Стартуют продажи OLED-телевизора LG W7 с толщиной корпуса 2,57 мм

6 апреля 2018, 11:15

Компания LG Electronics (LG) начинает продажи OLED-телевизора W7 линейки LG SIGNATURE.

В 2017 году эта модель получила награду «Лучшая инновация» на международной выставке потребительской электроники CES. Благодаря дизайну «Изображение на стене» (Picture on Wall) премиальный телевизор OLED W7 имеет супертонкий корпус и буквально сливается со стеной. LG OLED W7 поддерживает технологии Dolby Vision и Dolby Atmos, которые погружают зрителя в атмосферу кинотеатра. Модель будет представлена на украинском рынке в диагонали 65 дюймов.



Концепция минималистичного дизайна телевизора LG W7 была разработана на основе принципа компании «Меньше значит больше». Благодаря такому подходу толщина панели LG OLED W7 составляет всего 2,57 мм. В сочетании с технологией бесшовного крепления это позволяет закрепить телевизор на стену без зазоров. Таким образом, во время просмотра пользователь сможет сфокусироваться только на картинке, и его внимание не будут отвлекать элементы крепления или рамки. Модель LG W7 поставляется в комплекте со стильным саундбаром, минималистичный дизайн которого отлично впишется в любой интерьер.



LG OLED W7 поддерживает стандарт Dolby Vision, используемый в кинотеатрах Dolby по всему миру. LG первыми заявили о поддержке технологии Dolby Atmos в телевизорах. С Dolby Atmos любой звук подается как независимый звуковой объект, будь то шум автомобиля, гул вертолета, пение птиц и т.д. В каждой сцене фильма могут использоваться до 128 различных звуковых объектов одновременно. Dolby Atmos помогает отследить их перемещение в пространстве и точно передать звук. Таким образом, у зрителя создается ощущение пребывания в эпицентре событий на экране.



Технология независимой подсветки пикселей от LG позволяет достичь высокого контраста на картинке и воспроизводит около миллиарда цветовых оттенков. Четкие линии и плавные градиенты, насыщенная цветовая палитра и оптимальный контраст помогают создать новое видение привычных деталей.



LG OLED W7 поддерживает воспроизведение 4К HDR-контента нового поколения. Поддержка формата Active HDR позволяет повысить яркость изображений за счет покадровой обработки. LG OLED W7 работает с самыми популярными форматами расширенного динамического диапазона, включая Dolby Vision, HDR10 и HLG.



Уникальная платформа webOS 3.5 с поддержкой мультизадачности и дистанционный пульт LG Magic Remote также получили ряд усовершенствований, которые дадут пользователям еще больше возможностей. Владельцы телевизора смогут оценить быстрый и удобный доступ к контентным сервисам благодаря управлению с помощью указки, голосового набора и кнопки-скролла. Пульт LG Magic Remote также будет оснащен фирменной кнопкой для быстрого доступа к сервису Netflix.



В 2017 году операционная система webOS 3.5 получила сертификат соответствия общим критериям безопасности (СС) Application Security Solution. Она также показала хорошие результаты и сохранение достаточного уровня защиты при установке приложений из фирменного магазина приложений LG.



С 6 апреля 2018 года телевизор LG OLED W7 будет доступен в розничных сетях и интернет-магазинах Украины. Рекомендованная стоимость по информации от производителя LG OLED W7 для рынка Украины составит 299 999 грн.