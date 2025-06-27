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27 июня 2025, 11:45

46% поляків виступають за скорочення військової допомоги Україні

Серед причин респонденти називають занепокоєння боєздатністю польської армії та сумніви в прозорості використання допомоги, що передається. Продовження економічної підтримки схвалюють 35% опитаних.

Також поляки неоднозначно оцінюють перспективу вступу України до ЄС та НАТО – 42% респондентів висловили невдоволення.


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