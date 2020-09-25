Amazon обновила ТВ-брелок Fire TV Stick

25 сентября 2020, 14:15

На сегодняшнем мероприятии компания Amazon представила сразу несколько новинок.

В частности, среди них оказалась обновлённая модель медиаприставки Fire TV Stick, которую компания оценила в $39,99, а также её более доступная версия Fire TV Stick Lite стоимостью $29,99. Производитель называет последнюю самым мощным устройством для стриминга видеоконтента стоимостью «менее 30 долларов».

Оба устройства используют в своей основе четырёхядерные процессоры с частотой 1,7 ГГц, и имеют по 8 Гбайт встроенной памяти. Для обеих версий медиаприставки заявлена поддержка разрезания Full HD и технологии расширенного цветового охвата HDR. У более доступного варианта заявлена даже поддержка аудиотехнологии Dolby Audio. Обе приставки поступят в продажу 30 сентября.



Стандартную версию ТВ-брелока Amazon Fire TV Stick от версии Lite отличает более быстрый запуск приложений и видеотрансляций. Ещё одним отличием является присутствие кнопок управления громкости и выключения звука на пульте дистанционного управления приставкой у стандартной версии и их отсутствие у пульта управления версии Fire TV Stick Lite.



В то же время обе приставки поддерживают голосовые команды и поиск с помощью цифрового помощника Alexa.



Дополнительно стоит отметить, что Amazon собирается позже в этом году представить переработанный пользовательский интерфейс приставок Fire TV, с более удобной навигацией, поддержкой пользовательских профилей и выделенной лентой любимых приложений.



Обе версии приставки Fire TV Stick имеют поддержку энергоэффективного режима работы, который автоматически активируется при отсутствии активного использования гаджетом. Мелочь, но позволяет немного экономить электричество.

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