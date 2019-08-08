LG представила Apple AIRPLAY в моделях TV 2019 года

8 августа 2019, 10:15

Компания LG Electronics (LG) объявила, что с 25 июля в моделях телевизоров LG AI 2019 будет поддержка Apple AirPlay 2 и HomeKit.

Компания LG первой среди ведущих мировых производителей телевизоров вводит поддержку HomeKit. Эти функции Apple доступны в новой прошивке для моделей телевизоров 2019 года: LG OLED, NanoCell и UHD с функцией ThinQ AI.



Благодаря AirPlay 2 владельцы телевизоров LG 2019 с технологией искусственного интеллекта (AI) могут без труда транслировать контент, в том числе титры Dolby Vision, с iPhone, iPad и Mac прямо на телевизор. Пользователи могут транслировать свои любимые фильмы и телешоу из приложения Apple TV и других видеопрограмм, а также просматривать фото непосредственно на телевизорах LG AI. Пользователи также могут включать Apple Podcasts, Apple Music и музыку из библиотеки или из других потоковых сервисов через свои телевизоры LG AI и другие совместимые с AirPlay 2 динамики одновременно по всему дому.



HomeKit позволяет пользователям легко управлять умным домом с помощью приложения Home или через Siri на устройствах Apple. Телевизоры LG AI можно без труда подключить к приложению Home, с которого пользователи будут иметь доступ к базовым функциям телевизора: включение/выключение, регулировка громкости и выбор источника. Кроме этого, телевизоры LG AI можно подключать к сценариям или автоматическим программам вместе с другими периферийными устройствами HomeKit.

«LG остается лидером технологических инноваций в области телевизоров благодаря непрестанному стремлению обеспечивать потребителей лучшим опытом домашнего просмотра, - отметил Брайан Квон (Brian Kwon), президент компании LG Mobile Communications и Home Entertainment. - Поддержкой Apple AirPlay 2 и HomeKit мы подтверждаем свою готовность предлагать нашим клиентам не только лучшее качество изображения, но и дополнительные преимущества».

Уже с этой недели владельцы телевизоров LG OLED и NanoCell в более чем 140 странах получат возможность установить поддержку Apple AirPlay 2 и HomeKit. Обновление будет происходить в течение следующих нескольких недель.