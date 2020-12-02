E Ink планирует значительно увеличить выпуск ценников на электронных чернилах

2 декабря 2020, 10:15

Компания E Ink, разработчик и производитель экранов на электронных «чернилах», объявила о стратегическом партнёрстве с компанией Yes Optoelectronics.

Совместными усилиями они намерены расширить рынок электронных ценников для магазинов и представить много других продуктов с «бумагоподобными» дисплеями E Ink.