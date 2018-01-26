Panasonic внедрит помощника Amazon Alexa в автомобили будущего

Персональный голосовой помощник Alexa от Amazon будет использоваться в информационно-развлекательных системах Panasonic для автомобилей нового поколения – об этом было объявлено сегодня на крупнейшей международной технологической выставке CES 2018 в Лас-Вегасе, США. Сотрудничество Panasonic и Amazon должно открыть новые перспективы для автопроизводителей и OEM-разработчиков и расширить возможности голосового управления транспортными средствами.
Технология Alexa Onboard будет работать в комплексе с IVI технологией (бортовая информационно-развлекательная система) Panasonic Skip Generation, анонсированной год назад на CES 2017. Водители смогут обращаться к Alexa напрямую через автомобиль, подключенный к интернету, а некоторые возможности станут доступны и в предустановленном локальном режиме (как built-in services), без подключения к сети.
«Разбудив» умного бортового помощника знакомым именем «Алекса», водители смогут запустить голосовое управление множеством функций, например:
• Сказать: “Алекса, найди мне ближайшую кофейню”, и тут же получить указания по навигации.
• Попросить включить любимую песню через избранные стриминговые сервисы.
• Удаленно управлять умными устройствами в собственном доме: включить обогреватель, чтобы дом прогрелся к вашему приходу с работы; проверить, закрыта ли входная дверь; включить свет и сделать множество других мелких, но очень полезных операций.
• Услышать подборку свежих новостей, спросив: «Алекса, что нового?».
• Заказать обед или ужин до своего приезда домой с помощью популярных сервисов доставки типа GrubHub и Amazon Restaurants.
«Позволив водителям пользоваться привычными контекстными командами и ответами Alexa непосредственно из своего автомобиля, мы открываем широкие возможности для OEM-разработчиков. Некоторые опции станут доступны даже без подключения к интернету, что само по себе революционно», - отметил Том Гебхардт, президент компании Panasonic Corporation of North America.
Alexa – облачный голосовой помощник Amazon, доступный пользователям совместимых устройств (типа Amazon Echo и других). Технология Alexa Onboard адаптирует возможности помощника для использования в автомобилях.
«Мы чрезвычайно рады тому, что Panasonic решил интегрировать технологию Alexa в свое автомобильное ПО, - подчеркнул Нед Курик, вице-президент компании Amazon Alexa Automotive. - Она поможет справиться с тысячей дел – навигацией, музыкой, аудиокнигами и многим другим. Это большой шаг на пути к тому, чтобы сделать Alexa доступной пользователям везде, где бы она им ни потребовалась – как дома, так и в дороге”.
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