Sony готовит 10,3-дюймовый планшет с цветным дисплеем E Ink

1 марта 2021, 10:45

Интернет-источники сообщают, что компания Sony в скором времени может начать продажи устройства DPT-CP1 Version 2 — гибрида планшета и ридера с экраном на электронной бумаге E Ink.

Говорится об использовании дисплея E Ink Kaleido, способного воспроизводить не менее 4096 цветовых оттенков. Размер панели составляет 10,3 дюйма по диагонали. Называется разрешение в чёрно-белом режиме — 1404 × 1872 точки при пиксельной плотности 227 PPI (точек на дюйм).



Устройство оборудовано фронтальной подсветкой на основе 27 светодиодов. Для управления можно использовать перо Wacom, обеспечивающее возможность распознавания силы нажатия.



"Сердце" гаджета — процессор с четырьмя вычислительными ядрами ARM Cortex-A53, функционирующими на тактовой частоте 1,8 ГГц. В оснащение входят адаптеры беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth 5.0, флеш-накопитель вместимостью 32 Гбайт и симметричный порт USB Type-C.