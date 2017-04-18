18 апреля 2017, 9:15

Весенний промо-просмотр для абонентов ВОЛИ

Компания предлагает своим абонентам провести апрельские выходные, наслаждаясь лучшим развлекательным, детским, познавательным и новостным контентом.



ВОЛЯ открывает зрителям доступ ко всем телеканалам*. Семейные комедии, зрелищные блокбастеры, биографические драмы, программы о природе и красочные мультфильмы ждут пользователей цифрового и интерактивного телевидения.



Провести уикенд можно в компании трогательных и смешных героев серии «Приключения Астерикса и Обеликса», «Любовь в большом городе», «Лунная афера», «Любовь без пересадок», «Приключения Паддингтона» и др. Уникальная коллекция мультфильмов ожидает и самых маленьких зрителей – «Вэлиант», «Большой побег», «Лило и Стич», «Барашек Шон», «Хранитель луны».



В рамках весеннего промо-просмотра абоненты компании получат возможность увидеть яркие и нашумевшие киноленты последних лет в лучшем качестве. Фильм «Параджанов» расскажет драматическую историю жизни знаменитого украинского режиссера Сергея Параджанова. Также вниманию зрителей «Левша» – история спортсмена, потерявшего все, но готового бороться за свое счастье и «Второй шанс» с Аль Пачино в роли рок-исполнителя, который после тридцати лет забвения вновь выходит на сцену.



«Мы сотрудничаем с лучшими мировыми производителями контента, чтобы предоставлять зрителям самый широкий выбор актуальных ТВ и кино-новинок. Чтобы порадовать наших абонентов, в период с 14 по 18 апреля мы открываем доступ ко всем телеканалам, в том числе и в формате HD. Мы уверены, что каждый сможет найти что-то на свой вкус и отлично провести время в кругу родных и друзей» – говорит директор по маркетингу компании ВОЛЯ Виктория Цомая.



Для того, чтобы получить промо-доступ к телеканалам в период с 14 по 18 апреля, пользователем необходимо перенастроить свой тюнер.

