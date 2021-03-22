vivo объявляет о промо цене на модель Y31

22 марта 2021, 9:15

vivo объявляет о промо цене на одну из самых популярных моделей Y31. C 19 по 28 марта цена на vivo Y31 5 999 грн, вместо 6 499 грн.

Cмартфон vivo Y31 работает на базе операционной системы Android 11, имеет тройную AI-камеру, 18 Вт быструю зарядку FlashCharge и аккумулятор на 5000 мА•ч. С батареей повышенной ёмкости на 5000 мА•ч и 18-ваттной быстрой зарядкой смартфон заряжается до 70% примерно за час. Смартфон Y31 оснащён 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. В сочетании с процессором Qualcomm Snapdragon 662 это даёт возможность устанавливать больше приложений и использовать их с лёгкостью, без каких-либо задержек.Цвет «Чёрный асфальт» заряжает энергией эффектного чёрного цвета, изысканность и глубина которого подчеркиваются глянцевой поверхностью с 3D-контурами. Расцветка смартфона «Голубой океан» навеяна красками тропического океана и дарит ощущение жизнерадостности, а переливы синего и зелёного вызывают воспоминания о беззаботном отдыхе на пляже.