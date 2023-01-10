Lenovo представила нові преміальні пристрої для користувачів

10 января 2023, 14:45

Lenovo представила нові сміливі продукти для задоволення різноманітних потреб сучасного споживача.

Новий ультрасучасний YOGA Book 9i відкриває в історії YOGA нову главу інновацій, преміального стилю та продуктивності, аби забезпечити різносторонній користувацький досвід. Внаслідок переосмислення того, як може виглядати настільний комп’ютер все-в-одному, з’явився YOGA AIO 9i — і це більше, ніж може здатися на перший погляд. Серед планшетів вийшли новий багатофункціональний Lenovo Tab Extreme та цифровий блокнот Lenovo Smart Paper, що відкривають захоплюючі можливості для школи, дому та інших сфер. І останнє, але не менш важливе: Lenovo представила концепцію Project Chronos (офіційна назва буде оголошена пізніше) — нову технологію, що фіксує рухи користувачів та дозволяє їм взаємодіяти з віртуальними 3D-світами без окулярів та спеціальних пристроїв.

Новинка YOGA Book 9i — це перший повнорозмірний OLED-ноутбук1 з двома екранами та з унікальним набором можливостей, які дають змогу творчим людям втілювати в життя власні ідеї. Більш універсальний, ніж традиційний розкладний ноутбук, надзвичайно гнучкий YOGA Book 9i на платформі Intel® Evo пропонує універсальність двох екранів, багатофункціональність і продумані можливості для розваг. Для нового покоління користувачів, які виводять творчість на новий рівень, YOGA Book 9i підтримує їхні різносторонні цифрові вимоги та реалізує амбіції в роботі, творчості, навчанні та розвагах.Працюючи на процесорах Intel Core CPU (Central processing unit) останнього покоління, YOGA Book 9i дозволяє користувачам скористатися всіма перевагами ноутбука разом гнучкістю та багатозадачністю двох екранів. Ці тонкі та легкі ноутбуки, побудовані на платформі Intel Evo™, розроблені та спроєктовані для забезпечення безперебійної роботи з широким спектром застосунків та програм, забезпечуючи швидкий відгук системи, тривалий час автономної роботи та можливості підключення.

Два екрани на новому YOGA Book 9i дозволяють користувачам насолоджуватися унікальним спектром різноманітних можливостей. Можна буде гортати вебсторінки та розглядати зображення паралельно на двох повних екранах завдяки легким рухам п’яти пальців. Також такий формфактор підійде для тих, хто хоче працювати з двома окремими файлами одночасно на різних екранах. Аналогічно цьому, користувачі можуть переглядати відео на одному екрані, одночасно роблячи нотатки на другому екрані, не відволікаючись.

Тонкий і легкий пристрій-трансформер дозволяє користувачам легко перемикатися між режимами ноутбука, планшета або “тенту” відповідно до їхніх потреб. Під час зустрічі користувачі можуть використовувати режим “тент” для відображення слайдової презентації на одному екрані, одночасно переглядаючи та керуючи презентацією з другого екрану. Спілкування та співпраця під час віртуальних нарад також покращуються завдяки можливості роботи на двох екранах. Організатор може ділитися презентацією на одному екрані, одночасно переглядаючи чат, відповідаючи на запитання та змінюючи слайди на другому екрані.

YOGA Book 9i поставляється в комплекті з підставкою, що дозволяє користувачам легше працювати під час руху. Знімна Bluetooth-клавіатура розширює можливості багатозадачності, так само як і стилус Smart Pen, розроблений Lenovo, який можна використовувати для підвищення продуктивності.



Розроблене компанією Lenovo у співпраці з Microsoft інноваційне програмне забезпечення для YOGA Book 9i розширює можливості користувача в роботі, навчанні, трансляціях, творчості та простих іграх. Працюючи на Windows 11, програмне забезпечення охоплює функції "розумного" письма та читання, а також можливість ведення нотаток для тих, хто навчається вдома. Ця функція дозволяє користувачеві робити замітки на одному екрані, одночасно переглядаючи онлайн-клас на другому.

Коли приходить час відкинутися на спинку крісла і розслабитися, користувачі можуть дивитися фільм на одному екрані, одночасно досліджуючи цікаві довідкові факти про фільм на другому екрані. Завдяки двом 13,3-дюймовим OLED-дисплеям PureSight з роздільною здатністю 2,8K зі 100% точністю передачі кольору за стандартом DCI-P3 і підтримкою Dolby Vision HDR, користувачі будуть приємно вражені яскравими кольорами, чіткою контрастністю і деталізацією зображення. З просторовим звуком Dolby Atmos, аудіопанеллю, що обертається на 360 градусів, та динаміками Bowers & Wilkins користувачі зможуть насолодитися чудовими можливостями для розваг. Додатковою яскравою особливістю дизайну YOGA Book 9i є його сучасний та вишуканий колір Tidal Teal. Він також поставляється в екологічному пакуванні, що складається на 100% з переробленого паперу.Створений для творчих людей, новий YOGA AIO 9i (32", 8) — це конструкція, чудово продумана для того, щоб бути яскравим центральним елементом майже будь-якого робочого простору. Новинка відрізняється продуктивністю та графікою, що підтримуватиме різноманітні мистецькі проєкти. Цей вишуканий настільний комп'ютер YOGA all-in-one оснащений 32-дюймовим безрамковим з трьох сторін дисплеєм, з роздільною здатністю 4K та 100% колірного простору sRGB. Дисплей розташований на тонкій панелі з металевим шарніром, що нахиляється під потрібним кутом. Непомітна основа з вентиляцією має сім портів на задній панелі для кращого управління кабелями, а також вбудований бездротовий зарядний пристрій для смартфонів.

Завдяки новітнім процесорам Intel Core i9 13-го покоління, які працюють в парі з графікою NVIDIA GeForce RTX 4050, YOGA AIO 9i достатньо потужний, щоб з легкістю впоратися з графічним дизайном, а також редагуванням фото чи відео та іграми. ПК також оснащений чотирма динаміками Harman Kardon®, просторовим звуком Dolby Atmos та вбудованою інфрачервоною (ІЧ) вебкамерою з роздільною здатністю 5 Мп і вбудованим електричним затвором з можливостями "розумного" входу в систему — для творчості та ефективної співпраці.

Новинка розроблена в мінімалістичному стилі, підтримує управління декількома пристроями, дозволяючи користувачам підключати та заряджати свій ноутбук і AIO через повнофункціональний кабель USB Type-C, а також керувати як за допомогою однієї клавіатури, так і миші. З метою збереження навколишнього середовища, пристрій виготовлено з 75% переробленого алюмінію в каркасі та з 65% переробленого після споживання АБС-пластику у верхній та нижній частинах клавіатури. Він також підтримує кілька голосових помічників для ефективного управління голосом.



Компанії та користувачі все частіше шукають цікавіші та зручніші інтерактивні способи покращити свій гібридний спосіб життя. Таким чином, можливість співпрацювати, підключатися й отримувати цей досвід як у віртуальному, так і в фізичному світі, набуває все більшої популярності зараз. Прагнучи забезпечити “розумні” технології для кожного, Lenovo розробила концепцію змішаної реальності, яка пропонує абсолютно новий і спрощений, різний віртуальний і фізичний досвід для користувачів.

Концепція Project Chronos від компанії Lenovo створена як домашній пристрій для митців, що використовують технології в своїй творчості. Він дає змогу користувачам та митцям віртуально керувати своїм наближеним до реальності аватаром без потреби в будь-яких пристроях для фіксації рухів (mocap).

Замість цього рухи користувача фіксуються за допомогою вдосконаленої глибинної камери, яка відтворює його дії в реальному часі у віртуальному середовищі з 3D-рендерингом2, виводячи їх на телевізор або великий екран комп'ютера у себе вдома через порти DP або HDMI™. Після створення аватара користувач може керувати ним, використовуючи лише свої жести, рухи, позу і навіть міміку, і бачити, як він відображається на екрані в режимі, близькому до реального часу.

