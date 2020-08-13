В продаже появилась первая украинская приставка от провайдера с лицензией Google

13 августа 2020, 10:45

27 июля начался старт продаж новой украинской приставки Android TV от компании Воля.

Приставка SMART TV VOL001 или Воля – это первая приставка от провайдера, лицензированная Google, что означает гарантию качества.



Какие преимущества дает лицензия Google?



Приставка Воля работает на сертифицированной операционной системе Android TV 9.0, благодаря этому на ней доступны лицензированные приложения и сервисы от Google: YouTube, Google Play Store с тысячами приложений на любой вкус, голосовой поиск с помощью Bluetooth пульта, Google Play Movis и Google Cast – технология передачи изображения на экран ТВ с мобильного устройства, и многое другое.



Это значит, что все приложения обеспечены необходимым уровнем защиты пользовательских данных и будут доступны в высоком качестве.



Что получают пользователи?



Пользователи получают сертифицированное устройство, а это означает, что для владельцев приставки будут доступны все приложения Google Play в высоком качестве. Воля также предлагает свое приложение для Android TV, с собственным контентом, искать его не нужно, так как оно сразу предустановлено и есть в меню. Абоненты Воля смогут просматривать огромное количество познавательных передач, фильмов, резаться в игры и слушать любимую музыку. Эта услуга действует по предоплате, пользователь платит только за тот контент, который выбирает.

Важная деталь - простой алгоритм подключения и удобная навигация – дают возможность успешно пользоваться устройством детям и пожилым людям, то есть всей семье.

К приставке прилагается компактный удобный пульт. В отличие от традиционных девайсов, он работает через Bluetooth, вам не нужно приспосабливаться и наводить пульт на экран телевизора.





Преимущества приставки от провайдера?



Основное преимущество и выгода – это наличие сервиса для абонентов. Сюда входит доставка, подключение и дальнейшее обслуживание 24/7. Также, это возможность приобретения всего оборудования «из одних рук», не тратя время на дополнительные походы по магазинам электроники.

В независимости от того, являетесь ли вы абонентом Воля, вы получаете еще + 5000 тыс различных услуг благодаря новой приставке.

Абоненты Воля могут приобрести такую приставку, продолжая пользоваться теми же пакетными услугами, которые у них были раньше, но с учетом + 5000 дополнительных услуг, доступных в приложении Google Play.



Технические характеристики:



2 ГБ оперативной и 8 ГБ флеш-памяти. Одновременно гаджет может воспроизводить видеоконтент в качестве 4К (3840х2160х60fps) – это четкое, насыщенное и контрастное изображение во время просмотра контента.

Для того, чтобы быстро обрабатывать информацию и оперативно исполнять задания пользователя, приставка оснащена мощным процессором Amlogic S905X-B Quad Core ARM Cortex-A53 и графикой Mali-450.



Комментарий



«Наша компания выступает за лицензированный контент и прилагает все усилия в борьбе с пиратством. Лицензия Google – это гарантия качества и безопасности, которой мы смогли обеспечить своих пользователей», - сообщил Антон Дзюбенко, СЕО Воли.