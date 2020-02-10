APPLE TV и APPLE TV+ уже доступны на телевизорах LG

10 февраля 2020, 15:45

Компания LG Electronics (LG), которая представила модели телевизоров 2020 года с приложением Apple TV в рамках выставки CES в январе 2020 года, выпускает приложение Apple TV, которое будет совместимо со смарт-телевизорами LG 2019 года и доступно в более чем 80 странах.

Приложение Apple TV, доступ к которому легко получить с помощью LG Home Launcher, позволяет владельцам телевизоров LG оформить подписку на Apple TV+, благодаря которой можно просматривать оригинальный контент Apple, в частности: «The Morning Show», «See», «Servant» и «Little America».



С приложением Apple TV владельцы телевизоров LG могут подписаться на телеканалы Apple TV - оформить прямую подписку на премиальные видео сервисы, которые доступны как онлайн, так и в автономном режиме без рекламы; получить доступ к своей видеотеке iTunes, а также покупать или брать напрокат более 100 000 фильмов и телешоу. Чтобы начать, достаточно нажать кнопку на пульте LG Magic Remote.



Телевизоры LG предлагают пользователям кинематографический опыт с наилучшим на рынке качеством изображения и звука, в соответствии с требованиями многочисленных программных продуктов от ведущих мировых поставщиков контента. Учитывая широкий выбор контента в формате Dolby Vision, приложение Apple TV идеально подходит для телевизоров LG. Компания одной из первых внедрила технологию Dolby, и последние модели ее телевизоров продолжают поддерживать Dolby Vision, предлагая пользователям просмотр в атмосфере полного погружения, с яркими цветами и невероятно реалистичным звучанием.



Телевизоры LG 2019 года также поддерживают Apple AirPlay 2, что позволяет пользователям распространять контент или дублировать его со своего iPhone, iPad или Mac напрямую на телевизор. Клиенты могут также включать музыку на телевизоре и синхронизировать его с другими колонками, которые совместимы с AirPlay 2, и могут быть расположены в любой части помещения. Есть также Apple HomeKit, что позволяет пользователям просто и безопасно управлять своими телевизорами через приложение Home на iPhone или iPad, или голосом с помощью Siri: включать и выключать питание, регулировать громкость, переключаться между источниками сигнала и прочее.



Теперь владельцы телевизоров LG могут наслаждаться всеми преимуществами Apple TV в дополнение к AirPlay 2 и HomeKit на всех телевизорах LG OLED и NanoCell (серии SM9X и SM8X) 2019 года, а в конце этого месяца приложение Apple TV появится на некоторых телевизорах UHD (серии UM7X и UM6X). Apple TV и Apple TV+ будут доступны на моделях телевизоров 2020 года по умолчанию. Позже, в конце этого года, такая возможность будет доступна в моделях 2018 года, благодаря обновлению встроенного программного обеспечения с помощью беспроводных каналов связи.



«LG продолжает предлагать лучшие домашние развлечения благодаря технологическим инновациям, обеспечивающим высокое качество просмотра и удобство для пользователя, - сказал Пак Хен-сей (Park Hyoung-sei), президент компании LG Home Entertainment. - Путем установки приложений Apple TV и Apple TV+ к еще большему числу моделей телевизоров, мы еще раз демонстрируем наше стремление удовлетворять потребности клиентов и повышать потребительскую ценность наших продуктов»