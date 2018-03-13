Sony готовит новый девайс с E Ink – экраном

13 марта 2018, 11:15

FCC (Федеральная комиссия связи США) опубликовала на своем сайте информацию о новом смартфоне Sony серии Digital Paper с дисплеем E Ink.

Этот девайс фигурирует в документации под номером DPT-CP1. Специалисты говорят, что такое обозначение определенно указывает на родство с нынешней моделью DPT-RP1.Предположительно, грядущая новинка получит возможность управления при помощи пера.Среди известных на данный момент беспроводных модулей и интерфейсов отмечается Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth и NFC.Другие особенности девайса пока не называются.