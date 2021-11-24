vivo снизила цены на актуальные модели смартфонов к черной пятнице

24 ноября 2021, 9:15

C 23 по 28 ноября vivo объявляет промо цены на популярные модели смартфонов.

vivo V21 – единственный на рынке смартфон с оптической стабилизацией в селфи-камере на 44 Мп – 11 999 грн (старая цена 13 999 грн).

vivo Y53s – 64 Мп камера в единственном смартфоне в своей ценовой категории, которая предлагает пользователю 12 Гб оперативной памяти – 7 777 грн (версия 8 (+4)+128 Гб, старая цена 8 999 грн).

vivo Y33s – 50 Мп тройная камера, 5000 мАч батарея в корпусе всего 8 мм толщиной – 6 599 грн (старая цена 7 699 грн).



vivo Y31 – тройная 48 Мп AI-камера, аккумулятор на 5000 мАч с быстрой зарядкой - 5 555 грн (версия 4+64 Гб, старая цена 6 499 грн).

vivo Y21 – эстетика трендового дизайна тонкого корпуса в сочетании с высокой автономностью - 4 999 грн (старая цена 5 555 грн).