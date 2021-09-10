Amazon представила свои первые умные телевизоры — они выйдут в октябре

10 сентября 2021, 11:15

Сегодня Amazon объявила о выпуске первых умных телевизоров под собственным брендом. Всего было представлено две серии: продвинутая Amazon Fire TV Omni Series и более доступная Amazon Fire TV 4-Series. В каждое из семейств вошли телевизоры разных диагоналей, но все обладают разрешением 4K. Новинки поступят в продажу в октябре по цене от $370 до $1100.



До сих пор Amazon выпускала лишь телевизионные приставки и брелоки, а также сотрудничала с производителями вроде Toshiba и Insignia, которые использовали платформу Amazon Fire TV в своих телевизорах. Подобную бизнес-модель используют также Google и Roku.

Теперь же у Amazon появились собственные телевизоры. Компания заявила, что создание собственных устройств позволило ей лучше интегрировать ПО Fire TV с голосовым ассистентом Alexa. Этот шаг также даёт Amazon возможность самостоятельно регулировать цены телевизоров с фирменным интерфейсом, что даёт возможность нанести серьёзный удар по конкурентам.



Продвинутые Amazon Fire TV Omni Series будут поставляться в пяти размерах: 43, 50, 55, 65 и 75 дюймов. Стоимость самой компактной модели составит $409,99, в то время как телевизор с 75-дюймовой матрицей обойдётся в $1099,99. Все устройства смогут похвастаться интеграцией с голосовым помощником Alexa, благодаря чему пользователи смогут попросить их включить телешоу или музыку, узнать погоду и многое другое без использования пульта. Телевизоры оснащены выключателем микрофона, что порадует пользователей, которые заботятся о своей конфиденциальности. К новинкам можно подключать веб-камеру, чтобы пользоваться всеми преимуществами встроенного приложения Zoom.



Телевизоры Fire TV Omni поддерживают звук Dolby Digital Plus и способны автоматически обнаруживать все колонки Amazon Echo в доме, чтобы использовать их в качестве дополнительных динамиков для создания объёмного звука. 65- и 75-дюймовые модели обеспечивают наилучшее качество видео благодаря поддержке Dolby Vision HDR.

Телевизоры Amazon Fire TV 4-Series будут доступны в версиях с диагоналями 43, 50 и 55 дюймов. Самая доступная модель будет стоить $369,99, в то время как за 55-дюймовый телевизор придётся выложить $519,99. Fire TV 4-Series получили более широкие рамки вокруг экрана, чем у Omni TV, и не поддерживают подключение веб-камеры. Кроме того, для запуска Alexa на этих телевизорах требуется нажать соответствующую кнопку на пульте дистанционного управления. Хотя Fire TV 4-Series поддерживают HLG и HDR10, ни одна из моделей серии не предлагает Dolby Vision.



Amazon обещает до конца года добавить панель управления устройствами умного дома в ПО своих телевизоров. Уже сейчас Fire TV Omni поддерживают функцию «картинка в картинке» для проверки камер видеонаблюдения. Кроме того, компания разрабатывает новые команды Alexa для фирменных телевизоров и других потоковых устройств с Fire TV, включая возможность просматривать видео с TikTok и воспроизводить сериалы или фильм с Netflix.

Предполагается, что телевизоры для Amazon производит TCL. Об этом не было заявлено официально, однако панели физических разъёмов TCL 6-Series и Fire TV Omni практически идентичны, что и позволяет строить такие догадки. Тем не менее, телевизоры Amazon отстают от передовых решений TCL. В Fire TV, например отсутствует поддержка частоты обновления 120 Гц в разрешении 4К.

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