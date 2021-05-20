Kobo готовит ридер Elipsa с 10,3" дисплеем и перьевым управлением

Устройство получит дисплей на электронной бумаге E Ink Carta с диагональю 10,3 дюйма. Упомянута поддержка сенсорного управления, а фронтальная подсветка позволит работать в темноте или в условиях плохой освещённости.
Для новинки предусмотрена возможность взаимодействия с экраном при помощи пера Kobo Stylus, чувствительного к силе нажатия. Пользователи смогут делать наброски, заметки, оставлять комментарии к текстам и пр.
Ридер получит особую защитную обложку Kobo SleepCover, открывающуюся вверх, а не в бок: таким образом, новинка будет в большей степени напоминать блокнот, а не традиционную книгу.
Известно, что гаджет будет оборудован флеш-накопителем вместимостью 32 Гбайт. Очевидно, в оснащение войдёт адаптер беспроводной связи Wi-Fi. Прочие технические характеристики пока, к сожалению, не раскрываются.
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