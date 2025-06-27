Трамп: грузовики у объекта в Фордо ничего не вывозили

27 июня 2025, 11:15

«Машины и небольшие грузовики на месте принадлежали рабочим-бетонщикам, пытавшимся залить верхнюю часть шахт. Ничего из (ядерного) объекта не вывозилось. Это заняло бы слишком много времени, было бы слишком опасно, а также слишком тяжело и трудно для транспортировки!», - написал ) Трамп в соцсети Truth Social.

Ранее The Washington Post опубликовал спутниковые снимки объекта в Фордо за два дня до ударов США, на которых видно, что вдоль подъездной дороги к подземному комплексу было замечено 16 грузовиков. А на следующий день большинство из них переместилось примерно на километр от объекта.