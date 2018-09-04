Lenovo YOGA Book C930 — ноутбук с дополнительным дисплеем и технологией E Ink

4 сентября 2018, 15:15

Lenovo представила ультратонкий и лёгкий ноутбук YOGA Book C930, оснащённый двумя дисплеями, один из которых работает на основе технологии электронных чернил E Ink.

Это первый потомок революционного YOGA Book, выпущенного в 2016 году. Гибкий и мобильный, ноутбук 2-в-1 YOGA Book C930, работающий под управлением ОС Windows 10, становится родоначальникам нового поколения мобильных устройств, предлагающих пользователям больше возможностей, комфорта и вариантов взаимодействия. Каждая деталь его конструкции продумана с учетом потребностей пользователей, предпочитающих работать и отдыхать на ходу.



Новый ноутбук от Lenovo стал самым тонким и лёгким в мире устройством с двумя экранами. Его толщина в открытом положении не превышает 4 мм, в закрытом — 9,9 мм, а вес не превышает 775 г. Благодаря батарее, поддерживающей до 10 часов автономной работы, этот изящный гаджет может легко сопровождать своего обладателя везде, где требуется персональный компьютер. Он достаточно миниатюрный, чтобы взять его с собой даже отправляясь в магазин за продуктами и легко помещается в дамской сумочке, портфеле или рюкзаке.

YOGA Book C930 — первый в мире ноутбук с дополнительным экраном на основе технологии E Ink. Основной IPS экран с диагональю 10,8 дюйма выполняет функции записной книжки, планшета для рисования от руки и самообучающейся виртуальной клавиатуры. Процессоры Intel Core 7-го поколения делают YOGA Book C930 одними из самых быстрых безвентиляторных ноутбуков. Дисплей с разрешением 2K QHD, два динамика и качественный звук, усиленный технологией объёмного звучания Dolby Atmos, обеспечивают эффект полного погружения во время просмотра кинофильмов, телешоу и прослушивания музыкальных треков.



При невероятной компактности YOGA Book C930 остаётся максимально гибким и универсальным. Шарнир с возможностью разворота на 360° позволяет мгновенно изменять форму, выбирая наиболее удобный в конкретной ситуации вариант. С ним вы можете с комфортом читать, смотреть видео или набирать текст стоя в метро, сидя в самолёте, тренируясь на беговой дорожке или лёжа на диване после тяжёлого рабочего дня.