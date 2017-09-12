Подробности о новой Apple TV

12 сентября 2017, 10:45

Разработчик Стивен Троутон-Смит (Steve Troughton-Smith) поведал некоторые подробности о новой приставке Apple TV.

Так, судя по всему, грядущая новинка получит название Apple TV 4K , а в качестве аппаратной платформы «под капотом» окажется A10X Fusion + 3 ГБ ОЗУ.Отдельно отмечена поддержка 4К, а также контента 4К HDR. Кроме того, «на борту» окажется приложение для TV, которое будет оптимизировано для отображения «живых» трансляций и передач.Подробности, судя по всему, мы узнаем уже непосредственно во время самой презентации.