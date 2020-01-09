Google создает проблемы для телевизоров на основе AOSP

9 января 2020, 14:15

Компания Google активизировала жесткую политику поддержки своей лицензированной операционной системы Android TV, что привело к многочисленным проблемам с сервисами Google в телевизорах на базе Android Open Source Project.



На сегодняшний день большинство современных телевизоров с поддержкой SmartTV работает под управлением операционных систем на платформе Android. Следует отметить, что существует два основных вида операционных систем Android для «умных» телевизоров: ОС Android TV и системы на базе открытого кода Android Open Source Project. Созданием Android TV от начала и до конца занимается сама компания Google, и она же достаточно дорого продает лицензию на нее, что существенно повышает стоимость телевизоров на базе этой операционной системы.

Что же касается Android Open Source Project, то это по сути тот же Android от той самой Google, но исходный программный код для данной операционной системы распространяется свободно и открыто. Производители ТВ техники бесплатно получают этот код и на его базе создают собственные версии операционной системы для дальнейшего использования в своей технике. Это позволяет производителям продавать телевизоры по более умеренным ценам, ведь им не приходится покупать дорогую лицензию у Google.В течение последнего года компания Google значительно активизировалась в попытках увеличить доходность своих основных сервисов. Особенно явно это заметили пользователи YouTube, где стало значительно больше рекламы и где так навязчиво предлагается платная премиум-подписка. Но кроме заработка на конечных пользователях, в Google решили также получать больше прибыли от бизнеса. Одним из проявлений подобных тенденций стали ограничения в использовании собственных сервисов Google в бесплатной платформе Android (AOSP), что должно было бы побудить производителей ТВ техники переходить на ОС Android TV.Сейчас больше всего жалоб поступает от владельцев телевизоров под управлением OS Android версий 4.4 и 6.0, которые уже имеют сложности с работой популярных сервисов, особенно YouTube. В перечень брендов, ставших заложниками политики компании Google, попало подавляющее большинство представленных в Украине торговых марок, среди которых и ERGO, чьи телевизоры так же работают под управлением Android AOSP различных версий.