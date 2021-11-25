Домашнее телевидение шагает вперед с приставками Android TV

25 ноября 2021, 14:45

Телевидение стало намного лучше с появлением приставок Android TV. Ведь теперь просмотр ограниченного числа каналов далеко позади. Вы смотрите программы, фильмы и сериалы на стриминговых сервисах (IPTV и OTT), таких как Netflix, Amazon Prime Video, iTunes, Divan TV, Volia TV, Megogo.



И не все смарт-телевизоры могут их поддерживать. Еще больше возможностей предоставляет тв приставка андроид.



Как выбрать правильный Android TV Box



Для выбора подходящего Android TV Box необходимо обратить внимание на насколько его характеристик:

Выберите подходящий процессор.

Проверьте вариант хранения.

Найдите доступные порты USB.

Проверьте видео и дисплей.

Определите версию операционной системы.

Проверьте параметры сетевого подключения.

Определите наличие поддержки Bluetooth.

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Эти коробки имеют функции, которые позволяют пользователю использовать широкий спектр функций. Они могут выходить в Интернет, транслировать популярные видеопрограммы и многое другое. И все это с возможностью показа обычных сетевых и кабельных телепрограмм.



Основное требование к ТВ-приставке - это телевизор с портами, которые позволят установить приставку. Эти порты позволяют приставке превратить ваш телевизор в смарт-телевизор.



Приставки Android TV могут выводить изображение через порт HDMI на телевизор, что дает ему возможность просмотра HD. Они также могут использовать пульт дистанционного управления, клавиатуру или мышь для ввода. Они в основном используются для потоковой передачи видеоконтента пользователям, позволяя им смотреть свои любимые телешоу и фильмы по запросу.

Бесплатный контент Андроид ТВ



Покупатели платят за устройство от 100 до 200 долларов, в зависимости от модели. При этом вполне реально могут и не платить за телевидение ежемесячно.



Дело в том, что в Box предварительно загружается версия Kodi, которая позволяет легко добавлять эти надстройки в Android TV Box. Почти для каждого канала, доступного через обычную кабельную компанию, имеется прямой эфир, доступный для просмотра на вашей приставке.



Многие надстройки Kodi позволяют транслировать телеканалы в прямом эфире. Некоторые из этих каналов являются основными, которые транслируются на обычном кабельном телевидении. К ним относятся ABC, CBS, CW, Fox, NBC и PBS. Вы обязательно получите эти каналы в прямом эфире на своем устройстве с помощью Kodi.



Какая скорость интернета мне нужна для работы Android TV Box? Для наилучшего качества потоковой передачи мы рекомендуем минимум 2 МБ, а для контента HD вам потребуется скорость широкополосного доступа как минимум 4 МБ.