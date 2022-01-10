Новинки Lenovo YOGA: передовой дизайн и экологичный подход

10 января 2022, 11:45

Компания Lenovo, в рамках ежегодной выставки CES представила седьмое поколение ноутбуков YOGA — 14-дюймовый флагман Lenovo YOGA 9i2, ультрапортативный YOGA 7i с 14-дюймовым и 16-дюймовым экранами.

Также компания анонсировала новый 13-дюймовый YOGA 6 — устройство изготовлено с использованием переработанных материалов. Обновленный портфель устройств Lenovo YOGA поддерживает операционную систему (ОС) Windows 11 и технологию3 Show Mode от Alexa® со встроенными интеллектуальными возможностями.

Также Lenovo анонсировала три новых потребительских монитора серии Q: Lenovo Q27h-20, Lenovo Q27q-20 и Lenovo Q24i-20, которые сочетают в себе стиль и функциональность для работы и развлечений дома.

Компания Lenovo следует глобальным экологическим целям и предлагает пользователям услугу компенсации выбросов CO2. Благодаря программе, клиенты смогут компенсировать воздействие ноутбуков на окружающую среду и внести свой вклад в более устойчивое будущее. Таким образом Lenovo развивает свою миссию по предоставлению “умных” технологий для всех, уделяя особое внимание экологичному и инклюзивному дизайну.

10 лет назад на выставке CES компания Lenovo впервые представила культовую конструкцию с вращающимися на 360° шарнирами. Ноутбуки YOGA произвели переворот в отрасли благодаря возможности устройств объединять несколько форм-факторов. Сегодня бренд YOGA продолжает задавать тренды универсальности, портативности и стиля, охватывать все форм-факторы и предлагать смелые инновации для работы, игр и обучения в любом месте. В годовщину презентации ноутбуков YOGA инженеры Lenovo обновили устройства, оставив элементы, знакомые фанатам линейки. Минималистичный дизайн ноутбуков, премиум-отделка, закруглённые углы и пастельные цвета подойдут пользователям, которые ищут стильные и производительные устройства.



Ежегодно Lenovo презентует новинки YOGA, добавляя смарт-технологии для лучшего пользовательского опыта. 2022 год не стал исключением — компания представила ноутбук Lenovo YOGA 9i (14”, 7). Новинка получила оптимизированный процессор Intel Core i7-1260P 12-го поколения с высокой скоростью отклика, поддержку ОС Windows 11, а также интегрированную графику Intel Iris Xe для лучшей производительности где-угодно. Нужно просмотреть, отредактировать фото и видео для публикации или провести онлайн-стрим? Lenovo YOGA 9i на базе платформы4 Intel Evo обеспечивает сверхбыструю загрузку контента, где бы ни работал пользователь.

Lenovo YOGA 9i – больше, чем просто многорежимный ноутбук, который переключается в режим планшета и обратно. Устройство поддерживает аудиосистему Bower&Wilkins® с технологией Dolby Atmos®. Два низкочастотных и два высокочастотных динамика, размещенных сверху и по бокам устройства, создают иммерсивный опыт и позволяют погрузиться в качественный звук при работе с аудио или видео-контентом. Ноутбук оснащен 14-дюймовым экраном с поддержкой технологии OLED и IPS-матрицей. Благодаря экрану с разрешением до 4К, тонким рамкам и соотношению сторон 16:10 пользователь получает большую рабочую площадь для эффективного взаимодействия с контентом. Нужно нарисовать иллюстрацию для печати? Экран Lenovo YOGA 9i поддерживает стандарт VESA DisplayHDR 500 True Black и 100% охвата цветового пространства DCI-P3. Частота обновления экрана до 60 Гц обеспечит пользователю работу без задержек, а соотношение сторон 16:10 уменьшит время скролинга окон. Целый рабочий день прошел у экрана, а нужно закончить еще несколько задач? Экран сертифицирован TÜV Low Blue Light и излучает меньше вредного синего света, заботясь о здоровье глаз пользователя.

Устройство легко открыть одной рукой, сохраняя время для более важных задач. Раскладка клавиатуры от края до края делает работу удобнее. Пять дополнительных сочетаний клавиш ускоряют доступ к часто используемым возможностям системы, таким как:

- Клавиши для переключения в режим Smart Power. Теперь не нужно запоминать комбинацию Fn + Q — достаточно найти значок производительности, чтобы включить Smart Power, и ноутбук оптимизирует время автономной работы, усилит систему охлаждения, снизит расчётную тепловую мощность (Thermal Design Power, TDP) до 28 Вт и батареи до 75 Вт•ч.

- “Умная” технология Background Blur (размытие фона). Срочный рабочий звонок застал в кафе? Background Blur мгновенно защитит конфиденциальность во время видеозвонков через Microsoft Teams или другие платформы одним щелчком. Чтобы показать четкое изображение, достаточно повторно нажать кнопку.

- Обновленный ноутбук получил функциональную клавишу изменения режима звука Vibe Check, которая помогает пользователям получить большее удовольствие от прослушивания практически любого аудио. Технология реализована в звуковой панели, встроенной в шарнир Lenovo YOGA 9i, что обеспечивает звук с диапазоном охвата в 360 градусов. Пользователь может выбрать разные режимы прослушивания: музыкальный, игровой или режим кино для более сильного звукового эффекта, который создаст атмосферу.

- Режим Color Mode позволяет легко переключаться между темной и светлой темой в любом освещении. Устали от долгой работы у экрана? Темный режим поможет сменить картинку и разгрузить глаза. К тому же использование темного экрана для OLED-дисплея может продлить срок службы батареи.

- Инженеры Lenovo перенесли считыватель отпечатков пальцев к другим функциональным клавишам. Для дополнительной защиты устройство оснащено инфракрасной камерой с разрешением Full HD для входа без касания. Камера на ноутбуке закрывается шторкой конфиденциальности.

Lenovo YOGA 9i получил увеличенный на 45% тачпад для удобной работы и точности нажатия. Также ноутбук имеет большое количество портов для подключения периферийных устройств, включая два порта Intel® Thunderbolt 4 и расширенный Wi-Fi 6E для быстрой5 загрузки файлов. Корпус устройства изготовлен из высококачественного алюминия — ноутбук легко брать с собой и работать из любого места. Для записей от руки или подготовки эскизов также доступен стилус Precision Pen 2 (опционально). Пользователи смогут приобрести ноутбук Lenovo YOGA 9i в минималистичном сером (Storm Grey) или пастельном розовом6 (Oatmeal) оттенках.



Универсальную новинку Lenovo YOGA 7i можно выбрать с одним из вариантов экранов — 14 и 16 дюймов. 14-дюймовое устройство получило сенсорный OLED-дисплей с разрешением до 2,8K. Эффективную работу над дизайном и иллюстрациями гарантирует поддержка 100% охвата цветового пространства DCI-P3, а технология Dolby Vision® позволит получить максимальное качество изображения. Ноутбук оснащен производительным процессором Intel Core i7-1260P 12-го поколения и графикой Intel Iris Xe для эффективной работы с любыми программами. Срочная задача застала врасплох, а зарядное устройство осталось в офисе? Благодаря длительному времени автономной работы7 и технологии Rapid Charge Express8 можно не беспокоиться, что ноутбук неожиданно разрядится. 14-дюймовый Lenovo YOGA 7i доступен в сером (Storm Grey) и новом голубом (Stone Blue) оттенках.

Lenovo YOGA 7i (16’’, 7) прекрасно подходит для любителей кино, создателей контента или начинающих геймеров и пользователей, которым нужен сенсорный экран большего размера для полного погружения в игру. Частота обновления экрана до 60 Гц и разрешение до 2,5К отвечают за комфорт в работе с визуальным контентом. Технология Dolby Vision гарантирует качественную картинку, а сертификация TÜV — низкий уровень излучения синего света для безопасности зрения. Ноутбук поддерживает 100% охвата цветового пространства sRGB для точности цветопередачи и имеет соотношение сторон экрана 16:10. 16-дюймовый YOGA 7i доступен в сером (Storm Grey) и новом светло-сером оттенках (Arctic Grey).

Ноутбук Lenovo YOGA 7i (16’’, 7) оснащен процессором Intel Core i7-1260P и встроенной графикой Intel Iris Xe для мгновенного отклика системы. Усовершенствованные возможности для создания аудиовизуального контента, а также увлекательного игрового опыта доступны с опциональной конфигурацией с процессором Intel Core™ i7-12700H и производительной графикой нового поколения Intel Arc серии A (скоро в наличии). Это первый тонкий и легкий ноутбук от компании Lenovo с поддержкой Intel Evo™3, улучшенной графикой, впечатляющей расчётной тепловой мощностью (Thermal Design Power, TDP) до 60 Вт, емкостью аккумулятора до 100 Вт•ч и быстрой зарядкой Rapid Charge Express.

Lenovo преследует экологические цели и создает устройства с учетом глобального влияния на окружающую среду. Крышка нового ноутбука Lenovo YOGA 6 (13”, 7) выполнена из переработанного алюминия. Тканевый чехол для устройства на 50% состоит из переработанного пластика с покрытием для защиты от пятен, чтобы прослужить дольше. Инженеры использовали вторичный пластик для изготовления зарядного устройства — более 30% адаптера состоит из переработанных материалов. Также устройства Lenovo YOGA 6 не содержат ртуть, мышьяк, бромированные антипирены (BFR) и сертифицированы ENERGY STAR и EPEAT Silver в соответствии со стандартами энергосбережения и защиты окружающей среды. В упаковке устройств используют экологически чистую бумагу, сертифицированную FSC, а также защитную подушку, которая на 90% состоит из переработанного пластика.

Продуктивный и мощный ноутбук Lenovo YOGA 6 оснащен мобильным процессором AMD Ryzen 7 5700U и интегрированной графикой AMD Radeon. Восьмиядерный процессор гарантирует сверхбыструю производительность, а ОС Windows 11 обеспечивает комфортный пользовательский опыт. Технология Rapid Charge Boost9 позволит быстро зарядить ноутбук, а достаточное время автономной работы — не переживать, что устройство разрядится в неожиданный момент.

Lenovo YOGA 6 получил 13-ти дюймовый сенсорный дисплей с разрешением Full HD и технологией Dolby Vision для четкого изображения. Соотношение сторон экрана 16:10 создает большую рабочую площадь. Ноутбук оснащен двумя фронтальными динамиками с поддержкой технологии Dolby Atmos для качественного звука.



Lenovo стремится сократить углеродный след и влияние технологий на окружающую среду. Компания запускает программу компенсации выбросов CO2 для потребителей, которая будет доступна на всех ПК Lenovo Legion и YOGA, включая новинки. Ранее этой услугой могли воспользоваться только корпоративные клиенты.

Компания Lenovo подсчитала средние выбросы углерода своими ПК на протяжении всего их жизненного цикла — от производства и отгрузки до процесса использования. В момент покупки клиенты, которые желают воспользоваться услугой, получают возможность зарегистрироваться и внести вклад в один из нескольких проектов ООН по борьбе с изменением климата. Например, проекты по использованию возобновляемых источников энергии, уменьшению загрязнения воздуха или безопасной утилизации отходов.

С момента глобального запуска этой услуги в январе 2021 года Lenovo помогла компаниям компенсировать более 500 тысяч метрических тонн диоксида углерода — столько же выбросов создает 100 тысяч легковых машин на протяжении года10. Благодаря расширению этой услуги, пользователи Lenovo YOGA и Legion™ смогут поучаствовать в компенсации выбросов CO2 просто одним нажатием кнопки.



Lenovo представила новинки потребительских мониторов серии Q — 27-дюймовые Lenovo Q27h-20, Lenovo Q27q-20 и 23,8-дюймовый Lenovo Q24i-20. Линейка потребительских мониторов Lenovo Q создана для гибридного обучения, работы и развлечений.

Премиум-монитор Lenovo Q27h-20 со стильным дизайном и качественным 27-дюймовым дисплеем обеспечивает эффективную работу. Практически безрамочный экран с IPS-матрицей и разрешением QHD позволяют создавать изображения высокого качества. Нужно сделать открытку и подготовить ее для печати? Показатели Delta E <2, 95% и 99% охвата цветового пространства DCI-P3 и sRGB соответственно гарантируют, что цвета на экране соответствуют реальным.

С помощью кабеля USB-C от Lenovo Q27h-20 можно заряжать телефон или подключить дополнительный дисплей для работы с несколькими экранами. Монитор можно регулировать по высоте, чтобы настроить удобное пространство. Устройство с премиум-дизайном доступно в сером (Terrazzo) цвете и подойдет для любого интерьера.

Также пользователи могут выбрать потребительские мониторы серии Q — 27-дюймовый Lenovo Q27q-20 с разрешением QHD или 23,8-дюймовый Lenovo Q24i-20 с разрешением Full HD. Эргономичный дизайн с ультратонкими рамками с трех сторон и верхней частью корпуса всего в 7,1 мм сочетает в себе изысканность и комфорт и впишется в любой интерьер. Экраны устройств оснащены технологией низкого излучения синего света для здоровья зрения. Двухцветные серебристо-черные мониторы поддерживают “умные” возможности Lenovo Artery для быстрого управления.



Когда приходит вдохновение для работы или творчества, важно иметь возможность подключить беспроводную мышь к разным устройствам и работать с легкостью на любой поверхности. Тем, кому нужна беспроводная мышь премиум-класса для продуктивной работы, стоит обратить внимание на ультрапортативную YOGA Mobile Mouse с тонким корпусом или новую мышь YOGA Performance Mouse с эргономичным и продуманным дизайном для рук и возможностью программирования кнопок.

Новинки дополняют устройства YOGA и доступны в сером (Cloud Grey) и сине-зеленом (Dark Teal)6 оттенках. Мыши имеют три регулируемые настройки чувствительности до 2400 DPI, а также динамическое колесо прокрутки с возможностью работы на двух скоростях. Обе многофункциональные мыши работают с точным инфракрасным датчиком и запоминают до двух устройств Bluetooth. Нужно срочно сделать презентацию, а мышь внезапно разрядилась? Долговечный встроенный аккумулятор легко заряжать через порт USB-C. Если пользователь не любит беспорядок из-за большого количества проводов и не хочет загромождать домашний кабинет многочисленными зарядными устройствами, Lenovo предлагает элегантное настольное решение, которое позволяет одновременно заряжать до четырех устройств, включая новые мыши YOGA.

Для этой задачи компания создала портативное зарядное устройство Lenovo Go 130W Multi-port Charger, которое поможет решить проблему отсутствия свободного разъема для зарядки с помощью одного зарядного модуля. Модуль оснащен тремя портами USB-C с мощностью до 100 Вт и одним портом USB-A с возможностью быстрой зарядки до 18 Вт. Мобильное зарядное устройство способно распределять мощность в зависимости от типа подключенного девайса, а наглядные светодиодные индикаторы показывают состояние зарядки.