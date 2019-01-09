iTunes Movies/TV Shows и технология AirPlay 2 станут доступны на Samsung

9 января 2019, 12:15

Компания Samsung Electronics объявляет о том, что приложение iTunes Movies/TV Shows («Фильмы/Телешоу iTunes»), а также технология Apple AirPlay 2 появятся на телевизорах Samsung Smart TV моделей 2019 года, начиная с весны.

На устройствах 2018 года поддержка будет осуществляться после обновления прошивки. Новое приложение iTunes будет доступно эксклюзивно на Samsung Smart TV в более чем 100 странах, а AirPlay 2 будет поддерживаться на Samsung Smart TV в 190 странах мира.



С новым приложением iTunes пользователи Samsung Smart TV получат доступ к своей уже существующей библиотеке iTunes и смогут покупать или брать напрокат любые из сотен тысяч фильмов и сериалов, доступных в магазине iTunes Store, включая крупнейшую подборку фильмов в формате 4K HDR. Приложение iTunes Movies/TV Shows будет интегрировано в такие сервисы Samsung Smart TV как Universal Guide, новый Bixby и Поиск, обеспечивая одинаковый опыт использования во всей экосистеме Samsung.



Поддержка AirPlay 2 позволит легко передавать видео, фото, музыку, подкасты и многое другое с устройств Apple на Samsung Smart TV, в том числе телевизоры QLED 4K и 8K, интерьерные телевизоры The Frame и Serif, а также другие UHD и HD модели Samsung.



Samsung является лидером на глобальном рынке телевизоров в течение последних 13 лет, а сервис Samsung Smart TV стал одной из крупнейших развлекательных платформ, доступных пользователям.



«Мы гордимся тем, что вместе с лидерами индустрии предлагаем пользователям широчайший выбор контент-сервисов на нашей платформе Smart TV, – прокомментировал Вон Джин Ли (Won-Jin Lee), исполнительный вице-президент направления устройств отображения информации (Visual Display Business) Samsung Electronics. – С iTunes и AirPlay владельцы телевизоров Samsung и пользователи Apple получат больше контента, масштабность и функционал открытой платформы – это идеальный вариант для всех».



«Мы с нетерпением ожидаем возможности предоставить функционал iTunes и AirPlay 2 на Samsung Smart TV как можно большему количеству потребителей по всему миру. Пользователи iPhone, iPad и Mac смогут наслаждаться любимым контентом на самом большом экране в доме», – отметил Эдди Кью (Eddy Cue), старший вице-президент компании Apple по программному обеспечению.

