 9i доступні у двох розмірах: з діагоналями 14.5 або 16 дюймів та роздільною здатністю до 3К або до 3,2K відповідно. Також за бажанням користувачі можуть обрати пристрій з сенсорним екраном. Оновлений дисплей Mini LED PureSight Pro із частотою оновлення 165 Гц і 100% охопленням одразу за трьома колірними стандартами — DCI-P3, sRGB та Adobe RGB — відтворює набагато більший діапазон кольорів з професійною точністю, ніж це було можливо раніше. Опція Mini LED забезпечує яскравість дисплея до 1200 ніт і дозволяє креаторам комфортно працювати навіть під яскравим сонячним світлом.

Створений спеціально для контент-мейкерів, Yoga Pro 9i 8-го покоління працює на процесорі Intel® 13-го покоління, який підсилено інноваційною технологією Hardware Boost і програмним прискорювачем X Power. Графіка в новинках з максимальною конфігурацією — NVIDIA® RTX 4070. Завдяки цьому пристрої Lenovo Yoga Pro 9i легко та плавно виконують складні задачі, як-от редагування чи рендеринг відео, 3D-моделювання або проєктування графіки.



Презентоване 8-ме покоління ультрабуків Yoga Pro 7 доступне з процесорами AMD Ryzen серії 7000 або Intel Core 13-го покоління серії Н. У максимальній конфігурації пристрої обладнано графічними процесорами до NVIDIA RTX 4050, що робить їх раціональним рішенням для тих, хто працює в режимі багатозадачності з вимогливими програмами. Ноутбуки Yoga Pro 7 та 7i доступні з 14.5-дюймовим дисплеєм PureSight Pro з роздільною здатністю до 3K (3072x1920 пікселів), яскравістю 400 ніт і частотою оновлення 120 Гц. Для турботи про зір користувачів, які багато часу проводять за роботою, дисплеї передбачають технологію зниженого синього випромінювання, що підтверджує сертифікат TÜV.

Збільшена потужність батареї до 73 Вт•год забезпечує час автономної роботи до 19 годин, а технологія Rapid Charge Express дозволяє всього за 15 хвилин зарядити пристрій ще на 3 години роботи, щоб користувачі могли втілювати свої ідеї за будь-яких обставин. Якщо є необхідність під'єднати додаткові пристрої IOS і Android до Yoga Pro 7i та працювати одночасно з кількома девайсами, з цим допоможе програмне рішення Intel Unison.

Новинки Yoga Pro 7 мають неймовірно тонкий (від 15,6 мм) металевий корпус та вагу всього 1,5 кг, тож ноутбук можна легко брати з собою у подорожі або на робочі зустрічі. Також урізноманітнилась колірна гама пристроїв: відтепер вони доступні в кольорі морської бірюзи (Tidal Teal). Ноутбуки Yoga серії Pro зроблені з турботою про навколишнє середовище, що підтверджує сертифікат ENERGY STAR та золотий сертифікат EPEAT. Пристрої постачаються з пакувальною подушкою, яка на 90% складається з переробленого пластику.

Нові моделі Yoga Pro доступні за ціною:

ноутбук Lenovo Yoga Pro 9, 14.5” — від 84 999 грн;

ноутбук Lenovo Yoga Pro 7i, 14.5” — від 49 999 грн.