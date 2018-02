Флагман Lenovo YOGA 920 в эксклюзивном корпусе – уже в Украине

15 февраля 2018, 13:45

Компания Lenovo объявляет о начале продаж в Украине новой модели ноутбука Lenovo YOGA 920 и его лимитированной версии Lenovo YOGA 920 Vibes.

Флагман Lenovo YOGA 920 сочетает отличные технические характеристики и яркий дизайн. Прежде всего это надежные фирменные шарниры, на которых крышка распахивается на 360°, IPS-дисплей с широкими углами обзора, высокая для своего класса продуктивность, а также стильный дизайнерский корпус.



Портативные компьютеры YOGA 920 и YOGA 920 Vibes с диагональю экрана 13,9" созданы сопровождать владельца повсюду, поэтому надежность и удобство выходят на первый план.



Ноутбуки YOGA 920 и YOGA 920 Vibes стали тоньше предшественника – всего 1,39 см, и немного легче – 1,37 кг. С фирменной шарнирной конструкцией новинку можно использовать в режиме ноутбука, в режиме планшета для веб-серфинга или в режиме консоли для презентаций и просмотра видео.



Ноутбук YOGA 920 Vibes представлен в уникальном исполнении с прочной стеклянной поверхностью и рисунком, который создал Луи Аймонод (Louis Aymonod). Концепция Аймонода Vibes of Elegance была выбрана из более чем 130 творческих идей от студентов престижного института Istituto Europeo di Design. Защищенный сверхтонким надежным стеклом Gorilla Glass, ноутбук YOGA 920 Vibes в полной мере отражает лучшие тенденции современного дизайна.



IPS-матрицы с разрешением Full HD и UHD дают потрясающую для такого небольшого устройства детализацию картинки, а также углы обзора практически 180°.



Технология Windows Ink и опциональный стилус Lenovo Active Pen 2 расширяют функциональность YOGA 920. Цифровой стилус распознает 4096 уровней нажатия – с ним удобно рисовать схемы, корректировать документы, использовать как устройство ввода для программ цифровой живописи и фоторетуши.



Высокопроизводительные ноутбуки Lenovo YOGA 920 и Lenovo YOGA 920 Vibes используют четырехъядерные процессоры Intel Kaby Lake Refresh 8-го поколения с максимальной тактовой частотой 4 ГГц. 8 ГБ оперативной памяти стандарта DDR4 и скоростной твердотельный накопитель объемом 256 ГБ дают незамедлительную реакцию системы при одновременной работе нескольких ресурсоемких приложений. Время работы от батареи достигает 9 часов с экраном UHD на половине яркости и до 10 часов с экраном Full HD на половине яркости.



Биометрический сканер отпечатков пальцев и приложение Windows Hello защитят информацию от несанкционированного доступа и безошибочно распознают владельца.

Ноутбук имеет поддержку платформы смешанной реальности Windows Mixed Reality и совместим со шлемом виртуальной реальности Lenovo Explorer. Lenovo YOGA 920 и Lenovo YOGA 920 Vibes увлекут пользователя в виртуальный мир искусства и развлечений.

Персональный помощник Cortana с голосовым управлением отправит электронную почту, выполнит веб-поиск, откроет нужную программу, внесет записи в органайзер и напомнит о запланированных делах, включит музыку через встроенные динамики JBL с объемным звучанием и исполнит другие полезные функции. Помощник на базе технологий искусственного интеллекта постоянно обучается и запоминает привычки пользователя. Четыре встроенных микрофона Far Field позволят общаться с Cortana на расстоянии до 4 метров.

Благодаря функции Lenovo Constant Connect ноутбук загружает письма электронной почты, проигрывает музыку, принимает Skype-звонки в режиме ожидания, экономя время пользователя на загрузку.

В Украине стильные ноутбуки Lenovo YOGA 920 и YOGA 920 Vibes доступны по цене от 44 897 и 54 682 гривен соответственно.

ехнические характеристики

Lenovo YOGA 920

Процессор: Intel Core i7 8-го поколения (в максимальной комплектации)

Операционная система: Windows 10 Домашняя

Дисплей: 13,9 дюйма стандарта FHD (1920 x 1080) с матрицей IPS и сенсорным управлением или 13,9 дюйма UHD (3840 x 2160) с матрицей IPS и сенсорным управлением, с антибликовым покрытием

Графика: встроенная видеокарта Intel HD

Веб-камера: HD 720p

Оперативная память: 8 ГБ DDR4

Накопитель: твердотельный накопитель PCIe, 256 ГБ

Аудиосистема: Dolby Atmos, 2 динамика JBL

Безопасность: сканер отпечатков пальцев, приложение Windows Hello

Порты ввода-вывода: 1 порт USB 3.0 всегда включен для подзарядки устройств, 2 порта USB C (Thunderbolt, PD, DP, полнофункциональный USB 3.0), аудиоразъем

Батарея: 70 Вт/ч

Сети: Wi-Fi-адаптер, 2 х 2, 802,11 a/c, Bluetooth 4.1

Габариты: 323 х 223,5 х 13,95 мм

Вес: от 1,37 кг

Особенности: стилус Lenovo Active Pen 2

Цвета: платиновый (Platinum) / бронзовый (Bronze) / медный (Copper)



Lenovo YOGA 920 Vibes

Процессор: Intel Core i7 8-го поколения (в максимальной комплектации)

Операционная система: Windows 10 Домашняя

Дисплей: 13,9 дюйма UHD (3840 x 2160) с матрицей IPS и сенсорным управлением

Графика: встроенная видеокарта Intel® HD

Веб-камера: HD 720p

Оперативная память: 8 ГБ DDR4

Накопитель: твердотельный накопитель PCIe, от 256 ГБ

Аудиосистема: Dolby Atmos, 2 динамика JBL

Безопасность: сканер отпечатков пальцев с приложением Windows Hello

Порты ввода-вывода: 1 порт USB 3.0 всегда включен для подзарядки устройств, 2 порта USB C (Thunderbolt, PD, DP, полнофункциональный USB 3.0), аудиоразъем

Батарея: 70 Вт/ч

Сети: Wi-Fi-адаптер, 2 х 2, 802.11 a/c, Bluetooth 4.1

Габариты: 323 х 223,5 х 13,95 мм

Вес: от 1,37 кг

Особенности: стилус Lenovo Active Pen 2

Цвета / обрамление: платиновый с крышкой с использованием стекла