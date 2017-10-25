Телевизоры LG получат поддержку Dolby TrueHD

25 октября 2017, 11:45

Компания LG Electronics расширяет возможности воспроизведения многоканального звука и объявляет о внедрении формата Dolby TrueHD в телевизоры OLED.

Ранее LG, лидер рынка OLED-телевизоров, первым внедрил формат Dolby Atmos в свои устройства. Компания объединяет превосходные характеристики воспроизведения изображений и новое измерение звучания для создания захватывающего кинематографического опыта.



В этом месяце владельцы телевизоров LG OLED 2017 получат обновление прошивки, что позволит им насладиться новым форматом Dolby TrueHD для воспроизведения звука без потерь. Dolby TrueHD уже был адаптирован для проигрывания 4K UHD Blu-ray контента в последних фильмах. Все OLED-телевизоры LG 2017 года поддерживают декодер Dolby для декодирования потока AC-4, благодаря чему устройства могут обрабатывать аудио нового поколения для получения невероятного трехмерного звучания. Премиальные телевизоры LG 2017 года выпуска совместимы с форматом Dolby Vision™, что позволяет их владельцам наслаждаться просмотром более 100 часов оригинального контента в формате Dolby Vision от потоковых сервисов.



Последнее обновление также предполагает поддержку кодека MAT (расширенная передача метаданных звука) для передачи потока битов на совместимых телевизорах 2017 LG OLED при проигрывании консольных игр. Также пользователи смогут ощутить максимальное преимущество Dolby TrueHD и воспроизводить потоковый контент через совместимую звуковую панель на телевизорах.



«OLED-телевизоры от LG – лидеры рынка премиальных телевизоров и оптимальное решение для тех, кто хочет получить уникальный опыт просмотра контента дома в том качестве, в котором его задумали создатели, – сказал Брайан Квон, президент компании LG Electronics Home Entertainment. – Визуальные и аудиотехнологии Dolby позволяют LG предоставлять усовершенствованные мультимедийные решения, которые расширяют возможности просмотра фильмов и программ на экране телевизора в домашних условиях».



Благодаря встроенному приложению Dolby Access, доступному на ключевых рынках, владельцы телевизоров LG 2017 OLED также смогут насладиться просмотром контента с поддержкой Dolby Vision и Dolby Atmos. Приложение позволяет воспроизводить различный контент для всей семьи – передачи о путешествиях, спортивные программы и программы об искусстве.



