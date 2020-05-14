ВОЛЯ запускает новую мультиэкранную платформу Воля TV

14 мая 2020, 11:45

ВОЛЯ запускает новою мультиэкранную платформу Воля TV, которая позволяет просматривать рейтинговый лицензионный контент на всех экранах: смартфонах и планшетах, на Smart TV, на компьютерах и ноутбуках, обычных телевизорах с помощью Android приставок.

Около миллиона зрителей ВОЛЯ первыми смогут посмотреть почти весь контент компании на всех экранах до конца мая без доплат.

Отныне никаких компромиссов: любимый контент для всей семьи можно смотреть с одного абонентского профиля на нескольких экранах одновременно. Каждому, у кого есть Smart TV — Samsung, Sony, Philips, Xiaomi и др. или Android приставка — больше не нужно вызывать техника домой и устанавливать дополнительное оборудование — достаточно воспользоваться новым приложением Воля TV. А уже совсем скоро к этой линейке добавятся и другие бренды телевизоров. Одно из преимуществ компании ВОЛЯ — наличие собственной интернет-сети, по которой можно контролировать и поддерживать более высокий уровень качества потоковой передачи услуг.

«Несколько лет назад телекоммуникационные компании-гиганты, такие как Sky и Virgin media (Британия), Telia (Швеция) и наши соседи з Polsat начали предлагать мультиэкранные инструменты. ВОЛЯ, в свою очередь, в качестве услуги «to go» в 2017 году запустила мобильное приложение Воля TV. Сегодня smart телевизоры и боксы для Android достаточно популярны на рынке. Около 30% абонентов ВОЛИ имеют smart телевизоры, значительная часть из них куплена в течение последних нескольких лет. Поэтому сейчас оборудование и цифровые технологии ВОЛИ позволяют запустить мультиэкранную платформу Воля TV. И я очень горжусь тем, что для наших сотрудников карантин не помеха — они смогли удаленно завершить основные этапы развития продукта, который предоставит новые возможности для потребления контента для наших зрителей и новых аудиторий», говорит Антон Дзюбенко, CEO ВОЛЯ.

Может показаться, что телевизор стремительно теряет свою популярность у населения, но это не совсем так. В Украине 89% или 12,7 млн домохозяйств имеют хотя бы один телевизор. По данным Индустриального Телевизионного Комитета, стационарный компьютер есть дома у 27%, ноутбук — у 34%, планшет — 23%, мобильный телефон или смартфон — у 83% домохозяйств.

Тенденция к увеличению размеров экранов наблюдается во всем мире. Количество экранов 30+ дюймов (75+ см) с 2014 года увеличилось с 16% до 33% в 2019 году. Телевизор с экраном 40+ дюймов есть у 10% домохозяйств. Прогнозируется, что более чем 67 млн телевизоров с 50-59 дюймовым дисплеем будут доставлены по всему миру уже в 2020 году. Наибольший темп роста имеют телевизоры 60+ дюймов. Украинский рынок настигает мировые тенденции, поэтому сейчас самое время для технологии мультискрина и дальнейшего развития ОТТ платформ.