20 мая 2021, 11:15

Kobo готовит ридер Elipsa с 10,3" дисплеем и перьевым управлением

Компания Kobo, по сообщениям сетевых источников, готовит к выпуску любопытную новинку — гибрид ридера и планшета под названием Elipsa, официальная презентация которого может состояться в текущем квартале.

Устройство получит дисплей на электронной бумаге E Ink Carta с диагональю 10,3 дюйма. Упомянута поддержка сенсорного управления, а фронтальная подсветка позволит работать в темноте или в условиях плохой освещённости.

Для новинки предусмотрена возможность взаимодействия с экраном при помощи пера Kobo Stylus, чувствительного к силе нажатия. Пользователи смогут делать наброски, заметки, оставлять комментарии к текстам и пр.

Ридер получит особую защитную обложку Kobo SleepCover, открывающуюся вверх, а не в бок: таким образом, новинка будет в большей степени напоминать блокнот, а не традиционную книгу.

Известно, что гаджет будет оборудован флеш-накопителем вместимостью 32 Гбайт. Очевидно, в оснащение войдёт адаптер беспроводной связи Wi-Fi. Прочие технические характеристики пока, к сожалению, не раскрываются.

(C) 3dnews
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