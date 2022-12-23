Начато массовое производство экранов E Ink Gallery 3

23 декабря 2022, 17:15

Компания E Ink объявила 13 декабря о начале массового производства цветных экранов E Ink Gallery 3.

Ключевой особенностью нового экрана является использование системы чернил с четырьмя частицами: голубого, пурпурного, желтого и белого. Это обеспечивает полную цветовую гамму для каждого пикселя. Gallery 3 имеет существенные технологические улучшения во многих аспектах по сравнению с предшественниками.Время обновления черно-белого изображения было увеличено до 350 миллисекунд (мс), в быстром цветном режиме — 500 мс, в стандартном цветном режиме — 750–1000 мс, а наилучший цвет достигается при 1500 мс. Для экранов E Ink Gallery 3 была дополнительно разработана специальная подсветка E Ink ComfortGaze, снижающая на 60% количество синего света, отраженного от поверхности дисплея.