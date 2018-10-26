Гарнитура эталонного дизайна с поддержкой Alexa от Qualcomm

26 октября 2018, 10:45

Компания Qualcomm «отметилась» анонсом первой в отрасли гарнитуры для взаимодействия с голосовым ассистентом Amazon Alexa с референсным дизайном.

Новинка получила отдельную кнопку, предназначенную для активации Alexa на Android-смартфоне с соответствующим мобильным приложением.В качестве аппаратной платформы «внутри» чип QCC5100. Отдельно заявлена поддержка Bluetooth 5.0 Low Energy и кодека aptXHD.Касательно особенностей устройства эталонного дизайна производитель отмечает средства шумоподавления Qualcomm cVc и ультранизкое энергопотребление.Таким образом, данное решение включает практически все аппаратные и программные компоненты, необходимые для разработки беспроводных гарнитур с поддержкой Alexa сторонними производителями.