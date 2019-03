Lenovo представляет в Украине флагман YOGA C930

26 марта 2019, 11:15

Компания Lenovo презентовала на украинском рынке флагман — ноутбук-трансформер YOGA С930.

Удобство, гибкость, качественный глубокий звук новинки вдохновили украинских музыкантов и продюсеров на создание особого перформанса, который отразил множество возможностей устройства в художественной форме. Продюсерский дуэт «Wavewalkrs» продемонстрировал как сочетается спонтанность живого звучания с музыкальными композициями, выходящими за рамки классического жанра. Уникальное выступление творческого арт-кластера Smart performance DIII стало воплощением вдохновения от новых решений и разрушения границ на пути вперед. Перформанс был создан специально для презентации новинки YOGA С930, а музыкальная композиция YOGA (city sounds for Lenovo) создана музыкантами непосредственно на флагмане.



Те, кто выходят за пределы возможного. Те, кто комбинируют, казалось бы, несовместимое. Они не кричат о собственном эго и индивидуальности, они просто создают музыку, которую сами любят. Все это – об уникальном проекте «Wavewalkrs», украинском продюсерском дуэте мультиинструменталистов, известном далеко за пределами страны. Их первые релизы, кавер на Hozier «Take me to church», который был записан в коллаборации с талантливой молодой певицей AKINE, и сольные синглы #truthlies и whatislove стали заметным явлением в прошлом году. Они создают музыку в собственном, неповторимом стиле, который все больше захватывает поклонников. Для презентации Lenovo YOGA С930 дуэт создал специальную музыкальную композицию. Кроме того, до конца года запланирован релиз новых синглов «Wavewalkrs».

Smart performance DIII – украинский арт-кластер, который воплощает и популяризирует концептуальную идею перформанса. Режиссер Дарья Стилецкая и хореограф Екатерина Бойченко уже более 6 лет создают уникальные коллаборации с музыкантами, художниками, режиссерами и дизайнерами. Вдохновленные работами японской художницы Shigeki Matsuyama, по случаю презентации новинки, DIII создали особый перформанс в стиле галерейного акта. Основой для выступления YOGA (YOUR OBSESSION ~ GALLERY ACTION) стали особенности современного трансформера и компании – гибкость и способность слышать запросы пользователей, преодолевать установленные границы, вдохновлять инновационными решениями и менять направление в безграничном желании двигаться только вперед.

Ноутбук YOGA C930 можно раскрыть на 360 градусов. Крепкий шарнир, фиксирующий сенсорный экран в любом удобном положении, дает возможность использовать ноутбук как планшет, тент или повернуть клавиатуру на 180 градусов, за экран. Это дает возможность с комфортом смотреть видео в любом месте или показывать презентации коллегам. При таком раскрытии экрана клавиатура автоматически выключается для предотвращения случайных нажатий.



Чем может удивить Lenovo YOGA C930? Шарнир YOGA C930 – особенный, ведь это акустическая система со встроенным саундбаром, в который установлены четыре динамика мощностью по 2 Вт. Какое бы положение Lenovo YOGA C930 не выбрал пользователь, глубокий звук будет направлен в его сторону. Технология Dolby Atmos обеспечит чистый и объемный звук, а также полное погружение при просмотре фильмов и прослушивании музыки.

IPS-экран с разрешением UHD (3840x2160) и технологией Dolby Vision обеспечивает превосходное качество изображения и естественную цветопередачу.

Встроенный стилус Lenovo Integrated Pen, который способен распознавать 4096 уровней нажатия, позволяет рисовать или делать записи на экране так же просто, как на бумаге. Для хранения и подзарядки стилуса предусмотрен специальный слот. Эти и другие технологии обеспечивают простое интуитивное взаимодействие и захватывающие впечатления, как от создания, так и просмотра мультимедийного контента.



YOGA C930 оснащен 4-ядерным процессором Intel Core i7-8550U 8-го поколения и 16 ГБ оперативной памяти в максимальной комплектации. Десяток вкладок в браузере и программы для сведения музыки – с YOGA C930 открываются новые возможности многозадачности. Система и приложения запускаются быстро и работают плавно, ведь ноутбук оснащен SSD-накопителем емкостью до 1 ТБ.

Также трансформер имеет клавиатуру с подсветкой для комфортной работы и мультимедийных развлечений днем и ночью. Аккумулятор держит заряд до 12 часов – этого хватит на целый день работы или отдыха на природе, а также на длительный перелет. Lenovo YOGA C930 оборудован дактилоскопическим сканером, который за секунды считывает уникальный биометрический пароль. Для подключения периферийных устройств в ноутбуке предусмотрен набор портов: USB 3.1 и два USB Type-C Thunderbolt.

Микрофоны дальнего действия позволяют голосовым помощникам Cortana и Alexa, установленным на YOGA C930, распознавать устные команды с расстояния до четырех метров даже в режиме ожидания.

В Украине стильный ультрабук YOGA C930 доступен в бронзовом (MICA) и сером (IRON GREY) цветах по цене от 45 143 гривен.