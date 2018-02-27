Lenovo представляет новые интеллектуальные технологии на MWC 2018

27 февраля 2018, 11:15

В ходе MWC 2018 компания Lenovo представила свою стратегию технологических инноваций на 2018 год, направленную на развитие «дополненного интеллекта» (Augmented Intelligence).

Представленные разработки на базе технологий дополненной и виртуальной реальности и голосового управления включают целый ряд устройств, от интуитивных ноутбуков-трансформеров YOGA до решений для ЦОД.



Lenovo представляет ноутбук-трансформер YOGA 730 с диагоналями экранов 13 и 15 дюймов, а также 14-дюймовый YOGA 530. Устройства разработаны специально для представителей мобильного поколения. Трансформеры работают на базе ОС Windows 10 и сочетают современный дизайн, высокую производительность ноутбуков и мобильность планшетов — именно этот набор качеств сделал семейство YOGA популярным во всем мире. Модель YOGA 730 получила мощный искусственный интеллект, который позволил реализовать удобные функции персонального помощника с полным голосовым управлением. Встроенные ассистенты Cortana и Alexa способны распознавать устные команды даже на расстоянии .

Также представлено трио новых защищенных от влаги и пыли хромбуков: Lenovo 500e, 300e 2-в-1 и 100e. Устройства разработаны специально для учебных заведений. Помимо усиленной конструкции, Lenovo 300e Chromebook получил улучшенный сенсорный экран с технологией Lenovo Enhanced Touch, которая позволяет использовать любые предметы для письма и рисования по экрану. Lenovo 500e Chromebook комплектуется стилусом EMR Pen с инновационным алгоритмом от Google, обеспечивающим практически мгновенную реакцию экрана.

Домашний голосовой ассистент Lenovo Smart Display, представленный на CES 2018, помогает в управлении умным домом, делая его более удобным, интуитивным и доступным для всех членов семьи. Устройство сочетает возможности голосового управления от Google Assistant с ярким сенсорным FHD экраном .

Lenovo Smart Display способен взять на себя функции центра управления для всех домашних подключенных устройств, от осветительных приборов до отопления.



Автономная гарнитура Lenovo Mirage Solo и VR 180 камера Lenovo Mirage Camera, также представленные на CES 2018, открывают перед пользователями возможности для создания и просмотра VR и AR контента на платформе Daydream от Google.

Star Wars: Jedi Challenges для гарнитуры Lenovo Mirage AR с контроллером Lightsaber предлагает фанатам «Звездных войн» потренироваться в управлении световым мечом в дополненной реальности.



Подразделение Data Center Group компании Lenovo объявляет о расширении направлений телекоммуникаций и технологий Интернета вещей (IoT).

По мере распространения инноваций в сферах мобильной связи и умных устройств в телекоммуникационной отрасли наблюдаются значительные изменения с появлением сетей стандарта 5G. Компания Lenovo стремится трансформировать традиционный подход к телекоммуникационной инфраструктуре и обеспечить плавный переход поставщиков услуг связи на программно-определяемую платформу.

Lenovo запускает ряд оптимизированных решений для ускоренной обработки пакетов на базе серверов и коммутаторов ThinkSystem SR650/SR630, платформы Red Hat OpenStack Platform и адаптеров Mellanox ConnectX-4 NIC. Кроме этого, Lenovo присоединяется к программе «Intel Select Solution для NFV» и предлагает решение, специально оптимизированное для рабочих нагрузок NFV с шифрованием и сжатием. Решение включает Intel QuickAssist Technology (QAT) и Intel XXV710 NIC, реализованные на серверах Lenovo SR650/SR630.

Пользуясь статусом лидера по надежности серверов с x86 архитектурой, Lenovo также проведет демонстрацию первой в отрасли базовой станцию 5G с программным обеспечением и поддержкой технологии виртуализации централизованных и распределенных блоков (CU/DU). Проект реализован совместно с China Mobile.

Демонстрации решений Lenovo можно увидеть на выставке Mobile World Congress в Барселоне c 26 февраля по 1 марта на стенде Lenovo в зале 3 (Space 3N30). На стенде Intel Lenovo продемонстрирует «самооптимизирующуюся 5G сеть» на базе серверов Lenovo ThinkSystem SR650.