Kobo готовит ридер Elipsa с 10,3" дисплеем и перьевым управлением

20 мая 2021, 11:15

Компания Kobo, по сообщениям сетевых источников, готовит к выпуску любопытную новинку — гибрид ридера и планшета под названием Elipsa, официальная презентация которого может состояться в текущем квартале.

Устройство получит дисплей на электронной бумаге E Ink Carta с диагональю 10,3 дюйма. Упомянута поддержка сенсорного управления, а фронтальная подсветка позволит работать в темноте или в условиях плохой освещённости.



Для новинки предусмотрена возможность взаимодействия с экраном при помощи пера Kobo Stylus, чувствительного к силе нажатия. Пользователи смогут делать наброски, заметки, оставлять комментарии к текстам и пр.

Ридер получит особую защитную обложку Kobo SleepCover, открывающуюся вверх, а не в бок: таким образом, новинка будет в большей степени напоминать блокнот, а не традиционную книгу.