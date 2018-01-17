LG объявляет о поддержке AMAZON ALEXA во всех TV 2018 года

17 января 2018, 14:15

Компания LG Electronics (LG) сообщает о выпуске новой линейки телевизоров 2018 года с поддержкой искусственного интеллекта, все устройства которой будут совместимы с платформой Amazon Alexa.

Пользователи продуктов с поддержкой Amazon Alexa, включая Amazon Echo, Echo Show, Echo Dot, Echo Spot и Echo Plus, смогут использовать голосовые команды для управления «умными» телевизорами LG. Благодаря Amazon Alexa, пользователи телевизоров LG смогут иметь доступ к огромному количеству мультимедийных функций, таким как настройка громкости, проигрывание, пауза, старт, стоп, ускоренная перемотка, выбор каналов и поиск контента.



Пользователи могут наслаждаться новыми возможностями искусственного интеллекта на телевизорах LG с технологией AI и передавать голосовые команды с помощью Amazon Alexa. Так, чтобы активировать функции голосового помощника, необходимо просто произнести «Alexa, включи громкость на телевизоре в гостиной» или «Alexa, переключи на канал CNN на телевизоре в кухне». Также пользователи могут открывать определенные приложения на телевизорах без использования пульта дистанционного управления Magic Remote от LG, сказав «Alexa, попроси LG включить YouTube на телевизоре в спальне».



«LG давно занимается разработкой телевизоров с инновационными технологиями и удобным пользовательским интерфейсом. Поддержка платформы Amazon Alexa – новый этап развития мультимедийных устройств, что расширяет возможности использования webOS и соответствует стратегии LG, – сказал Брайан Квон, президент компании LG Home Entertainment. – Телевизоры LG 2018 года выпуска поддерживают webOS, что позволяет использовать платформу Alexa. Также пользователи могут легко получить доступ к функциям LG ThinQ с помощью пульта LG Magic Remote».



Голосовой помощник Amazon Alexa будет представлен во всех телевизорах LG модельного ряда 2018 года, которые поддерживают технологии искусственного интеллекта. Новые телевизоры LG с технологией AI в скором времени появятся на рынке США.

