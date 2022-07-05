Lenovo представила ThinkSmart One Smart Collaboration Bar

5 июля 2022, 9:45

Lenovo анонсировала ThinkSmart One Smart Collaboration bar — систему, предназначенную для небольших и средних по размеру конференц-залов, а также домашних офисов.



ThinkSmart One — первая в мире модель "все в одном" (All-in-one, AIO), функционирующая на базе Windows 10 IoT Enterprise1 со встроенным процессором Intel Core 11-го поколения с технологией vPro. Новинка поддерживает привычные приложения для видеоконференций: Microsoft Teams Rooms и Zoom Rooms2. Восемь микрофонов с функцией подавления шума и эхо, стереодинамики мощностью 15 Вт и встроенная камера высокого разрешения с широким углом обзора обеспечивают исключительные звук и изображение.

ThinkSmart One можно легко установить, настроить и контролировать централизованно с помощью ThinkSmart Manager3. Модель предлагает повышенные уровни безопасности, доступные благодаря системе Intel vPro и операционной системе Windows 10 IoT Enterprise. Системой просто и удобно управлять на 10,1-дюймовом сенсорном экране ThinkSmart Controller (например, в комплекте для комнат ThinkSmart Core).

Инженеры спроектировали ThinkSmart One с учетом тенденции повышения популярности гибридных пространств для сотрудничества, поскольку традиционные офисы превращаются в более динамичные пространства для совместной работы. ThinkSmart One расширяет возможности платформ Lenovo для видеоконференций и других видов взаимодействия, которые играют важную роль в повышении производительности и вовлеченности сотрудников.

Преимущества ThinkSmart One:

- Исключительные и гибкие возможности использования All-in-one устройства включают в себя аудиовизуальные и вычислительные системы встроенные в панель, настенный крепеж и простой в использовании отдельный контроллер с сенсорным экраном.

- Инновационность и возможность масштабирования благодаря множеству портов ввода и вывода, включая HDMI и USB, а также два сетевых порта RJ45, один из которых оснащен функцией Power over Ethernet (PoE) для большей адаптивности.

- Захватывающие аудиовизуальные эффекты, возможны благодаря массиву из восьми микрофонов с охватом 180 градусов, камере Full HD с углом обзора 100 градусов по горизонтали и стереодинамиками с радиусом действия более восьми метров.

- Простое управление с помощью контроллера, который входит в комплект, или удаленное управление с помощью ThinkSmart Manager.

Программное обеспечение и услуги с добавленной стоимостью

Как и все продукты для переговорных комнат Lenovo ThinkSmart, новинка ThinkSmart One сразу при покупке имеет пакет поддержки Lenovo Premier Support4 на 3 года, который обеспечивает коммуникацию с опытными специалистами 24 часа в сутки и 365 дней в году. Сервис также включает в себя один год программного обеспечения и услуг Lenovo с добавленной стоимостью:

- ThinkSmart Professional Services5: техническое обслуживание первого года поможет IТ-отделам настроить каждый комплект и интегрировать устройство в существующие платформы унифицированных коммуникаций. Также пакет включает возобновляемый контракт на 1 год на техническое обслуживание, который предусматривает возможность передислокации в новое помещение для встреч, если есть такая необходимость.

- ThinkSmart Manager Premium2 — это пакет программного обеспечения Lenovo для управления совместными проектами. Поддержка эффективного сотрудничества означает, что технология всегда включена, всегда подключена и легка в использовании. ThinkSmart Manager Premium помогает IТ-отделам настраивать, контролировать и управлять всем портфолио решений ThinkSmart с помощью единого интуитивно понятного интерфейса.