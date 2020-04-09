ВОЛЯ продлевает промо просмотр контента во время карантина

9 апреля 2020, 12:15

ВОЛЯ продлевает бесплатный доступ к лицензионному контенту онлайн-кинотеатров и всех телеканалов — кроме «Футбол HD» и «Ночной» — до конца карантина для абонентов цифрового и интерактивного ОТТ IP телевидения, в том числе, мобильных устройств и Android TV.

В связи с тем, что Кабмин продлил общенациональный карантин до 24.04.2020 года, а с 6 апреля усилил меры безопасности для борьбы с коронавирусом и значительно ограничил пребывание людей на улице, большинство украинцев вынуждены все время проводить дома. Поэтому до конца карантина ВОЛЯ продлевает действие промо просмотра интересного контента на любой вкус — научный и познавательный, информационный, спортивный, детский и для семейного просмотра, рейтинговые фильмы и сериалы на эксклюзивных собственных телеканалах ВОЛЯ Cine+.

Напоминаем также, что для безопасности абонентов и сотрудников работа Центров продаж и обслуживания в условиях карантина временно приостановлена. Но в компании есть все ресурсы для того, чтобы предоставлять услуги удаленно. Абоненты могут использовать удобные дистанционные сервисы ВОЛЯ без оформления заявок на вызов техника и перенести время визита специалиста до улучшения эпидемиологической ситуации:

• самостоятельно управлять услугами и счетом, не выходя из дома, проводить дистанционную диагностику услуг, получать всю необходимую информацию 24/7 на портале абонента «Мой кабинет» my.volia.com;

• легко управлять счетом со смартфона с помощью мобильного приложения My Volia, (загрузить в Google Play или App Store);

• в сообществе «Воля Клуб» club.volia.com на вопросы ответят другие пользователи или сотрудники компании;

• колл-центр ВОЛЯ также работает в обычном режиме.