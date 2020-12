E Ink планирует значительно увеличить выпуск ценников на электронных чернилах

2 декабря 2020, 10:15

Компания E Ink, разработчик и производитель экранов на электронных «чернилах», объявила о стратегическом партнёрстве с компанией Yes Optoelectronics.

Совместными усилиями они намерены расширить рынок электронных ценников для магазинов и представить много других продуктов с «бумагоподобными» дисплеями E Ink.

Компания Yes Optoelectronics зарегистрирована в Гонконге, но её штаб-квартира расположена в Китае. В Китае компания имеет производственные линии для выпуска клиентских LCD-экранов специфического назначения. Иначе говоря, Yes Optoelectronics выпускает нестандартные дисплейные модули под заказ.Согласно договорённости, компания E Ink будет поставлять партнёру плёнку с микрокапсулами с электрофоретической взвесью. Это главная часть дисплеев E Ink, в массиве капсул которых заключены электронные «чернила». Компания Yes Optoelectronics для этой плёнки будет выпускать управляющие подложки и собирать готовые дисплейные модули.Кроме производства электронных ценников с дисплеями для полок магазинов, спрос на которые растёт в геометрической прогрессии, как сказал Джонсон Ли (Johnson Lee), генеральный директор E Ink Holdings, партнёры будут работать над интеграцией дисплеев в такие продукты, как смарт-этикетки, умный дом, умные носимые устройства, умную логистику, умное здравоохранение, умный транспорт, промышленное оборудование и беспроводную связь.Следует сказать, что компания Yes Optoelectronics выпускает продукцию с дисплеями E Ink с 2015 года. В настоящее время у них есть четыре специализированные производственные линии для продуктов с электронной бумагой с производственной мощностью два млн единиц дисплейных модулей в месяц. После заключения соглашения с E Ink компания планирует добавить ещё четыре производственные линии и обещает довести объём производства в первом квартале 2021 года до 3,6 млн единиц продукции.(C) 3dnews