Lenovo представляет цифрового помощника Smart Display

10 января 2018, 17:20

Компания Lenovo представляет домашнего цифрового помощника с голосовым управлением Lenovo Smart Display на выставке потребительской электроники CES 2018.

Устройство оснащено сервисом Google Assistant и ярким HD-дисплеем. Помощник Smart Display предназначен для семей, которые хотят тратить меньше времени на ежедневные домашние дела.

Цифровой ассистент Smart Display уточнит прогноз погоды, расскажет о ситуации на дорогах, напомнит расписание на день и поможет сделать необходимые голосовые и видеозвонки с помощью сервиса Google Duo2. По запросу устройство найдет ролики на YouTube, запустит любимые музыкальные треки и упростит управление системой умного дома.

Lenovo Smart Display построен на базе недавно представленной платформы Qualcomm Home Hub, оснащенной чипом Qualcomm SDA 624 с интегрированным процессором, графическим модулем и DSP, а также встроенным Wi-Fi и Bluetooth. На выбор предлагаются дисплеи с диагональю 8 и 10 дюймов. 10-дюймовая модель имеет разрешение Full HD. Яркий экран, сдвоенный микрофон и 10-ваттный динамик позволяют свободно общаться, запрашивать информацию и видеть результаты на расстоянии.

Устройство может работать в вертикальном и горизонтальном положении. Серый и бамбуковый цвета корпуса3 впишутся практически в любой домашний интерьер. В спящем режиме Lenovo Smart Display выполняет функции цифровой фоторамки, демонстрируя выбранные пользователям альбомы или фотографии.

Технические характеристики Lenovo Smart Display

Процессор: Qualcomm Snapdragon 624 (ARM A53, 14 nm, 8 ядер, 1,8 ГГц)

Операционная система: Windows 10 Pro 64-bit

Дисплей: 10,1 дюйма, IPS, 1920×1200, Direct Bonding, угол обзора 86°

Фронтальная камера: широкоугольная 5 Мпикс

Оперативная память: до 2 Гбайт

Накопитель: до 4 Гб eMMC

Сети: 2×2 WiFi 802.11 ac, 2,4G/5G, MIMO, Bluetooth® BLE

Аудио: 2-дюймовый динамик мощностью 10 Вт с Dual Passive Radiator

Микрофон: 2 x 2 Dual Microphone Arrays

Габариты: 311,37×173,87×12,5-136,02 мм

Вес: 1,2 кг.

Особенности: голосовой помощник Google Assistant

