13 марта 2018, 11:15

Sony готовит новый девайс с E Ink – экраном

FCC (Федеральная комиссия связи США) опубликовала на своем сайте информацию о новом смартфоне Sony серии Digital Paper с дисплеем E Ink.

Этот девайс фигурирует в документации под номером DPT-CP1. Специалисты говорят, что такое обозначение определенно указывает на родство с нынешней моделью DPT-RP1.

Предположительно, грядущая новинка получит возможность управления при помощи пера.

Среди известных на данный момент беспроводных модулей и интерфейсов отмечается Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth и NFC.

Другие особенности девайса пока не называются.


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