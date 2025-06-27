46% поляків виступають за скорочення військової допомоги Україні

27 июня 2025, 11:45

Серед причин респонденти називають занепокоєння боєздатністю польської армії та сумніви в прозорості використання допомоги, що передається. Продовження економічної підтримки схвалюють 35% опитаних.



Також поляки неоднозначно оцінюють перспективу вступу України до ЄС та НАТО – 42% респондентів висловили невдоволення.