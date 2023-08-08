Інноваційний цифровий девайс для навчання Lenovo Smart Paper вже в Україні

8 августа 2023, 16:45

Lenovo представила інноваційний цифровий блокнот Smart Paper, розроблений для тих, хто любить багато писати від руки та піклується про екологію.

Пристрій постачається зі стилусом Lenovo Smart Paper Pen без батареї, який зберігається в спеціальному чохлі та не потребує зарядки. Smart Paper дозволяє писати та робити замальовки з реалістичним відчуттям ручки на папері, цифрувати рукописні нотатки, транскрибувати аудіо, зручно зберігати та синхронізувати безліч документів з іншими пристроями.

Пристрій вагою 408 грамів та товщиною всього 5,5 мм оснащений процесором RockChip на базі чотирьох ядер Cprtex-A55 з частотою оновлення 1,8 ГГц. Роздільна здатність екрана становить 1872x1404 пікселів, а щільність — 227 пікселів на дюйм.

Завдяки пристрою Lenovo Smart Paper ведення нотаток виходить на новий рівень, перетворюючи їх на рукописні та звукові записи. Читати та синхронізувати паперові документи просто й зручно завдяки 10,3-дюймовому матовому екрану E-Ink з двоколірним переднім підсвічуванням для читання в умовах слабкого освітлення. Новинка має 4 ГБ постійної та 64 ГБ оперативної памʼяті, що дозволяє зберігати до 50 тисяч сторінок нотаток.

Цифровий блокнот — універсальний девайс для всіх задач. Він дозволяє обрати один із 75 доступних шаблонів блокнота з практично необмеженою кількістю сторінок та буде миттєво перетворювати рукописний текст в друкований. Його легко редагувати, стираючи та переміщуючи записи в будь-яке місце сторінки.

Smart Paper надає доступ до більш як 2 мільйонів книг та дозволяє оптимізувати процес читання так, як це було неможливо раніше з друкованою літературою. Користувач може без докорів сумління створювати необмежену кількість нотаток прямо в книзі під час читання, робити закладки, а також вивчати нові терміни. Для цього варто натиснути на незнайоме слово в тексті та переглянути його визначення в інтелектуальному словнику.

Пристрій з місткістю акумулятора 3550 мАч тримає заряд до декількох тижнів за умови активного користування, тож у дальніх поїздках він стане надійним компаньйоном. А для більшої концентрації під час читання передбачена технологія AI, яка підбирає та відтворює музику на основі прочитаного матеріалу.

В дизайні пристрою передбачена “кишенька” для стилуса, який завдяки технології електромагнітного резонансу не потребує додаткової зарядки. Користувач має змогу змінювати налаштування пера, яких загалом девʼять, та писати або малювати найзручнішому для себе режимі. Також пристрій має 4096 рівнів чутливості до тиску та нахилу, завдяки чому можна поринути у світ малювання різними способами, наприклад, штрихувати, робити ескізи та ілюстрації з максимальною точністю та реалістичністю. Аксесуар оснащений фетровим наконечником та має затримку до 23 мілісекунд, завдяки чому процес написання залишається плавним та без затримок.

Smart Paper зі стилусом забезпечують відчуття ручки на справжньому папері, тому буде комфортно вести конспекти і якість письма не зміниться. Проте пристрій дозволяє конспектувати не лише від руки: цифровий блокнот оснащений вбудованими мікрофонами та за потреби може легко перетворитись на диктофон, а згодом транскрибувати запис.

Усі файли можна зберігати локально або перенести у хмару завдяки застосунку Lenovo Smart Paper App. Він також дозволяє синхронізувати девайс з ПК або телефоном, завдяки чому користувачі завжди матимуть миттєвий доступ до нотаток і документів через зручну систему пошуку.

Новинка Lenovo Smart Paper доступна в Україні за ціною від 17 999 грн.