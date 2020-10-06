Обновлённая ТВ-приставка Apple TV выйдет в двух версиях с разными процессорами

6 октября 2020, 13:45

В Сети уже некоторое время ходят слухи о том, что Apple работает над обновлёнными моделями ТВ-приставки Apple TV. Сегодня инсайдер, скрывающийся под ником Fudge, который неоднократно становился источником достоверных утечек, пролил свет на некоторые особенности грядущего устройства.

В своём посте Fudge утверждает, что Apple представит новую приставку в двух модификациях. Более доступная будет основана на довольно старом процессоре A12 (использовался в iPhone 2018-го года), а в основу «продвинутой» версии ляжет новейший чип A14X. Кроме того, в своей записи он утверждает, что калифорнийский техногигант занимается разработкой нового контроллера для управления устройством.



Упоминается, что Apple сотрудничает с разработчиками над внедрением игр консольного уровня в Apple Arcade. Некоторые из них можно будет запускать только на устройствах с процессором A13 и новее, поэтому для доступа к ним можно будет использовать только старшую модель обновлённой приставки.



Напомним, что слухи о том, что Apple готовит новую ТВ-приставку с процессором A12, начали появляться ещё в феврале, когда в коде бета-версии iOS 13.4 были обнаружены упоминания о ней. Джон Проссер (jon Prosser) ранее предполагал, что новая Apple TV получит чипсет A12X. Тем не менее, надёжные источники также намекали на близкий запуск приставки с процессором A14.