Sony запускает Apple TV на своих смарт-телевизорах

Начиная с сегодняшнего дня, пользователям определенных моделей телевизоров Sony станут доступны приложение Apple TV, контент Apple TV+ и многое другое.
Компания Sony Electronics объявляет, что пользователи могут получить доступ к приложению Apple TV на моделях смарт-телевизоров Sony серии XH90 после обновления программного обеспечения. Это позволит им просматривать контент сервиса Apple TV+, новые и популярные фильмы, а также получать рекомендации.
Приложение Apple TV предлагает простой и интегрированный вариант просмотра различных шоу и фильмов. В нем реализован доступ к Apple TV+, новому сервису видео по подписке от Apple, где представлены эксклюзивные шоу, фильмы и документальное кино от самых ярких и творческих авторов со всего мира, включая «Утреннее шоу» (The Morning Show), «Видеть» (See), «Защищая Джейкоба» (Defending Jacob), «Тед Лассо» (Ted Lasso), «Грейхаунд» (Greyhound), «Банкир» (The Banker), «Молодые политики» (Boys State) и «История Beastie Boys» (Beastie Boys Story). Помимо этого, благодаря возможности семейного доступа подписку на каналы смогут использовать до шести человек одновременно по своим Apple ID и паролю.
Смарт-телевизоры Sony обеспечивают пользователям удобный доступ к разнообразному контенту и сервисам. Благодаря лучшему в классе семейству процессоров Sony X1, экрану TRILUMINOS Display и технологиям иммерсивного звука пользователи смогут увидеть контент приложения Apple TV именно в том виде, в котором он был задуман авторами. Также можно будет купить или взять напрокат фильмы и телешоу из коллекции более 100 000 наименований, в том числе контент в формате 4K HDR и Dolby Atmos, а еще получить доступ к персонализированным рекомендациям и собственной коллекции фильмов и шоу, ранее приобретенных у Apple. Помимо этого, определенные телевизоры Sony поддерживают AirPlay 2 и HomeKit . Благодаря поддержке AirPlay 2 пользователи Sony могут с легкостью воспроизводить видео и другой контент с iPhone, iPad или Mac на своем смарт-телевизоре. А HomeKit позволит им легко и безопасно управлять смарт-телевизорами Sony с помощью приложения Home или используя Siri на устройствах Apple.
Пользователи смогут оформить подписку на Apple TV+ в приложении Apple TV на смарт-телевизорах Sony, а также на своих iPhone, iPad, Apple TV, iPod touch, Mac и других устройствах, в том числе на tv.apple.com. Цену подписки в Украине можно узнать на сайте Apple: https://tv.apple.com/ua
Приложение станет доступно на большинстве моделей 2018, 2019 и 2020 года до конца этого года.
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