ТВ-брелок Google Sabrina получит имя Chromecast with Google TV

В распоряжении интернет-источников оказалась новая порция информации о ТВ-брелоке Google Sabrina, слухи о скором выходе которого уже достаточно давно ходят во Всемирной сети.
Ранее говорилось, что гаджет станет первым устройством на базе следующей версии операционной системы Android TV, известной как Google TV. Известно, что ТВ-брелок получит поддержку беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth, а в комплект поставки войдёт пульт дистанционного управления.
Высказывались предположения, что Sabrina дебютирует на коммерческом рынке под брендом Nest. Однако новая информация указывает на то, что это не так.
Обозреватели ресурса Android Police обнаружили свидетельства того, что гаджет получит название Google Chromecast with Google TV. Кроме того, подтверждается ориентировочная стоимость устройства — 50 долларов США.
Если верить имеющимся данным, в оснащение брелока войдёт процессор Amlogic S905X2 с четырьмя вычислительными ядрами ARM Cortex-A53 (до 1,8 ГГц) и графическим ускорителем Mali-G31 MP2. Объём оперативной памяти составит 2 Гбайт.
Устройство будет предлагаться в трёх вариантах цветового исполнения — Rocky Candy, Summer Melon и Summer Blue. Официальная презентация ожидается до конца осени.
(C) 3dnews.ru