Официально представлен трансформер Lenovo YOGA Book 2-го поколения

20 июня 2018, 10:15

Компания Lenovo представила новое поколение трансформируемых устройств Lenovo YOGA Book.

Презентация состоялась во время выставки Computex 2018, прошедшей в Тайбее с 5 по 9 июня. Тоньше и легче своих предшественников – это главные преимущества новых компактных трансформеров Lenovo. YOGA Book также получили дополнительный сенсорный e-paper дисплей.

Высокопроизводительные процессоры Intel M3 и i5 значительно повышают продуктивность пользователей, решающих свои повседневные задачи прямо на ходу. Одна из главных особенностей нового YOGA Book — клавиатура, выполненная в виде e-ink панели и позволяющая выводить абсолютно любой язык в любой существующей раскладке.Согласно опросам среди пользователей различных девайсов Lenovo, современный человек использует свой смартфон в среднем 80-100 раз в день по 1,5-2 минуты. При этом 4-5 раз в день он вынужден обращаться к персональному компьютеру или ноутбуку, каждый раз проводя за ними по 25-30 минут. Устройства Lenovo YOGA 2-го поколения станут недостающим звеном, объединяющим портативность и доступность смартфона с удобством работы и вычислительными возможностями ноутбука.«Мир изменяется, изменяются и умные устройства, однако разница между смартфонами и ПК по-прежнему остается значительной. Сильно отличаются и подходы к использованию ПК и смартфонов. Люди взаимодействуют с ними по совершенно разным сценариям, — сказал на презентации новых продуктов старший вице-президент и генеральный директор подразделения пользовательских ПК и умных устройств Lenovo Джефф Меридет. — Lenovo YOGA Book второго поколения, впервые получивший умную клавиатуру на базе технологии e-ink, это устройство, которое открывает перед пользователями совершенно новые возможности для творчества и работы, позволяя фокусироваться на задачах в любом окружении, будь то шумное кафе, самолет или улица».